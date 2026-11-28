Сергій Дука

Генерал-майор СБУ Сергій Дука назвав директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса "патологічним брехуном" після його інтерв’ю "Радіо Свобода". Про це Дука написав у Facebook, передає УНН.

Генерал звернувся до "невеликої групи заангажованих і засліплених помстою співробітників НАБУ" і заявив, що "кожен із вас буде викритий". Водночас він наголосив, що йдеться лише про окрему групу людей, а в бюро працює "нормальний колектив, фахові детективи, які вірять у цей орган".

НАБУ створювався як незалежний орган і повинен таким залишатися — додав він.

Запитання конкретні, відповідей немає. Лише шаблонні заяви про маячню та тиск — оцінив інтерв’ю генерал.

За словами Дуки, Кривонос "продовжує вигадувати причини своєї неявки на ТСК" і віддаляється від Києва, "де розгортається скандал навколо нього, аж до Японії".

Але ми дочекаємося вашого повернення і вимагатимемо відповідей. Сподіваюся, ви зробите це добровільно, не доводячи до примусу — написав він.

Дука не погодився із заявою Кривоноса про те, що всі згадані провадження закрили за відсутності складу злочину. На думку генерала, Кривонос "хотів сказати, що було ухвалено політичне рішення закрити справи проти нього".

Дука повторив свою версію подій. За його словами, Кривоноса притягували до кримінальної відповідальності за умисний злочин, а щоб уникнути покарання, той нібито сфальсифікував свідоцтво про народження дитини й отримав амністію. Також генерал стверджує, що Кривоноса викривали на хабарництві під час виділення державних земель, а на конкурсі на посаду директора НАБУ той нібито вніс до анкети неправдиві дані.

Саме тому я стверджую, що директор НАБУ Семен Кривонос — патологічний брехун, який систематично вчиняє злочини та ховається за колективом і міжнародними партнерами, паплюжачи репутацію і тих, і інших — написав Дука.

Дука також повідомив, що останніми днями йому пишуть люди, які розповідають про "сфальсифіковані НАБУ та САП справи". Серед них — колишня перша заступниця голови Державної міграційної служби Діна Пімахова, яка стверджує, що стала жертвою провокації детектива. Генерал заявив, що не чув, аби ДБР перевіряло її версію. 2 листопада Вищий антикорупційний суд визнав Пімахову винною в одержанні та проханні надати неправомірну вигоду й призначив їй дев’ять років позбавлення волі. Версію про провокацію суд відкинув.

Наостанок Дука розкритикував медіа бізнесмена Томаша Фіали. За словами генерала, щоразу, коли компанії Фіали "ухиляються від сплати податків", той "через свої рупори заявляє про тиск та атаки". "Але знаєте, вже не працює", — написав Дука.

Нагадаємо

Кривонос не з’явився на засідання ТСК 23 листопада. Голова комісії Олексій Гончаренко заявив, що запрошення надіслали до НАБУ ще 19 листопада через систему електронного документообігу. За даними Гончаренка, згідно з наказом про відрядження, директор НАБУ перебуває за кордоном з 22 листопада до 6 грудня і відвідає Італію, Бельгію, Польщу та Японію.