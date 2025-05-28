Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram
Киев • УНН
Павел Дуров и Илон Маск договорились о сотрудничестве, благодаря которому в Telegram появится чат-бот Grok. Telegram получит $300 млн и 50% дохода от подписок xAI.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что договорился с миллиардером Илоном Маском о сотрудничестве. В Telegram будет чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Павла Дурова в Telegram.
Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы предложить чат-бота Grok от xAI для более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram
Он подчеркнул, что это также укрепляет финансовое положение Telegram.
Мы получим 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, плюс 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram
Напомним, Telegram собирается привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы генерального директора Павла Дурова.