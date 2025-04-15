Павло Дуров

Месенджер Telegram оштрафовано на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент із закликами до терактів і протестів. Платформа,
заснована Павлом Дуровим, залишається популярною в рф та Україні.
Telegram досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця, обігнавши багатьох конкурентів. Павєл Дуров заявив про
незалежність та прибутковість месенджера.
У Мінцифри розповіли про поширені шахрайства в Telegram та надали рекомендації, як убезпечити свій акаунт від фішингових атак і
захистити особисті дані.