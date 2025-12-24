"Орєшнік" у білорусі та стан російського воєнного виробництва: Зеленський заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки

$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 1414 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
11:46 • 12673 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11765 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14893 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32182 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48082 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65129 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71861 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 42122 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54550 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Популярнi новини
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф
24 грудня, 04:30 • 22178 перегляди
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора
24 грудня, 06:43 • 5160 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 15232 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
24 грудня, 07:35 • 16164 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях
09:23 • 4090 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 12673 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65129 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"
23 грудня, 14:58 • 40099 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 12:03 • 71861 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23 грудня, 11:27 • 54550 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту
14:00 • 100 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 15232 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
23 грудня, 20:27 • 6204 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
23 грудня, 09:59 • 32638 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
23 грудня, 08:10 • 29721 перегляди
"Орєшнік" у білорусі та стан російського воєнного виробництва: Зеленський заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський отримав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка про спроби росіян обійти санкції та розміщення комплексів "Орєшнік" у білорусі. Також йшлося про стан російського воєнного виробництва та співпрацю з китайськими компаніями, які надають дані космічної розвідки.

"Орєшнік" у білорусі та стан російського воєнного виробництва: Зеленський заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Йшлося про намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій, розміщення на території білорусі комплексів "Орєшнік" та стан російського воєнного виробництва, передає УНН.

Як відзначив Президент, доповідь Іващенка мала кілька принципових напрямів. 

Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу. Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям 

- повідомив Зеленський.

Друге, за словами Глави держави, - це розміщення на території білорусі комплексів "Орєшнік". Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках.

Київ та пів України недосяжні для "Орєшніка" з території білорусі - експерти
19.12.25, 18:56 • 4327 переглядiв

Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей 

- наголосив Зеленський.

Україна передала партнерам інформацію, де у білорусі буде розміщений "Орєшнік" - Зеленський
19.12.25, 15:21 • 3450 переглядiв

Третій напрям, як повідомив Президент, стан російського воєнного виробництва, співпраця з компаніями та суб'єктами з інших країн.

Зокрема, фіксуємо збільшення зв'язків росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами. Дякую всім, хто допомагає Україні! 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Політика
Санкції
Техніка
