Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что договорился с миллиардером Илоном Маском о сотрудничестве. В Telegram будет чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Павла Дурова в Telegram.

Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы предложить чат-бота Grok от xAI для более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram