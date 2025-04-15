Петтері Орпо

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.