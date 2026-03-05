Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь

Несколько часов на кухне в выходной и морозильная камера наполнена полезными заготовками на каждый день. УНН подобрали лучшие легкие и полезные блюда, которые можно заморозить и не волноваться за свое питание ближайшие несколько дней, а то и неделю.

Преимущество заморозок для быстрого приготовления пищи

Заморозки - не полуфабрикаты из супермаркета, это обычные продукты, которые вы покупаете, поэтому можно быть уверенными в их качестве. Подготовка заморозок занимает 2-3 часа и в результате каждый день можно питаться вкусно и разнообразно, не тратя времени на приготовление. Рецептов невероятное количество, как сладких, так и соленых, и даже соусов.

Какие продукты нельзя замораживать

Конечно, существуют продукты, которые замораживать нельзя, поэтому их стоит добавлять при разогреве самого блюда.

Нельзя замораживать молочные продукты, в частности мягкие сыры, сливки или сметану, ведь при размораживании они расслаиваются и выделяют воду. Здесь стоит отметить, что твердые сыры замораживать можно, однако их структура станет более сухой, но при этом, если вы замораживаете твердый сыр в соусе, этого делать не стоит. Его лучше добавить после. Также не рекомендуют замораживать готовые пасты, она разбухнет и потеряет свою консистенцию. Единственное исключение из молочных продуктов - сливочное масло, которое прекрасно замораживается, ведь в основном состоит из жира.

Не стоит замораживать сырые овощи и листья салата, после морозильной камеры они превратятся в сплошную кашу. Овощи можно заморозить, сделав бланширование, но лучше всего будет перебить готовые овощи в блендере.

Не рекомендуется замораживать картофель, в морозилке он приобретает крахмалистую текстуру и превращается в кашу. Это самая популярная ошибка, помните, что картофель плохо переносит заморозку.

Заготовки завтрака

Сырники

Ингредиенты:

• Творог — 300 г;

• Яйцо — 1 шт;

• Манка — 3 ст. л.;

• Мука — 3 ст. л. (можно микс пшеничной + кокосовой);

• Ванильный сахар — 1 пакетик;

• Цедра апельсина — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто.

2. Формируем сырники, по желанию замораживаем.

3. Готовим до золотистой корочки. Готовить лучше в аэрогриле или духовке.

Ватрушки

Ингредиенты:

• Творог — 360 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука — 8 ст. л.;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Щепотка соли;

• Сахар — 2 ст. л.

Начинка:

• Маскарпоне / сметана / варенье — 100 г;

• Сахар — 1 ч. л.;

• Фрукты или ягоды;

Приготовление:

Важно, мы замораживаем только тесто (форму), начинку добавляем уже во время выпекания. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто. Формируем шарики, стаканом делаем углубление. Выпекаем 10 мин при 170°C, добавляем начинку и допекаем еще 5 мин.

Лодочки (хачапури-завтрак)

Ингредиенты:

• Творог — 360 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука пшеничная — 8 ст. л.;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Щепотка соли.

Начинка:

Сыр / сулугуни / моцарелла / яйцо — по вкусу

Приготовление:

1. Замешиваем тесто, формируем лодочки.

2 Добавляем начинку, выпекаем в аэрогриле или духовке до румяности.

Галета с ягодами

Ингредиенты (на 2 галеты):

• Творог — 200 г;

• Холодное сливочное масло — 200 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука — 360 г + для раскатки;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Соль — ½ ч. л.;

• Ягоды или фрукты;

• Сахар, крахмал — для начинки.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста, быстро замешиваем. Делим, раскатываем. Добавляем ягоды, заворачиваем края — замораживаем или выпекаем при 180°C 25–30 мин.

Заготовки для супов

Ингредиенты (для всех супов)

• Курица — 3 кг (2 большие курицы);

• Морковь — 4 шт;

• Лук — 4 шт;

• Сельдерей стеблевой — 3 стебля;

• Картофель — 6–7 шт;

• Гречка — ½ стакана;

• Цветная капуста — ≈300–350 г;

• Болгарский перец — 1 шт;

• Помидоры (черри или обычные) — 250 г;

• Томатная паста — 2 ст. л.;

• Сливки — 100–150 мл;

• Укроп — по вкусу;

• Лавровый лист — 4–6 шт;

• Черный перец горошком — 8–10 шт;

• Масло (у меня — гхи);

• Соль, перец — по вкусу.

Куриный бульон (база под все супы)

1. Курицу хорошо моем, отрезаем заднюю часть.

2. Разогреваем аэрогриль или духовку до 220°C.

3. Обжариваем курицу 15 минут:

7 мин с одной стороны;

7 мин с другой.

Перекладываем курицу в холодную воду и варим.

Для удобства можно варить две курицы в двух кастрюлях, в каждую кастрюлю добавляем:

• 1 морковь;

• 1 лук;

• 1 стебель сельдерея;

• 4–5 горошин черного перца;

• 2–3 лавровых листа.

Важно не солите бульон.

5. Варим бульон 1,5 часа на медленном кипении.

6. Достаем курицу.

7. Часть бульона процеживаем в 2 формы — это концентрат → в морозилку.

8. Из остального бульона варим 3 супа.

Гречневый суп

1. В кастрюлю с бульоном добавляем немного воды.

2. Кладем 4 порезанные картофелины, варим 10 мин.

3. Добавляем ½ стакана промытой гречки, варим еще 10 мин.

4. Добавляем зажарку из: 1 луковицы и 1 моркови

5. Кладем зелень, регулируем соль и вкус.

6. Даем закипеть — и готово.

Суп из цветной капусты

Готовится так же, как гречневый, но вместо гречки добавляем цветную капусту, порезанную на соцветия.

Весь процесс идентичен.

Томатно-овощной суп-пюре

1. Прямо в кастрюле обжариваем на дне кастрюли 1 луковицу и 1 морковь

примерно 2 минуты

2. Добавляем порезанный 1 стебель сельдерея, жарим 1 мин.

3. Добавляем болгарский перец, жарим еще 2 мин.

4. Добавляем помидоры, это могут быть черри, кожицу можете снять по желанию

5. Тушите примерно 5 минут.

6. Добавляем 2 ст. л. томатной пасты.

7. Заливаем бульоном (по желанию можно добавить 2–3 картофелины для густоты)

8. Даем закипеть, добавляем сливки.

9. Солим, перчим и измельчаем блендером.

Заготовки на ужин

Ингредиенты для будущих блюд:

Куриное бедро — 1,6 кг;

• Куриное филе бедра — 0,7 кг;

• Свиной фарш — 1,7 кг;

• Бекон (охлажденный) — 400 г;

• Колбаса — 300 г;

• Моцарелла — 2 упаковки;

• Рикотта — 1 упаковка;

• Рис — 400 г;

• Тортильи — 4 шт;

• Кетчуп -6 ст л;

• Майонез - 3 ст л;

• Томатная паста- 2 ч л;

• Капуста - 700 гр;

• Помидоры — примерно 1 кг;

• Болгарский перец — 1 шт;

• Лук — 3–4 шт;

• Морковь — 1–2 шт.

• Маринованные огурцы (пикули)

• Яйца — 1 шт;

• Специи — по вкусу.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

• Капуста — 700 г

• Свиной фарш — 1 кг

• Рис — 2 стакана

• Лук — 1 шт

• Морковь — 1 шт

• Яйцо — 1 шт

• Соль, перец, специи

Приготовление:

Капусту нашинкуйте и перемешайте с фаршем, полусваренным рисом и зажаркой из лука и моркови, яйцом и солью. Формируйте и замораживайте.

Куриные бедра в маринаде

Ингредиенты:

• Куриные бедра 1 кг

• 3 зубчика чеснока

• 2 ч. л. томатной пасты

• 2 ч. л. сухого базилика

• 1 ч. л. паприки

• 2 ч. л. соли

Важно не маринуйте курицу, все смешайте, а затем вакуумируйте и замораживайте. Во время размораживания мясо само промаринуется.

Гнезда-бургеры (6 шт)

Ингредиенты:

• Фарш — 700 г;

• Лук — 1 шт;

• Кетчуп;

• Маринованные огурцы (пикули);

• Помидор — 1 шт;

• Моцарелла — ½ упаковки.

Приготовление:

Стаканом формируем гнезда из фарша, добавляем начинку и замораживаем.

Пицца из тортильи

Ингредиенты:

• Тортилья — 4 шт;

• Кетчуп;

• Колбаса — 300 г;

• Болгарский перец — 1 шт;

• Помидоры — 2 шт;

• Моцарелла — 1,5 упаковки.

Приготовление:

Можете добавлять сюда все что угодно, замораживаем.

Рулетики из филе бедра и бекона (6 шт)

Ингредиенты:

• Куриное филе бедра;

• Рикотта — ½ упаковки;

• Бекон — полоски;

• Соль, перец.

Приготовление:

Филе отбиваем, солим, перчим и добавляем рикотту. Заворачиваем в бекон. Замораживаем.

Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант