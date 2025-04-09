Крылатая ракета Storm Shadow

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29191 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США запретили Британии передавать разведданные Украине для наведения ракет Storm Shadow. Это может существенно снизить эффективность использования британских крылатых ракет для ударов по российским целям.

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Зеленский дал украинским дипломатам 7 приоритетных задач на 2025 год

Президент очертил приоритетные направления работы украинских дипломатов на 2025 год. Среди них - усиление военной поддержки, интеграция в ЕС и НАТО, санкции против РФ и запуск е-Консула.

политика • 13 января, 09:16 • 27262 просмотра

Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.

Война • 4 января, 10:32 • 63148 просмотра

Украинские пилоты завершили подготовку на Mirage 2000-5F: что дальше

Французская программа обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилась через полгода. Поставка истребителей, вооруженных ракетами Scalp и бомбами AASM, запланирована на первый квартал 2025 года.

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"Не сильно там, чтобы Storm Shadow не запретили": Зеленский пожелал победы Усику

Президент Украины провел видеоразговор с Александром Усиком накануне боя за все чемпионские пояса. Боксер рассказал о подготовке и пообещал "держать украинский дух" во время поединка.

спорт • 20 декабря, 16:06 • 23720 просмотра

В Минобороны рф прокомментировали удар по Киеву: заявили об атаке "в ответ"

Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.

Война • 20 декабря, 08:40 • 20034 просмотра

Воздушные силы показали запуск ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении рф

Воздушные Силы ВСУ опубликовали фотографии запуска ракет Storm Shadow и Scalp в сторону россии. Удары были осуществлены по объектам в Ростовской области.

Война • 18 декабря, 20:04 • 16537 просмотра
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Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Французский президент предложил разместить иностранные войска в Украине до вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.

Война • 10 декабря, 14:12 • 126534 просмотра

Зеленский хочет позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

Президент Украины намерен связаться с Джо Байденом для обсуждения возможного приглашения в НАТО. Зеленский подчеркнул, что хотя Украина сейчас не может быть в Альянсе, вопрос приглашения остается актуальным.

политика • 9 декабря, 12:24 • 14514 просмотра

Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт

Ник Поуп, бывший руководитель отдела НЛО Минобороны Британии, предполагает причастность России или Китая к появлению дронов над авиабазами RAF. Инциденты могли быть связаны с размещением ядерного оружия и запуском ракет Storm Shadow.

политика • 1 декабря, 03:26 • 61919 просмотра

В рф заявили об атаке дронов и ракет в оккупированном Крыму: под ударом аэродром "Бельбек"

Российские источники сообщают об атаке около 40 БПЛА и ракет на Крым, в том числе на аэродром "Бельбек". В Севастополе наблюдали дым и слышали взрывы.

Война • 27 ноября, 09:55 • 22682 просмотра

россия высылает британского дипломата: какую причину называет

фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.

Новости Мира • 26 ноября, 13:46 • 17104 просмотра

Британия тайно передала Украине новую партию Storm Shadow: что известно о поставке

Великобритания тайно поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow до отмены ограничений на их использование. Это первая поставка ракет при премьерстве Кира Стармера.

Новости Мира • 26 ноября, 05:08 • 17538 просмотра

Удар Storm Shadow по Курской области: погиб генерал-лейтенант рф и сотни северокорейских солдат

В результате ракетного удара по санаторию в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука. Также сообщается о ранении 33 военнослужащих рф и гибели 500 северокорейских солдат.

Война • 23 ноября, 13:47 • 37110 просмотра

Украина ведет переговоры с Германией по ракетам Taurus: что известно

МИД Украины подтверждает потребность в немецких ракетах Taurus и продолжает диалог с ФРГ по их получению. Германия остается вторым крупнейшим поставщиком военной помощи после США.

политика • 21 ноября, 18:43 • 24899 просмотра

В Британии отказались подтвердить разрешение на использование Украиной Storm Shadow против целей в рф: заявили о "пропорциональной" поддержке

Британское правительство отказалось комментировать разрешение на использование ракет Storm Shadow по целям в рф. Министр обороны Гили заявил о нестабильности линии фронта и усилении поддержки Украины.

Война • 21 ноября, 12:05 • 19629 просмотра

Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной

Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.

Война • 21 ноября, 09:22 • 19842 просмотра

Умеров об использовании Storm Shadow: не будем вдаваться в подробности

Министр обороны Украины отказался комментировать сообщения о применении британских ракет Storm Shadow. Умеров заявил, что Украина использует все доступные средства для защиты.

Война • 21 ноября, 06:26 • 19024 просмотра

ВСУ ударили по россии британскими Storm Shadow - Bloomberg

Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ. Разрешение на использование ракет предоставлено в ответ на привлечение Россией северокорейских войск.

Война • 20 ноября, 14:58 • 21813 просмотра

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Премьер Британии Кир Стармер намекнул на возможное снятие ограничений по использованию ракет Storm Shadow по рф. Изменение позиции произошло после аналогичного решения США по дальнобойным ракетам.

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Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp для передачи Украине - Le Monde

Париж ведет переговоры с Лондоном о дальнейших поставках, поскольку Британия имеет больший арсенал ракет Scalp/Storm Shadow.

Война • 20 ноября, 08:58 • 17147 просмотра

Украина получит правильное оружие, чтобы победить путина - премьер Британии

Премьер Британии Кир Стармер заявил о намерении предоставить Украине необходимое оружие для победы, но отказался раскрывать детали. Он подчеркнул важность поддержки Украины и недопустимости победы рф в войне.

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Помощник Блинкена подтвердил разрешение США бить дальнобойным оружием по рф

Джо Байден предоставил разрешение Украине применять американское дальнобойное оружие для ударов по объектам в России. По словам помощника госсекретаря США, это может заставить рф пойти на мирные переговоры.

Война • 19 ноября, 09:43 • 17304 просмотра

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Президент Франции одобрил разрешение США на использование Украиной американского оружия по территории рф. Решение принято в ответ на эскалацию со стороны России и привлечение ею северокорейских военных.

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Министр обороны Британии проведет срочные переговоры с США и Украиной

Джон Хили анонсировал трехсторонние переговоры по военной поддержке Украины. Министр отказался комментировать вопрос о дальнобойных ракетах, подчеркивая безопасность военных операций.

Война • 18 ноября, 20:16 • 39292 просмотра

США разрешили Украине бить по рф ракетами дальностью до 300 км - Боррель

Администрация Байдена предоставила разрешение Украине использовать оружие дальностью до 300 км на территории рф. Оружие планируют использовать против российских и северокорейских войск в курской области.

Война • 18 ноября, 19:24 • 30023 просмотра

Позиция Италии не меняется: Таяни об использовании Украиной итальянского оружия по территории рф

Глава МИД Италии подтвердил, что итальянское оружие может использоваться только на территории Украины. Таяни также поддержал идею мирной конференции с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.

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Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Военные эксперты прокомментировали возможное разрешение США на использование дальнобойных ракет против рф. По их словам, россияне уже успели адаптироваться и переместить важные объекты дальше от границы.

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Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о намерении пересмотреть решение Шольца по TAURUS, если станет канцлером. Ранее аналогичное обещание дал кандидат от ХДС Фридрих Мерц.

Война • 18 ноября, 08:26 • 19180 просмотра

Президент Литвы подтвердил разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по рф

Президент Литвы подтвердил получение Украиной разрешения от партнеров на удары по территории РФ дальнобойным оружием. США, Франция и Великобритания предоставили соответствующие разрешения на использование своих ракетных систем.

Война • 18 ноября, 07:22 • 21096 просмотра