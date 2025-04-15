Лос-Анджелес

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 210 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26486 перегляди

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Берні Сандерс закликав молодь до боротьби за справедливість на Coachella

Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.

Новини Світу • 13 квітня, 07:17 • 4901 перегляди

План відновлення Лос-Анджелеса після пожеж на $925 млн: що передбачено

Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.

Новини Світу • 12 квітня, 22:04 • 3016 перегляди

МОК затвердив програму змагань та квоти спортсменів для участі в Олімпійських іграх-2028

Виконавча рада МОК затвердила програму змагань Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі. У програмі буде 351 дисципліна та 10,5 тис. атлетів, а також паритет жіночих і чоловічих команд.

Спорт • 10 квітня, 14:53 • 11078 перегляди

Вел Кілмер, який зіграв Бетмена та Джима Моррісона, помер у віці 65 років

У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.

Новини Світу • 2 квітня, 05:25 • 7371 перегляди

Легенда спринту Джонсон має намір здійснити революцію в легкій атлетиці, організувавши "Трасу Великого шолома"

Зірки легкої атлетики зберуться на серії змагань Grand Slam Track. Загальний призовий фонд складе 12,9 мільйона доларів, події транслюватимуться в 189 країнах.

Спорт • 1 квітня, 14:42 • 24819 перегляди

Літак з 200 пасажирами розвернувся над Індійським океаном через пасажира: подробиці інциденту

Літак Jetstar, що летів з Балі до Мельбурна з 200 пасажирами, повернувся через неадекватного пасажира, який намагався відкрити двері. Порушника зняли з рейсу.

Новини Світу • 1 квітня, 12:35 • 8125 перегляди

Незручний момент: Boeing із 257 пасажирами на борту раптово розвернувся під час рейсу з дивовижної причини

Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 20580 перегляди

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Тоні Гоук переконав Activision повернути скейтбордиста Бама Маргеру до гри «Tony Hawk’s Pro Skater 3+4». Маргера записав свої рухи для анімації персонажа. Вихід гри заплановано на 11 липня.

УНН Lite • 25 березня, 08:19 • 64754 перегляди

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Репер Каньє Вест поїхав до Токіо після суперечок з Кім Кардаш'ян щодо музичної співпраці їхньої дочки Норт з Playboi Carti. Вест розкритикував Carti та заявив, що чоловік має останнє слово щодо дітей.

Новини Світу • 25 березня, 07:13 • 77428 перегляди

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Поки Гейлі Бібер відпочивала, Джастін опублікував мем з дитиною, яка показує середні пальці, нібито за спиною дівчини. Також він назвав акторку Шарлотту Лоуренс "Моя мілашка".

УНН Lite • 24 березня, 08:17 • 61436 перегляди

Помер актор Вінґс Гаузер, відомий за ролями в серіалах 1980-х і 1990-х

Американський актор Вінґс Гаузер помер у віці 76 років після тривалої хвороби. Він був відомий за ролями в серіалах "Команда А", "Беверлі-Гіллз 90210" та "Крутий Вокер".

Новини Світу • 21 березня, 18:41 • 20170 перегляди

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур відзначила 70-річчя Брюса Вілліса, опублікувавши рідкісні сімейні фото на тлі його боротьби з деменцією. На знімках актор зображений з дочками та онукою.

Новини Світу • 20 березня, 15:29 • 108138 перегляди

Бокс включено до програми Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі: деталі рішення МОК

МОК офіційно включив бокс до програми Олімпійських ігор 2028 у Лос-Анджелесі, після позбавлення IBA визнання та створення World Boxing. Олександр Хижняк зможе захистити титул.

Спорт • 20 березня, 12:40 • 17878 перегляди

Компанія Starbucks повинна виплатити 50 млн доларів чоловіку за опіки від гарячої кави в Лос-Анджелесі

Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.

Новини Світу • 16 березня, 02:53 • 25039 перегляди

Маколей Калкін "плакав" через перемогу свого брата Кірана на "Оскарі"

Маколей Калкін розплакався під час перемоги свого молодшого брата Кірана на "Оскарі" за найкращу чоловічу роль другого плану. Кіран отримав нагороду за роль Бенкі Каплана у фільмі "Справжній біль".

УНН Lite • 4 березня, 18:57 • 116215 перегляди

Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.

Новини Світу • 3 березня, 10:45 • 214485 перегляди

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2025: список переможців

У Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Найбільше нагород отримали фільми "Анора", "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка", а Бразилія та Латвія вперше здобули статуетки.

Новини Світу • 3 березня, 04:20 • 196801 перегляди

"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

97-ма церемонія вручення "Оскара" відбудеться 3 березня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Серед номінантів фільми "Анора", "Бруталіст" та "Емілія Перес", а ведучим стане комік Конан О'Браєн.

Культура • 28 лютого, 14:39 • 479245 перегляди

Помер Джин Гекмен, легенда Голлівуду, відомий за фільмами "Французький зв’язковий", "Бонні і Клайд"

95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".

Новини Світу • 27 лютого, 09:52 • 27607 перегляди

"Не готові здатися": Каньє Вест і Б’янка Цензорі відновлюють стосунки після гучного розриву

Подружжя Каньє Веста і Б'янки Цензорі вирішили дати шлюбу другий шанс після нещодавнього розриву. Пара з'явилася разом на прем'єрі нового фільму, де Б'янка зіграла головну роль.

Новини Світу • 25 лютого, 10:08 • 129117 перегляди

Колишня дівчина Ніколаса Кейджа подала до суду на нього та їхнього сина через напад

Христина Фултон подала позов на Ніколаса Кейджа та їхнього сина Вестона через жорстокий напад у 2024 році. Вона звинувачує Кейджа у недбальстві щодо агресивної поведінки сина та вимагає компенсації за отримані травми.

Новини Світу • 21 лютого, 11:06 • 145364 перегляди

Сучасна Мерилін: номінована на "Золотий глобус" Памела Андерсон продовжує вражати акторським поверненням

57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи. Актриса відмовилась від макіяжу та отримує визнання критиків.

Новини Світу • 20 лютого, 19:48 • 147811 перегляди

Вілл Сміт натякнув на "Хенкок 2" із Зендеєю

Через 17 років після виходу "Хенкока" Вілл Сміт натякнув на можливе продовження фільму. За його словами, Зендею розглядають на роль у сиквелі супергеройського блокбастера.

Новини Світу • 20 лютого, 08:19 • 134109 перегляди

Справа Блейк Лайвлі: адвокат Джастіна Бальдоні поскаржився на втрату актором "значної" кількості роботи

Браян Фрідман заявив про втрату Джастіном Бальдоні робочих можливостей через звинувачення у домаганнях. Актор відмовляється від посередництва, доки його не виправдають від звинувачень Блейк Лайвлі.

Новини Світу • 19 лютого, 10:04 • 196329 перегляди

A$AP Rocky виправдали у справі про стрілянину: репер подякував присяжним за "порятунок життя"

Суд Лос-Анджелеса визнав репера A$AP Rocky невинним у справі про стрілянину, за якою йому загрожувало 24 роки. Ріанна підтримувала чоловіка в суді та не стримувала сліз після виправдання.

Новини Світу • 19 лютого, 07:54 • 174695 перегляди

"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному

На церемонії BAFTA 2025 фільми "Конклав" та "Бруталіст" здобули по чотири нагороди. "Конклав" отримав призи за найкращий британський фільм та найкращий фільм, а "Бруталіст" відзначився у режисерській номінації.

Новини Світу • 17 лютого, 18:10 • 121018 перегляди

Лівий захисник "Полісся" Артем Смоляков приєднався до клубу з МЛС

19-річний захисник "Полісся" Артем Смоляков підписав контракт з "Лос-Анджелес" до 2028 року. Він стане партнером чемпіонів світу Уго Льоріса та Олів'є Жиру.

Спорт • 14 лютого, 21:12 • 31891 перегляди

Green Day надихнув на новий комедійний фільм про пригоди молодих музикантів

Live Nation Productions розпочала зйомки комедії "New Years Rev" про трьох друзів, які вирушають до Лос-Анджелеса заради виступу з Green Day. У фільмі знімаються Мейсон Темз, Кайлар Коффман та зірки серіалу "Офіс".

Новини Світу • 11 лютого, 15:01 • 132161 перегляди

Каньє Вест випустив футболки зі свастикою

Ye (Каньє Вест) розпочав продаж футболок із нацистською символікою на сайті Yeezy через Shopify. Антидифамаційна ліга засудила дії артиста, вказавши на маркування "HH-01" як кодове позначення "Хайль Гітлер".

Новини Світу • 11 лютого, 08:18 • 133507 перегляди