"Орєшнік" у білорусі та стан російського воєнного виробництва: Зеленський заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки
Президент Зеленський отримав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка про спроби росіян обійти санкції та розміщення комплексів "Орєшнік" у білорусі. Також йшлося про стан російського воєнного виробництва та співпрацю з китайськими компаніями, які надають дані космічної розвідки.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Йшлося про намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій, розміщення на території білорусі комплексів "Орєшнік" та стан російського воєнного виробництва, передає УНН.
Як відзначив Президент, доповідь Іващенка мала кілька принципових напрямів.
Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу. Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям
Друге, за словами Глави держави, - це розміщення на території білорусі комплексів "Орєшнік". Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках.
Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей
Третій напрям, як повідомив Президент, стан російського воєнного виробництва, співпраця з компаніями та суб’єктами з інших країн.
Зокрема, фіксуємо збільшення зв’язків росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами. Дякую всім, хто допомагає Україні!