Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссий

23:07
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Германия стремится сократить энергетическую зависимость от США за счет закупок газа в Канаде
5 марта, 18:43
Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране
5 марта, 18:47
Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский
5 марта, 18:50
В Иране заявили, что готовы противостоять любому наземному вторжению США и не видят причин для переговоров
5 марта, 19:09
Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ
5 марта, 19:35
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь
5 марта, 14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы
5 марта, 12:59
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС
5 марта, 09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
4 марта, 15:53
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Израиль
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
02:40
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
5 марта, 18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
5 марта, 15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство
5 марта, 11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
4 марта, 15:04
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссий

Киев • УНН

 956 просмотра

Исследователи из Техасского университета A&M успешно вырастили нут в субстрате на основе лунного грунта. Это открывает путь к автономному питанию астронавтов во время длительных миссий на Луну.

Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссий
Фото: Reuters

Группа исследователей из Техасского университета A&M сделала значительный шаг в развитии внеземного земледелия, сумев вырастить урожай нута в субстрате на основе лунного грунта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эксперимент, проведенный в специальных климатических камерах, имел целью проверить возможность обеспечения астронавтов собственной пищей во время длительных миссий на Луну. Использование имитированного лунного грунта, созданного по образцам программы "Аполлон", подтвердило, что при условии добавления органических компонентов и полезных грибов выращивание бобовых за пределами Земли вполне реально.

Технология подготовки лунного субстрата

Для выращивания нута сорта "Майлз" ученые использовали смесь имитатора реголита от компании Space Resource Technologies и вермикомпоста - продукта жизнедеятельности дождевых червей.

Лучшие результаты показали образцы, где содержание лунной пыли достигало 75%, при этом размер бобов оставался стабильным независимо от концентрации космического грунта. Однако эксперимент также выявил предел выносливости растений: семена, высаженные в 100% лунный имитатор без питательных добавок, погибли еще до начала цветения.

Перспективы автономного питания на лунных базах

Успех с выращиванием нута открывает путь к созданию замкнутых экосистем на будущих лунных станциях, где каждый грамм груза с Земли является критически дорогим.

Исследователи планируют продолжить работу над оптимизацией состава почвенных смесей, чтобы минимизировать долю земных компонентов. Внедрение таких агротехнологий позволит не только обогатить рацион колонистов свежим белком, но и обеспечить психологический комфорт благодаря присутствию живой зелени в изолированных модулях.

НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты
22.02.26, 01:57

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Грибы
Reuters