росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України - від навчальних закладів до місцевих адміністрацій. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією аналітиків ЦНС, окупанти поєднують "патріотичні" заходи у вищих навчальних закладах із прихованими мобілізаційними схемами, намагаючись заповнити нестачу живої сили для війни проти України.

На ТОТ Херсонської області фонд "Захисники Вітчизни" організував у місцевому аграрному університеті черговий "урок мужності". На зустріч запросили "військового кореспондента газети Красная звезда", "ветерана СВО" та сестру загиблого російського військового

Організаторка заходу, заступниця керівника регіонального відділення фонду Альона Ізмаєва, заявила, що подібні зустрічі проводяться "в усіх навчальних закладах регіону".

В Центрі нацспротиву повідомили, що під час таких "уроків" представники окупаційних структур цілеспрямовано працюють зі студентами призовного віку.

Їм пропонують оформити академічну відпустку або достроково залишити навчання, щоб "підписати контракт і довести патріотизм на практиці". Зафіксовані випадки, коли керівництво університетів передавало списки студентів до військкоматів "для участі в молодіжних ініціативах", що фактично використовуються для вербування

Паралельно на півострові Крим російська влада змінила підхід до набору контрактників.

Як повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцевих правозахисників, окупанти відмовилися від публічної реклами служби - зникли банери, ролики та зовнішня агітація. Натомість вербування проводиться "адресно": поштарів та представників місцевих адміністрацій змушують розносити мобілізаційні брошури та проводити індивідуальні "бесіди" з чоловіками, які входять до внутрішніх "списків потенційних контрактників"