Крылатая ракета Storm Shadow

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Военные эксперты прокомментировали возможное разрешение США на использование дальнобойных ракет против рф. По их словам, россияне уже успели адаптироваться и переместить важные объекты дальше от границы.