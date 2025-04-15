Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему
оборони, тому не переймається щодо змін.
Фінляндія має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону мін, щоб гнучко реагувати на зміни у сфері безпеки. Також країна
планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2029 року.
Володимир Зеленський провів зустріч з Петтері Орпо, де обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, артилерію та інвестиції у виробництво зброї.
Володимир Зеленський прибув до Фінляндії для зустрічі з президентом Стуббом. Обговорять підтримку України та кроки для припинення російської агресії.