Кейт Гоулі створила світ "Франкенштейна" і отримала Оскар за кращий дизайн костюмів
Київ • УНН
Художниця Кейт Гоулі здобула перемогу завдяки візуальному стилю стрічки Франкенштейн. Вона випередила конкуренток з фільмів Аватар, Гамнет та Грішники.
Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн. Її костюми відзначили за поєднання художньої точності, атмосфери та глибокого розуміння персонажів, що створило унікальний візуальний світ стрічки, повідомляє УНН.
Деталі
У цьому році серед номінантів також були Дебора Лінн Скотт (Аватар: Вогонь і попіл), Маглося Турзанська (Гамнет), Міяко Беліцці (Марті Супрім) та Рут Е. Картер (Грішники).
Журі Кіноакадемії оцінює не лише естетику костюмів, а й їхню концептуальну цілісність - від історичної та культурної точності до високої технічної майстерності. У таких фільмах одяг персонажів стає важливим засобом розкриття характерів і доповнює загальну візуальну стилістику картини.
