Лос-Анджелес

Колишня дівчина Ніколаса Кейджа подала до суду на нього та їхнього сина через напад

Христина Фултон подала позов на Ніколаса Кейджа та їхнього сина Вестона через жорстокий напад у 2024 році. Вона звинувачує Кейджа у недбальстві щодо агресивної поведінки сина та вимагає компенсації за отримані травми.