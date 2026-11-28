"Запали свічку пам'яті" - українців закликають долучитись до акції і вшанувати жертв Голодоморів
Київ • УНН
О 16:00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Увечері українців закликають запалити свічку пам’яті у вікні.
Сьогодні о 16:00 в Україні розпочнеться акція "Запали свічку пам'яті" та загальнонаціональна хвилина мовчання, передає УНН.
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Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.
О 16:00 українців закликають долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. А з настанням темряви – запалити свічку пам’яті у вікні.
Розвідка і МВС до Дня пам'яті жертв голодоморів показали розсекречені архіви28.11.26, 13:55 • 2588 переглядiв
Нагадаємо
В Україні 28 листопада вшановують жертв Голодоморів. Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу - Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.
Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.