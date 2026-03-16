Кейт Гоулі створила світ "Франкенштейна" і отримала Оскар за кращий дизайн костюмів

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Художниця Кейт Гоулі здобула перемогу завдяки візуальному стилю стрічки Франкенштейн. Вона випередила конкуренток з фільмів Аватар, Гамнет та Грішники.

Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн. Її костюми відзначили за поєднання художньої точності, атмосфери та глибокого розуміння персонажів, що створило унікальний візуальний світ стрічки, повідомляє УНН.

Деталі

У цьому році серед номінантів також були Дебора Лінн Скотт (Аватар: Вогонь і попіл), Маглося Турзанська (Гамнет), Міяко Беліцці (Марті Супрім) та Рут Е. Картер (Грішники).

Журі Кіноакадемії оцінює не лише естетику костюмів, а й їхню концептуальну цілісність - від історичної та культурної точності до високої технічної майстерності. У таких фільмах одяг персонажів стає важливим засобом розкриття характерів і доповнює загальну візуальну стилістику картини.

Нагадаємо

Раніше ми писали, що 75-річна акторка Емі Медіган випередила Ель Фаннінг та інших конкуренток на 98-й премії "Оскар". Артистка отримала статуетку за найкращу жіночу роль другого плану.

Оскар-2026 – коли та де оголосять лауреатів головної кінопремії року та де дивитися в Україні15.03.26, 13:23 • 5122 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Фільм