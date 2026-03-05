Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь
Узнайте, как за несколько часов на выходных подготовить замороженные кулинарные заготовки, которые позволят вкусно и разнообразно питаться в течение недели. Ознакомьтесь с рецептами завтраков, супов и ужинов, а также продуктами, которые не подходят для замораживания.
Несколько часов на кухне в выходной и морозильная камера наполнена полезными заготовками на каждый день. УНН подобрали лучшие легкие и полезные блюда, которые можно заморозить и не волноваться за свое питание ближайшие несколько дней, а то и неделю.
Преимущество заморозок для быстрого приготовления пищи
Заморозки - не полуфабрикаты из супермаркета, это обычные продукты, которые вы покупаете, поэтому можно быть уверенными в их качестве. Подготовка заморозок занимает 2-3 часа и в результате каждый день можно питаться вкусно и разнообразно, не тратя времени на приготовление. Рецептов невероятное количество, как сладких, так и соленых, и даже соусов.
Какие продукты нельзя замораживать
Конечно, существуют продукты, которые замораживать нельзя, поэтому их стоит добавлять при разогреве самого блюда.
Нельзя замораживать молочные продукты, в частности мягкие сыры, сливки или сметану, ведь при размораживании они расслаиваются и выделяют воду. Здесь стоит отметить, что твердые сыры замораживать можно, однако их структура станет более сухой, но при этом, если вы замораживаете твердый сыр в соусе, этого делать не стоит. Его лучше добавить после. Также не рекомендуют замораживать готовые пасты, она разбухнет и потеряет свою консистенцию. Единственное исключение из молочных продуктов - сливочное масло, которое прекрасно замораживается, ведь в основном состоит из жира.
Не стоит замораживать сырые овощи и листья салата, после морозильной камеры они превратятся в сплошную кашу. Овощи можно заморозить, сделав бланширование, но лучше всего будет перебить готовые овощи в блендере.
Не рекомендуется замораживать картофель, в морозилке он приобретает крахмалистую текстуру и превращается в кашу. Это самая популярная ошибка, помните, что картофель плохо переносит заморозку.
Заготовки завтрака
Сырники
Ингредиенты:
• Творог — 300 г;
• Яйцо — 1 шт;
• Манка — 3 ст. л.;
• Мука — 3 ст. л. (можно микс пшеничной + кокосовой);
• Ванильный сахар — 1 пакетик;
• Цедра апельсина — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто.
2. Формируем сырники, по желанию замораживаем.
3. Готовим до золотистой корочки. Готовить лучше в аэрогриле или духовке.
Ватрушки
Ингредиенты:
• Творог — 360 г;
• Яйца — 2 шт;
• Мука — 8 ст. л.;
• Разрыхлитель — 1 ч. л.;
• Щепотка соли;
• Сахар — 2 ст. л.
Начинка:
• Маскарпоне / сметана / варенье — 100 г;
• Сахар — 1 ч. л.;
• Фрукты или ягоды;
Приготовление:
Важно, мы замораживаем только тесто (форму), начинку добавляем уже во время выпекания. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто. Формируем шарики, стаканом делаем углубление. Выпекаем 10 мин при 170°C, добавляем начинку и допекаем еще 5 мин.
Лодочки (хачапури-завтрак)
Ингредиенты:
• Творог — 360 г;
• Яйца — 2 шт;
• Мука пшеничная — 8 ст. л.;
• Разрыхлитель — 1 ч. л.;
• Щепотка соли.
Начинка:
Сыр / сулугуни / моцарелла / яйцо — по вкусу
Приготовление:
1. Замешиваем тесто, формируем лодочки.
2 Добавляем начинку, выпекаем в аэрогриле или духовке до румяности.
Галета с ягодами
Ингредиенты (на 2 галеты):
• Творог — 200 г;
• Холодное сливочное масло — 200 г;
• Яйца — 2 шт;
• Мука — 360 г + для раскатки;
• Разрыхлитель — 1 ч. л.;
• Соль — ½ ч. л.;
• Ягоды или фрукты;
• Сахар, крахмал — для начинки.
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты для теста, быстро замешиваем. Делим, раскатываем. Добавляем ягоды, заворачиваем края — замораживаем или выпекаем при 180°C 25–30 мин.
Заготовки для супов
Ингредиенты (для всех супов)
• Курица — 3 кг (2 большие курицы);
• Морковь — 4 шт;
• Лук — 4 шт;
• Сельдерей стеблевой — 3 стебля;
• Картофель — 6–7 шт;
• Гречка — ½ стакана;
• Цветная капуста — ≈300–350 г;
• Болгарский перец — 1 шт;
• Помидоры (черри или обычные) — 250 г;
• Томатная паста — 2 ст. л.;
• Сливки — 100–150 мл;
• Укроп — по вкусу;
• Лавровый лист — 4–6 шт;
• Черный перец горошком — 8–10 шт;
• Масло (у меня — гхи);
• Соль, перец — по вкусу.
Куриный бульон (база под все супы)
1. Курицу хорошо моем, отрезаем заднюю часть.
2. Разогреваем аэрогриль или духовку до 220°C.
3. Обжариваем курицу 15 минут:
- 7 мин с одной стороны;
- 7 мин с другой.
Перекладываем курицу в холодную воду и варим.
Для удобства можно варить две курицы в двух кастрюлях, в каждую кастрюлю добавляем:
• 1 морковь;
• 1 лук;
• 1 стебель сельдерея;
• 4–5 горошин черного перца;
• 2–3 лавровых листа.
Важно не солите бульон.
5. Варим бульон 1,5 часа на медленном кипении.
6. Достаем курицу.
7. Часть бульона процеживаем в 2 формы — это концентрат → в морозилку.
8. Из остального бульона варим 3 супа.
Гречневый суп
1. В кастрюлю с бульоном добавляем немного воды.
2. Кладем 4 порезанные картофелины, варим 10 мин.
3. Добавляем ½ стакана промытой гречки, варим еще 10 мин.
4. Добавляем зажарку из: 1 луковицы и 1 моркови
5. Кладем зелень, регулируем соль и вкус.
6. Даем закипеть — и готово.
Суп из цветной капусты
Готовится так же, как гречневый, но вместо гречки добавляем цветную капусту, порезанную на соцветия.
Весь процесс идентичен.
Томатно-овощной суп-пюре
1. Прямо в кастрюле обжариваем на дне кастрюли 1 луковицу и 1 морковь
примерно 2 минуты
2. Добавляем порезанный 1 стебель сельдерея, жарим 1 мин.
3. Добавляем болгарский перец, жарим еще 2 мин.
4. Добавляем помидоры, это могут быть черри, кожицу можете снять по желанию
5. Тушите примерно 5 минут.
6. Добавляем 2 ст. л. томатной пасты.
7. Заливаем бульоном (по желанию можно добавить 2–3 картофелины для густоты)
8. Даем закипеть, добавляем сливки.
9. Солим, перчим и измельчаем блендером.
Заготовки на ужин
Ингредиенты для будущих блюд:
Куриное бедро — 1,6 кг;
• Куриное филе бедра — 0,7 кг;
• Свиной фарш — 1,7 кг;
• Бекон (охлажденный) — 400 г;
• Колбаса — 300 г;
• Моцарелла — 2 упаковки;
• Рикотта — 1 упаковка;
• Рис — 400 г;
• Тортильи — 4 шт;
• Кетчуп -6 ст л;
• Майонез - 3 ст л;
• Томатная паста- 2 ч л;
• Капуста - 700 гр;
• Помидоры — примерно 1 кг;
• Болгарский перец — 1 шт;
• Лук — 3–4 шт;
• Морковь — 1–2 шт.
• Маринованные огурцы (пикули)
• Яйца — 1 шт;
• Специи — по вкусу.
Ленивые голубцы
Ингредиенты:
• Капуста — 700 г
• Свиной фарш — 1 кг
• Рис — 2 стакана
• Лук — 1 шт
• Морковь — 1 шт
• Яйцо — 1 шт
• Соль, перец, специи
Приготовление:
Капусту нашинкуйте и перемешайте с фаршем, полусваренным рисом и зажаркой из лука и моркови, яйцом и солью. Формируйте и замораживайте.
Куриные бедра в маринаде
Ингредиенты:
• Куриные бедра 1 кг
• 3 зубчика чеснока
• 2 ч. л. томатной пасты
• 2 ч. л. сухого базилика
• 1 ч. л. паприки
• 2 ч. л. соли
Важно не маринуйте курицу, все смешайте, а затем вакуумируйте и замораживайте. Во время размораживания мясо само промаринуется.
Гнезда-бургеры (6 шт)
Ингредиенты:
• Фарш — 700 г;
• Лук — 1 шт;
• Кетчуп;
• Маринованные огурцы (пикули);
• Помидор — 1 шт;
• Моцарелла — ½ упаковки.
Приготовление:
Стаканом формируем гнезда из фарша, добавляем начинку и замораживаем.
Пицца из тортильи
Ингредиенты:
• Тортилья — 4 шт;
• Кетчуп;
• Колбаса — 300 г;
• Болгарский перец — 1 шт;
• Помидоры — 2 шт;
• Моцарелла — 1,5 упаковки.
Приготовление:
Можете добавлять сюда все что угодно, замораживаем.
Рулетики из филе бедра и бекона (6 шт)
Ингредиенты:
• Куриное филе бедра;
• Рикотта — ½ упаковки;
• Бекон — полоски;
• Соль, перец.
Приготовление:
Филе отбиваем, солим, перчим и добавляем рикотту. Заворачиваем в бекон. Замораживаем.
