"Орєшнік" у білорусі та стан російського воєнного виробництва: Зеленський заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Йшлося про намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій, розміщення на території білорусі комплексів "Орєшнік" та стан російського воєнного виробництва, передає УНН.

Як відзначив Президент, доповідь Іващенка мала кілька принципових напрямів.

Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу. Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям