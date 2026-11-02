Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі

Американський режисер Майкл Манн, відомий за кримінальним трилером "Спека", отримав вогнепальне поранення внаслідок випадкового пострілу на стрільбищі в Лос-Анджелесі. 83-річного кінематографіста госпіталізували, однак після надання медичної допомоги відпустили додому. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в суботу, 31 жовтня, коли Манн тренувався у стрільбі по мішенях. За словами представника режисера, зброя випадково вистрілила, перебуваючи в кобурі.

Унаслідок пострілу режисер отримав поверхневе поранення. Його доправили до лікарні у стабільному стані, а після огляду та лікування виписали.

Що відомо про інцидент

Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що правоохоронці прибули на стрільбище після повідомлення про постріли. За результатами перевірки вони встановили, що інцидент був випадковим.

Представник Манна зазначив, що режисер десятиліттями займається стрільбою по мішенях.

Майкл Манн відомий своїми кримінальними драмами, серед яких "Злодій" 1981 року, "Мисливець на людей" 1986 року та "Спека" 1995 року з Аль Пачіно та Робертом Де Ніро.

Режисер приділяє особливу увагу реалістичності сцен зі зброєю. Зокрема, під час зйомок "Спеки" актори використовували холості патрони, щоб передати справжнє звучання пострілів.

Наразі Манн працює над продовженням культового трилера – фільмом "Спека 2", заснованим на романі, який він написав у співавторстві з Мег Гардінер.

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