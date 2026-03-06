Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже начала влиять не только на энергетические рынки, но и на глобальные логистические цепочки. Из-за перебоев в транспорте и закрытия части воздушного пространства в регионе резко сократились возможности перевозки грузов. По оценкам экспертов, в Дубае запасов некоторых свежих продуктов может хватить лишь примерно на десять дней. Об этом заявил генеральный директор одного из крупнейших логистических операторов мира Kühne+Nagel Штефан Пауль, передает УНН.

Как война влияет на мировую логистику

Обострение конфликта между Ираном и рядом стран региона уже вызвало серьезные перебои в мировых транспортных системах. Часть воздушного пространства на Ближнем Востоке остается закрытой или опасной для гражданской авиации, а морские перевозки в Персидском заливе также затруднены из-за военных рисков.

По оценкам логистических компаний, из-за войны сейчас недоступными остаются примерно 18% мировых мощностей авиационных грузовых перевозок. Это существенно влияет на скорость доставки товаров, особенно тех, которые имеют короткий срок хранения.

Больше всего от таких перебоев страдают продукты, требующие регулярных поставок – свежие овощи, фрукты, молочные продукты и другие скоропортящиеся товары.

Почему ситуация особенно сложна для Дубая

Одним из городов, который может больше всего пострадать от нарушения логистических цепочек, является Дубай. Несмотря на статус одного из крупнейших торговых центров мира, город почти полностью зависит от импорта продуктов питания.

Климат региона делает масштабное сельское хозяйство практически невозможным. Из-за этого примерно 80–90% всех продуктов питания поставляются в Объединенные Арабские Эмираты из-за границы.

Большинство свежих овощей и фруктов доставляются в ОАЭ авиационным транспортом из Европы, Африки и стран Азии. Именно поэтому перебои с авиаперевозками могут быстро привести к дефициту определенных категорий продуктов.

По словам Штефана Пауля, ситуация особенно критична именно для свежих продуктов.

"Запасы некоторых категорий товаров могут сократиться довольно быстро. Особенно это касается свежих продуктов, таких как овощи или фрукты, которые имеют короткий срок хранения и требуют постоянного пополнения", – отметил он.

Проблемы морских перевозок

Помимо авиаперевозок, война также влияет на морскую логистику. Часть транспортных маршрутов в Персидском заливе стала менее безопасной из-за рисков атак или военных операций.

Теоретически поставки продуктов можно было бы частично компенсировать сухопутными перевозками, например из Саудовской Аравии. Однако такие возможности очень ограничены.

Один контейнеровоз может перевозить до 20 тысяч контейнеров с товарами. Заменить такой объем грузов автомобильным транспортом практически невозможно. Именно поэтому даже кратковременные перебои в морских перевозках способны создать серьезные проблемы для торговых центров региона.

Влияние на мировую торговлю

Проблемы с логистикой уже начинают ощущать и производители в разных частях света. Из-за нарушения транспортных маршрутов товары накапливаются в странах производства.

По словам руководителя Kühne+Nagel, это уже происходит в странах Азии.

"Товары накапливаются в местах производства в Азии - например, высокотехнологичная продукция из Вьетнама или потребительские товары из Китая. Но если клиенты хотят их продавать, спрос на дополнительные транспортные мощности резко возрастает. Наша задача - направлять самолеты туда, где есть спрос", – пояснил Пауль.

Такие задержки могут повлиять на глобальные цепочки поставок электроники, потребительских товаров и других продуктов, производимых в Азии.

Риски для продовольственного рынка

Еще одним фактором, который может повлиять на мировые цены на продукты, являются перебои в производстве и поставках удобрений на Ближнем Востоке. Конфликт вокруг Ирана создает риски для экспорта удобрений из региона. Если их поставки сократятся, это может повлиять на аграрный сектор в разных странах мира и вызвать рост цен на продовольствие.

Влияние на бизнес и туризм

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на экономическую активность в регионе. В крупных торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива часть магазинов международных брендов временно закрылась или работает с минимальным количеством персонала.

Проблемы с авиасообщением также негативно влияют на туристический сектор. Дубай, который является одним из самых популярных туристических направлений мира, в значительной степени зависит от стабильной работы международных авиаперевозок.

Эскалация конфликта вокруг Ирана постепенно превращается в проблему не только для региона, но и для мировой экономики. Нарушение авиационных и морских перевозок уже влияет на глобальные логистические цепочки, а отдельные города, в частности Дубай, могут быстро ощутить дефицит определенных товаров.

Если конфликт затянется, последствия могут распространиться далеко за пределы Ближнего Востока - от роста цен на продукты до новых перебоев в мировой торговле.

Кто страдает кроме ОАЭ

Помимо Дубая и ОАЭ, последствия войны вокруг Ирана уже начинают ощущать и другие страны как в регионе Ближнего Востока, так и за его пределами.

Страны Персидского залива

Наиболее уязвимыми остаются государства Персидского залива, которые почти полностью зависят от импорта продуктов. Речь идет о Катаре, Кувейте, Бахрейне, Омане и Саудовской Аравии. Во многих из этих стран до 80–85% продуктов питания завозятся из-за границы. Из-за перебоев в морских и авиаперевозках риски дефицита свежих продуктов могут возрастать. Дополнительной проблемой является зависимость от транспортных маршрутов через Ормузский пролив, который является одним из ключевых путей поставок товаров в регион.

Мальдивы

Экономические риски возникают и для Мальдив. Островное государство зависит от импорта топлива, продовольствия и международного туризма. Нарушение авиасообщения, рост стоимости топлива и проблемы с логистикой могут негативно повлиять на туристический сектор и экономику страны.

Европа

Европейские страны ощущают последствия конфликта прежде всего из-за подорожания энергоносителей и транспортных услуг. Рост цен на нефть и авиационное топливо влияет на стоимость перевозок, что постепенно отражается на ценах на топливо, логистику и некоторые товары.

Страны Азии

Проблемы также возникают в странах Азии, которые зависят от глобальных логистических цепочек. Из-за перебоев в транспортировке некоторые товары накапливаются в местах производства, в частности в Китае и Вьетнаме. Если транспортные маршруты будут оставаться ограниченными, это может привести к задержкам в поставках электроники, техники и других потребительских товаров.

Таким образом, война вокруг Ирана уже влияет на значительную часть мировой экономики. Наибольшие риски возникают в странах Ближнего Востока, однако постепенно последствия конфликта начинают ощущать и государства Европы, Азии и другие регионы, которые зависят от международной торговли и стабильных логистических маршрутов.

