За 2024 рік Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів - Опендатабот

У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.