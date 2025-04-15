Прем'єр Туск заявив, що Польща підтримає відбудову України. Ключовим стане термінал у Славкуві, але економічна стратегія країни буде зосереджена на захисті інтересів польського бізнесу.
Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.
Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.
Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лише Дональд Трамп має шанси змусити росію припинити війну. Він також сподівається на створення великої військової бази США в Польщі.
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.
В англомовному сегменті шириться дезінформація про вибори у Польщі. Центр аналізу дезінформації NASK моніторить ситуацію та закликає перевіряти джерела.
Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.
Рух транспорту обмежено у зв'язку з реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які триватимуть до першої половини травня 2025 року. Рекомендується обирати інші пункти пропуску.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про плани закупівлі для України дронів польського виробництва WB Group. Україна вже використовує БПЛА Warmate та FlyEye.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Ветеран з Прикарпаття відкрив масажний кабінет для реабілітації побратимів.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.
Донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.
Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд. Товарообіг склав $28,4 млрд, імпорт – $18,5 млрд, експорт – $9,9 млрд.
У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.
У Тернополі інспекторка Служби освітньої безпеки виявила у 15-річної школярки поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
США переміщує військову техніку та персонал з Ясьонки в Польщі, але допомога Україні продовжиться. Рішення прийнято для оптимізації операцій та підтримки партнерів.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.
Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.
Європейські країни можуть переглянути статус українських біженців після припинення війни. Немає чіткого плану дій щодо їхнього перебування в ЄС після завершення конфлікту.
Міністри фінансів ЄС обговорять створення спільного фонду EDM, який купуватиме оборонне обладнання. До фонду зможуть входити країни, як Велика Британія, Україна та Норвегія.
Польща рішуче засудила атаки рф на Україну, наголошуючи. Країна-агресорка має відповісти за руйнування та загибель людей.