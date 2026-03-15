Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ізраїль повідомив США про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів - ЗМІ15 березня, 01:31 • 11555 перегляди
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"15 березня, 02:08 • 18058 перегляди
Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані15 березня, 02:43 • 9930 перегляди
"Державний тероризм не спрацює проти Угорщини": Орбан відповів на лист Ющенка15 березня, 03:18 • 7132 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі05:32 • 12840 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 49277 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 47018 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 35685 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 45647 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 50057 перегляди
Оскар-2026 – коли та де оголосять лауреатів головної кінопремії року та де дивитися в Україні

98-ма премія Оскар відбудеться 15 березня у Лос-Анджелесі з ведучим Конаном О’Браєном. В Україні пряму трансляцію покаже телеканал Суспільне Культура.

У неділю, 15 березня, Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосить лауреатів 98-ї премії "Оскар". Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт події.

Деталі

Церемонія відбудеться у театрі Dolby Theatre at Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі та вшанує стрічки, які вийшли у прокат у 2025 році.

Трансляція розпочнеться наживо на телеканалі ABC, а також буде доступна на платформі Hulu. Шоу стартує о 19:00 вечора за місцевим часом (2:00 за Києвом), а офіційна пряма трансляція з червоної доріжки розпочнеться за пів години до цього.

Ведучим 98-ї церемонії стане американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Урочистості транслюватимуть більш ніж у 200 країнах світу.

Що відомо про премію "Оскар" у 2026 році

Номінантів на "Оскар-2026" Академія оголосила 22 січня. Усього нагороди вручатимуть у 24 категоріях. Фінальний етап голосування членів Академії завершився 5 березня, після чого організатори перейшли до підготовки безпосередньо до церемонії нагородження.

Серед головних претендентів на премію "Оскар-2026" у категорії "Найкращий актор" називають Леонардо Ді Капріо за роль у стрічці "Одна битва за іншою", Ітана Гоука за фільм "Блакитний місяць", Тімоті Шаламе за "Марті Супрім. Геній комбінацій", Майкла Б. Джордана за "Грішники" та Вагнера Моуру за "Таємний агент".

Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження27.02.26, 03:15 • 8320 переглядiв

У категорії "Найкращий фільм" серед основних номінантів фігурують "Буґонія", "F1: Фільм", "Гамнет", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "Одна битва за іншою", "Франкенштейн", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники" та "Потяг у снах". На звання найкращої акторки претендують Емма Стоун за "Буґонію", Джессі Баклі за "Гамнет", Роуз Бірн за стрічку "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила", Кейт Гадсон за "Пісню любові" та Ренате Рейнсве за "Сентиментальну цінність".

У номінації "Найкраща акторка другого плану" представлені Ель Фаннінг та Інга Ібсдоттер Ліллеас за роль у "Сентиментальній цінності", Емі Медіган за роль у "Зброї", Вунмі Мосаку за гру в "Грішниках" і Теяна Тейлор за роль у фільмі "Одна битва за іншою".

Серед претендентів на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану називають Бенісіо дель Торо й Шона Пенна ("Одна битва за іншою", Джейкоба Елорді ( "Франкенштейн"), Делроя Ліндо ( "Грішники") та Стеллана Скарсгарда ( "Сентиментальна цінність").

За нагороду в категорії "Найкраща режисура" змагатимуться Пол Томас Андерсон за "Одну битву за іншою", Раян Куглер за "Грішників", Джош Сафді за "Марті Супрім. Геній комбінацій", Йоахім Трієр за "Сентиментальну цінність" та Хлої Чжао за "Гамнет".

"Оскар-2026" в Україні коментуватиме відомий актор06.03.26, 06:34 • 5781 перегляд

У категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" серед номінантів називають стрічки "Це був просто нещасний випадок", "Сентиментальна цінність", "Сират", "Таємний агент" і "Голос Хінд Раджаб".

Де та коли подивитися церемонію нагородження в Україні

В Україні церемонію "Оскар-2026" можна буде подивитися наживо на телеканалі "Суспільне Культура" або онлайн на сайті.

За київським часом трансляція відбуватиметься так:

• о 23:00 розпочнеться передшоу;

• о 00:30 стартує показ червоної доріжки;

• о 01:00 почнеться сама церемонія нагородження.

Коментуватиме подію актор Олексій Гнатковський.

Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13.03.26, 21:15 • 26795 переглядiв

