Крылатая ракета Storm Shadow

США запретили Британии передавать разведданные Украине для наведения ракет Storm Shadow. Это может существенно снизить эффективность использования британских крылатых ракет для ударов по российским целям.
Президент очертил приоритетные направления работы украинских дипломатов на 2025 год. Среди них - усиление военной поддержки, интеграция в ЕС и НАТО, санкции против РФ и запуск е-Консула.
Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.
Французская программа обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилась через полгода. Поставка истребителей, вооруженных ракетами Scalp и бомбами AASM, запланирована на первый квартал 2025 года.
Президент Украины провел видеоразговор с Александром Усиком накануне боя за все чемпионские пояса. Боксер рассказал о подготовке и пообещал "держать украинский дух" во время поединка.
Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.
Воздушные Силы ВСУ опубликовали фотографии запуска ракет Storm Shadow и Scalp в сторону россии. Удары были осуществлены по объектам в Ростовской области.
Французский президент предложил разместить иностранные войска в Украине до вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.
Президент Украины намерен связаться с Джо Байденом для обсуждения возможного приглашения в НАТО. Зеленский подчеркнул, что хотя Украина сейчас не может быть в Альянсе, вопрос приглашения остается актуальным.
Ник Поуп, бывший руководитель отдела НЛО Минобороны Британии, предполагает причастность России или Китая к появлению дронов над авиабазами RAF. Инциденты могли быть связаны с размещением ядерного оружия и запуском ракет Storm Shadow.
Российские источники сообщают об атаке около 40 БПЛА и ракет на Крым, в том числе на аэродром "Бельбек". В Севастополе наблюдали дым и слышали взрывы.
фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.
Великобритания тайно поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow до отмены ограничений на их использование. Это первая поставка ракет при премьерстве Кира Стармера.
В результате ракетного удара по санаторию в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука. Также сообщается о ранении 33 военнослужащих рф и гибели 500 северокорейских солдат.
МИД Украины подтверждает потребность в немецких ракетах Taurus и продолжает диалог с ФРГ по их получению. Германия остается вторым крупнейшим поставщиком военной помощи после США.
Британское правительство отказалось комментировать разрешение на использование ракет Storm Shadow по целям в рф. Министр обороны Гили заявил о нестабильности линии фронта и усилении поддержки Украины.
Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.
Министр обороны Украины отказался комментировать сообщения о применении британских ракет Storm Shadow. Умеров заявил, что Украина использует все доступные средства для защиты.
Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ. Разрешение на использование ракет предоставлено в ответ на привлечение Россией северокорейских войск.
Премьер Британии Кир Стармер намекнул на возможное снятие ограничений по использованию ракет Storm Shadow по рф. Изменение позиции произошло после аналогичного решения США по дальнобойным ракетам.
Париж ведет переговоры с Лондоном о дальнейших поставках, поскольку Британия имеет больший арсенал ракет Scalp/Storm Shadow.
Премьер Британии Кир Стармер заявил о намерении предоставить Украине необходимое оружие для победы, но отказался раскрывать детали. Он подчеркнул важность поддержки Украины и недопустимости победы рф в войне.
Джо Байден предоставил разрешение Украине применять американское дальнобойное оружие для ударов по объектам в России. По словам помощника госсекретаря США, это может заставить рф пойти на мирные переговоры.
Президент Франции одобрил разрешение США на использование Украиной американского оружия по территории рф. Решение принято в ответ на эскалацию со стороны России и привлечение ею северокорейских военных.
Джон Хили анонсировал трехсторонние переговоры по военной поддержке Украины. Министр отказался комментировать вопрос о дальнобойных ракетах, подчеркивая безопасность военных операций.
Администрация Байдена предоставила разрешение Украине использовать оружие дальностью до 300 км на территории рф. Оружие планируют использовать против российских и северокорейских войск в курской области.
Глава МИД Италии подтвердил, что итальянское оружие может использоваться только на территории Украины. Таяни также поддержал идею мирной конференции с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.
Военные эксперты прокомментировали возможное разрешение США на использование дальнобойных ракет против рф. По их словам, россияне уже успели адаптироваться и переместить важные объекты дальше от границы.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о намерении пересмотреть решение Шольца по TAURUS, если станет канцлером. Ранее аналогичное обещание дал кандидат от ХДС Фридрих Мерц.
Президент Литвы подтвердил получение Украиной разрешения от партнеров на удары по территории РФ дальнобойным оружием. США, Франция и Великобритания предоставили соответствующие разрешения на использование своих ракетных систем.