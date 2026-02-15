$42.990.00
Макрон посетит саммит по искусственному интеллекту в Индии и встретится с Моди

Киев

 1194 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит саммит по вопросам влияния искусственного интеллекта в Индии. Он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди для углубления связей между странами.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит саммит по вопросам влияния искусственного интеллекта в Индии и встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы углубить связи между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Макрон входит в число глав государств, политиков и лидеров в сфере искусственного интеллекта со всего мира, которые будут присутствовать на саммите, который начнется в понедельник в Дели, согласно заявлению Министерства иностранных дел Индии. Официальный график Макрона включает встречу с Моди.

Визит французского лидера происходит в то время, когда Индия прилагает усилия для диверсификации и углубления стратегических связей за пределами давних поставщиков военной техники. На прошлой неделе она одобрила закупку вооружений на сумму 40 миллиардов долларов, включая 114 французских истребителей и ракет, сообщает Bloomberg News.

Запланированные закупки — одна из крупнейших модернизаций воздушных сил за последние годы — включают истребители Dassault Aviation SA Rafale и несколько сотен крылатых ракет SCALP.

Антонина Туманова

