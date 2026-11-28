У суботу вдень, 28 листопада, армія рф атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Києві, можливі перебої з електро- та водопостачанням, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Перебої фіксують не лише у Києві, а й в Одесі, через влучання у регіоні, за даними місцевої влади, передає УНН.

Київ

"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням", - написав Кличко.

Одеса

Як повідомили у ДТЕК, на Одещині "під час повітряної тривоги сталися відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси".

"Ворог продовжує атакувати енергетичну систему Одещини. Сьогодні зранку під обстріл потрапив енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. За даними компанії, тимчасово без світла залишилися понад 6 тис. споживачів. Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі міста Одеси", - підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть огляд обладнання та ремонтні роботи", - зазначили у ДТЕК 28 листопада.

Зі слів голови ОВА, "фахівці всієї Одещини працюють в посиленому режимі над відновленням".

Нагадаємо

У Києві відпрацьовують різні сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води.