Павло Дуров

Telegram оштрафували в москві на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент

Месенджер Telegram оштрафовано на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент із закликами до терактів і протестів. Платформа, заснована Павлом Дуровим, залишається популярною в рф та Україні.