Чат-бот Маска зі штучним інтелектом з’явиться у Telegram
Київ • УНН
Павло Дуров та Ілон Маск домовились про співпрацю, завдяки якій в Telegram з'явиться чат-бот Grok. Telegram отримає $300 млн та 50% доходу від підписок xAI.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що домовився з мільярдером Ілоном Маском про співпрацю. У Telegram буде чат-бот зі штучним інтелектом. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Павла Дурова у Telegram.
Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про річне партнерство, щоб запропонувати чат-бота Grok від xAI для понад мільярда наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram
Він наголосив, що це також зміцнює фінансове становище Telegram.
Ми отримаємо 300 мільйонів доларів готівкою та акціями від xAI, плюс 50% доходу від підписок xAI, проданих через Telegram
Нагадаємо, Telegram збирається залучити $1,5 млрд у вигляді облігацій, попри юридичні проблеми генерального директора Павла Дурова.