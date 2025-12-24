Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок

Були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, передає УНН.

Фіксуємо збільшення зв’язків росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики - повідомив Зеленський.

За словами Президента, такі випадки в Україні розглядають як діяльність, що дає змогу росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.

Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами. Дякую всім, хто допомагає Україні! - резюмував Глава держави.

