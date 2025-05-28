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Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів: що треба занти

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Україна та Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів. Це дозволить залучити близько 14 млрд євро на розбудову і модернізацію існуючих об'єктів.

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів: що треба занти

Україна та Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів, яка дозволить залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає УНН.

Пріоритетною темою сьогоднішньої зустрічі з прем’єр-міністром Петтері Орпо є партнерство в розбудові мережі об'єктів цивільного захисту. Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів. Відповідно спільну заяву сьогодні підписали з Орпо. Ставимо перед собою чіткі цілі - координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів, обмінюватися найкращими практиками в цій сфері, створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту 

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що один із таких інструментів може бути започаткований Європейським Союзом в рамках програми Ukraine Facility.

Для України створення надійних укриттів - це питання життя наших людей. (...) Станом на сьогодні Україна має 62 тис. укриттів, потрібно набагато більше. Крім того, низка об’єктів потребує модернізації та осучаснення. Уряд вже реалізує стратегію розбудовування укриттів. Наша мета до 2027 року побудувати 2,3 тис. споруд цивільного захисту, до 2030 року ще 3 тис. Для цього потрібні значні кошти. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів 

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

Уряд інвестує значні кошти в українську освіту, зокрема, на укриття в школах, шкільні автобуси та реформу НУШ. Пріоритетом є підготовка дітей до викликів 21 століття.

Павло Башинський

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