Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Президент Зеленский сообщил о втором этапе обмена пленными, в рамках которого 300 украинских защитников возвращаются домой. Среди освобожденных – военные ВСУ, Нацгвардии и пограничники, защищавшие Украину на разных направлениях.

Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников

Президент Владимир Зеленский сообщил о втором этапе обмена – домой возвращаются еще 300 украинских защитников из российского плена – всего 500 за два дня. Координационный штаб по вопросам пленных указал, что из российской неволи сегодня освобождены также двое гражданских украинцев, пишет УНН.

Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также двух гражданских украинцев удалось сегодня вернуть. Среди них ребята из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые – с 2022 года

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил "всем нашим воинам, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины".

"Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя05.03.26, 14:39 • 120295 просмотров

Координационный штаб по вопросам пленных указал, что это второй день обмена и что "из российской неволи освобождены 300 военных и двое гражданских украинцев".

"Сегодня состоялся второй и заключительный этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Женеве. Координационным штабом по поручению Президента Украины освобождены из российского плена еще 300 украинских военнослужащих. Также сегодня удалось вернуть двух гражданских граждан", - отметили в Коордштабе.

"Домой возвращаются представители Сухопутных войск, ДШВ, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, Воздушных Сил, Сил Беспилотных Систем, а также бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Среди освобожденных сегодня защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. Самому молодому освобожденному пленнику исполнилось 26 лет, самому старшему - 60. В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также принимавшие участие в обороне Мариуполя", - сообщили детали в Коордштабе.

Как отмечается, "освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и надлежащие денежные выплаты".

В Коордштабе также выразили благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие. "Спасибо также всем причастным структурам и организациям за помощь в реализации этого обмена. Координационный штаб продолжает работу! Работаем над возвращением всех! Слава Украине!" - подчеркнули в Коордштабе.

