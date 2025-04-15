Лос-Анджелес

У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.
Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.
Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.
Виконавча рада МОК затвердила програму змагань Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі. У програмі буде 351 дисципліна та 10,5 тис. атлетів, а також паритет жіночих і чоловічих команд.
У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.
Зірки легкої атлетики зберуться на серії змагань Grand Slam Track. Загальний призовий фонд складе 12,9 мільйона доларів, події транслюватимуться в 189 країнах.
Літак Jetstar, що летів з Балі до Мельбурна з 200 пасажирами, повернувся через неадекватного пасажира, який намагався відкрити двері. Порушника зняли з рейсу.
Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.
Тоні Гоук переконав Activision повернути скейтбордиста Бама Маргеру до гри «Tony Hawk’s Pro Skater 3+4». Маргера записав свої рухи для анімації персонажа. Вихід гри заплановано на 11 липня.
Репер Каньє Вест поїхав до Токіо після суперечок з Кім Кардаш'ян щодо музичної співпраці їхньої дочки Норт з Playboi Carti. Вест розкритикував Carti та заявив, що чоловік має останнє слово щодо дітей.
Поки Гейлі Бібер відпочивала, Джастін опублікував мем з дитиною, яка показує середні пальці, нібито за спиною дівчини. Також він назвав акторку Шарлотту Лоуренс "Моя мілашка".
Американський актор Вінґс Гаузер помер у віці 76 років після тривалої хвороби. Він був відомий за ролями в серіалах "Команда А", "Беверлі-Гіллз 90210" та "Крутий Вокер".
Демі Мур відзначила 70-річчя Брюса Вілліса, опублікувавши рідкісні сімейні фото на тлі його боротьби з деменцією. На знімках актор зображений з дочками та онукою.
МОК офіційно включив бокс до програми Олімпійських ігор 2028 у Лос-Анджелесі, після позбавлення IBA визнання та створення World Boxing. Олександр Хижняк зможе захистити титул.
Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.
Маколей Калкін розплакався під час перемоги свого молодшого брата Кірана на "Оскарі" за найкращу чоловічу роль другого плану. Кіран отримав нагороду за роль Бенкі Каплана у фільмі "Справжній біль".
Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.
У Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Найбільше нагород отримали фільми "Анора", "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка", а Бразилія та Латвія вперше здобули статуетки.
97-ма церемонія вручення "Оскара" відбудеться 3 березня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Серед номінантів фільми "Анора", "Бруталіст" та "Емілія Перес", а ведучим стане комік Конан О'Браєн.
95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".
Подружжя Каньє Веста і Б'янки Цензорі вирішили дати шлюбу другий шанс після нещодавнього розриву. Пара з'явилася разом на прем'єрі нового фільму, де Б'янка зіграла головну роль.
Христина Фултон подала позов на Ніколаса Кейджа та їхнього сина Вестона через жорстокий напад у 2024 році. Вона звинувачує Кейджа у недбальстві щодо агресивної поведінки сина та вимагає компенсації за отримані травми.
57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи. Актриса відмовилась від макіяжу та отримує визнання критиків.
Через 17 років після виходу "Хенкока" Вілл Сміт натякнув на можливе продовження фільму. За його словами, Зендею розглядають на роль у сиквелі супергеройського блокбастера.
Браян Фрідман заявив про втрату Джастіном Бальдоні робочих можливостей через звинувачення у домаганнях. Актор відмовляється від посередництва, доки його не виправдають від звинувачень Блейк Лайвлі.
Суд Лос-Анджелеса визнав репера A$AP Rocky невинним у справі про стрілянину, за якою йому загрожувало 24 роки. Ріанна підтримувала чоловіка в суді та не стримувала сліз після виправдання.
На церемонії BAFTA 2025 фільми "Конклав" та "Бруталіст" здобули по чотири нагороди. "Конклав" отримав призи за найкращий британський фільм та найкращий фільм, а "Бруталіст" відзначився у режисерській номінації.
19-річний захисник "Полісся" Артем Смоляков підписав контракт з "Лос-Анджелес" до 2028 року. Він стане партнером чемпіонів світу Уго Льоріса та Олів'є Жиру.
Live Nation Productions розпочала зйомки комедії "New Years Rev" про трьох друзів, які вирушають до Лос-Анджелеса заради виступу з Green Day. У фільмі знімаються Мейсон Темз, Кайлар Коффман та зірки серіалу "Офіс".
Ye (Каньє Вест) розпочав продаж футболок із нацистською символікою на сайті Yeezy через Shopify. Антидифамаційна ліга засудила дії артиста, вказавши на маркування "HH-01" як кодове позначення "Хайль Гітлер".