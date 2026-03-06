Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссий
Киев • УНН
Исследователи из Техасского университета A&M успешно вырастили нут в субстрате на основе лунного грунта. Это открывает путь к автономному питанию астронавтов во время длительных миссий на Луну.
Группа исследователей из Техасского университета A&M сделала значительный шаг в развитии внеземного земледелия, сумев вырастить урожай нута в субстрате на основе лунного грунта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Эксперимент, проведенный в специальных климатических камерах, имел целью проверить возможность обеспечения астронавтов собственной пищей во время длительных миссий на Луну. Использование имитированного лунного грунта, созданного по образцам программы "Аполлон", подтвердило, что при условии добавления органических компонентов и полезных грибов выращивание бобовых за пределами Земли вполне реально.
Технология подготовки лунного субстрата
Для выращивания нута сорта "Майлз" ученые использовали смесь имитатора реголита от компании Space Resource Technologies и вермикомпоста - продукта жизнедеятельности дождевых червей.
Лучшие результаты показали образцы, где содержание лунной пыли достигало 75%, при этом размер бобов оставался стабильным независимо от концентрации космического грунта. Однако эксперимент также выявил предел выносливости растений: семена, высаженные в 100% лунный имитатор без питательных добавок, погибли еще до начала цветения.
Перспективы автономного питания на лунных базах
Успех с выращиванием нута открывает путь к созданию замкнутых экосистем на будущих лунных станциях, где каждый грамм груза с Земли является критически дорогим.
Исследователи планируют продолжить работу над оптимизацией состава почвенных смесей, чтобы минимизировать долю земных компонентов. Внедрение таких агротехнологий позволит не только обогатить рацион колонистов свежим белком, но и обеспечить психологический комфорт благодаря присутствию живой зелени в изолированных модулях.
