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Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Павел Дуров и Илон Маск договорились о сотрудничестве, благодаря которому в Telegram появится чат-бот Grok. Telegram получит $300 млн и 50% дохода от подписок xAI.

Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что договорился с миллиардером Илоном Маском о сотрудничестве. В Telegram будет чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Павла Дурова в Telegram.

Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы предложить чат-бота Grok от xAI для более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram

 - написал Дуров.

Он подчеркнул, что это также укрепляет финансовое положение Telegram.

Мы получим 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, плюс 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram 

- добавил он.

Напомним, Telegram собирается привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы генерального директора Павла Дурова.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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