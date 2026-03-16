Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав Оскар
Київ • УНН
Стрічка "Всі пусті кімнати про загиблих дітей" та фільм "Містер ніхто проти путіна" здобули Оскар. На думку журі, стрічки-переможці розкривають "гострі соціальні теми".
На 98-й церемонії вручення премії "Оскар" визначили переможців у категоріях документального кіно. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Цього року нагороди дісталися стрічкам, що зачіпають гострі соціальні теми - від драматичних історій дітей до протестів проти політичного режиму.
Найкращий короткометражний документальний фільм
Перемогу отримав "Всі пусті кімнати" - емоційно потужний короткометражний документальний фільм. Дана стрічка показує історію журналіста та фотографа, які створюють меморіал, фіксуючи спальні дітей, загиблих під час шкільних стрілянин. Через залишені особисті кімнати маленьких жертв автори зберігають їхню пам’ять, демонструючи масштаб трагедій та глибокий вплив насильства.
Серед інших номінантів були:
- Лише з камерою: життя і смерть Брента Рено
- Діти більше не тут: були і залишаються
- Диявол зайнятий
- Досконало дивне
Найкращий повнометражний документальний фільм
У категорії повнометражного документального кіно перемогу здобув "Містер ніхто проти путіна", що розповідає про російського вчителя, який наважився документувати пропаганду в школах. Фільм відзначили за "сміливу концепцію" та соціальну вагомість, показуючи, як один громадянин може протистояти системі та викликати дискусію у суспільстві.
Серед інших номінантів були:
- Ідеальний сусід
- Алабамське рішення
- Приходь і побач мене в гарному світлі
- Прорізаючи каміння
Нагадаємо
Цьогорічна церемонія 98-ї премії "Оскар" подарувала глядачам несподіваний та рідкісний момент: у категорії "Найкращий короткометражний фільм" перемогу розділили одразу дві стрічки.
Кейт Гоулі створила світ "Франкенштейна" і отримала Оскар за кращий дизайн костюмів16.03.26, 03:21 • 2690 переглядiв