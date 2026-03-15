Оскар-2026 – коли та де оголосять лауреатів головної кінопремії року та де дивитися в Україні

У неділю, 15 березня, Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосить лауреатів 98-ї премії "Оскар". Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт події.

Церемонія відбудеться у театрі Dolby Theatre at Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі та вшанує стрічки, які вийшли у прокат у 2025 році.

Трансляція розпочнеться наживо на телеканалі ABC, а також буде доступна на платформі Hulu. Шоу стартує о 19:00 вечора за місцевим часом (2:00 за Києвом), а офіційна пряма трансляція з червоної доріжки розпочнеться за пів години до цього.

Ведучим 98-ї церемонії стане американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Урочистості транслюватимуть більш ніж у 200 країнах світу.

Що відомо про премію "Оскар" у 2026 році

Номінантів на "Оскар-2026" Академія оголосила 22 січня. Усього нагороди вручатимуть у 24 категоріях. Фінальний етап голосування членів Академії завершився 5 березня, після чого організатори перейшли до підготовки безпосередньо до церемонії нагородження.

Серед головних претендентів на премію "Оскар-2026" у категорії "Найкращий актор" називають Леонардо Ді Капріо за роль у стрічці "Одна битва за іншою", Ітана Гоука за фільм "Блакитний місяць", Тімоті Шаламе за "Марті Супрім. Геній комбінацій", Майкла Б. Джордана за "Грішники" та Вагнера Моуру за "Таємний агент".

Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження

У категорії "Найкращий фільм" серед основних номінантів фігурують "Буґонія", "F1: Фільм", "Гамнет", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "Одна битва за іншою", "Франкенштейн", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники" та "Потяг у снах". На звання найкращої акторки претендують Емма Стоун за "Буґонію", Джессі Баклі за "Гамнет", Роуз Бірн за стрічку "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила", Кейт Гадсон за "Пісню любові" та Ренате Рейнсве за "Сентиментальну цінність".

У номінації "Найкраща акторка другого плану" представлені Ель Фаннінг та Інга Ібсдоттер Ліллеас за роль у "Сентиментальній цінності", Емі Медіган за роль у "Зброї", Вунмі Мосаку за гру в "Грішниках" і Теяна Тейлор за роль у фільмі "Одна битва за іншою".

Серед претендентів на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану називають Бенісіо дель Торо й Шона Пенна ("Одна битва за іншою", Джейкоба Елорді ( "Франкенштейн"), Делроя Ліндо ( "Грішники") та Стеллана Скарсгарда ( "Сентиментальна цінність").

За нагороду в категорії "Найкраща режисура" змагатимуться Пол Томас Андерсон за "Одну битву за іншою", Раян Куглер за "Грішників", Джош Сафді за "Марті Супрім. Геній комбінацій", Йоахім Трієр за "Сентиментальну цінність" та Хлої Чжао за "Гамнет".

"Оскар-2026" в Україні коментуватиме відомий актор

У категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" серед номінантів називають стрічки "Це був просто нещасний випадок", "Сентиментальна цінність", "Сират", "Таємний агент" і "Голос Хінд Раджаб".

Де та коли подивитися церемонію нагородження в Україні

В Україні церемонію "Оскар-2026" можна буде подивитися наживо на телеканалі "Суспільне Культура" або онлайн на сайті.

За київським часом трансляція відбуватиметься так:

• о 23:00 розпочнеться передшоу;

• о 00:30 стартує показ червоної доріжки;

• о 01:00 почнеться сама церемонія нагородження.

Коментуватиме подію актор Олексій Гнатковський.

Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз