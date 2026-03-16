
Неймовірний результат на Оскарі-2026: перемога одразу двох короткометражних фільмів

Київ • УНН

 • 446 перегляди

На 98-й церемонії "Оскар" фільми "Співаки" та "Двоє людей, які обмінюються слиною" отримали спільну нагороду. Це рідкісний випадок в історії кінопремії.

Цьогорічна церемонія 98-ї премії "Оскар" подарувала глядачам несподіваний та рідкісний момент: у категорії "Найкращий короткометражний фільм" перемогу розділили одразу дві стрічки. Такі результати трапляються вкрай рідко і роблять подію ще більш обговорюваною, передає УНН.

Деталі

Лауреатами премії стали стрічки "Співаки" та "Двоє людей, які обмінюються слиною". Фільм "Співаки" розповідає історію людей у барі, де музичний конкурс стає приводом відкритися, знайти спільну мову та встановити емоційний зв’язок між персонажами.

"Двоє людей, які обмінюються слиною" показує сатиричну драму в суспільстві з абсурдними правилами, де поцілунок заборонений, і через це розгортається непроста історія близькості між двома жінками.

Обидва фільми отримали нагороду за унікальний підхід до розповіді, постановку та акторську гру. Це доводить, що навіть у короткому форматі можна створювати історії, які глибоко торкаються глядача.

Серед інших номінантів були короткометражки "Сліди різника", "Друг Дороті" та "Періодична драма Джейн Остін", які хоч і не здобули Оскара, але привернули увагу журі своєю оригінальністю та високим рівнем постановки, підтверджуючи, що сучасне короткометражне кіно залишається багатогранним і цікавим.

Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн. Її костюми відзначили за поєднання художньої точності, атмосфери та глибокого розуміння персонажів, що створило унікальний візуальний світ стрічки.

Тріумф після десятиліть у кіно: Емі Медіган виграла "Оскар"16.03.26, 02:12 • 1820 переглядiв

