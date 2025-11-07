ukenru
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади

Київ • УНН

Росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України, використовуючи навчальні заклади та місцеві адміністрації. Окупанти поєднують "патріотичні" заходи з прихованими мобілізаційними схемами для заповнення нестачі живої сили.

росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України - від навчальних закладів до місцевих адміністрацій. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

За інформацією аналітиків ЦНС, окупанти поєднують "патріотичні" заходи у вищих навчальних закладах із прихованими мобілізаційними схемами, намагаючись заповнити нестачу живої сили для війни проти України.

На ТОТ Херсонської області фонд "Захисники Вітчизни" організував у місцевому аграрному університеті черговий "урок мужності". На зустріч запросили "військового кореспондента газети Красная звезда", "ветерана СВО" та сестру загиблого російського військового

- йдеться у дописі.

Організаторка заходу, заступниця керівника регіонального відділення фонду Альона Ізмаєва, заявила, що подібні зустрічі проводяться "в усіх навчальних закладах регіону". 

В Центрі нацспротиву повідомили, що під час таких "уроків" представники окупаційних структур цілеспрямовано працюють зі студентами призовного віку. 

Їм пропонують оформити академічну відпустку або достроково залишити навчання, щоб "підписати контракт і довести патріотизм на практиці". Зафіксовані випадки, коли керівництво університетів передавало списки студентів до військкоматів "для участі в молодіжних ініціативах", що фактично використовуються для вербування

- зазначили в ЦНС.

Паралельно на півострові Крим російська влада змінила підхід до набору контрактників.

Як повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцевих правозахисників, окупанти відмовилися від публічної реклами служби - зникли банери, ролики та зовнішня агітація. Натомість вербування проводиться "адресно": поштарів та представників місцевих адміністрацій змушують розносити мобілізаційні брошури та проводити індивідуальні "бесіди" з чоловіками, які входять до внутрішніх "списків потенційних контрактників"

- пише Центр нацспротиву.

Університети, школи й адміністрації перетворюються на осередки воєнної пропаганди. 

Такі практики вже фіксуються у Херсонській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

"Під виглядом "патріотичного виховання" росія готує молодь до війни, використовуючи навчальні заклади й цивільну інфраструктуру як інструмент прихованої мобілізації", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

кремль включив окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до Південного військового округу, створюючи підґрунтя для примусової мобілізації. путін оголосив про цілорічний призов з 2026 року та запровадив електронні повістки, посилюючи ризик незаконного призову українців.

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС03.11.25, 23:01 • 11041 перегляд

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
ТЦК та СП
Володимир Путін
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Крим