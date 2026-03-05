Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 13391 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 27111 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 27397 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 28061 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 44960 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 20975 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 43497 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 73384 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 94675 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82002 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Популярные новости
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 29022 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 27340 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 52224 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 24895 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 22073 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 12 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 25116 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Узнайте, как за несколько часов на выходных подготовить замороженные кулинарные заготовки, которые позволят вкусно и разнообразно питаться в течение недели. Ознакомьтесь с рецептами завтраков, супов и ужинов, а также продуктами, которые не подходят для замораживания.

Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь

Несколько часов на кухне в выходной и морозильная камера наполнена полезными заготовками на каждый день. УНН подобрали лучшие легкие и полезные блюда, которые можно заморозить и не волноваться за свое питание ближайшие несколько дней, а то и неделю.

Преимущество заморозок для быстрого приготовления пищи

Заморозки - не полуфабрикаты из супермаркета, это обычные продукты, которые вы покупаете, поэтому можно быть уверенными в их качестве. Подготовка заморозок занимает 2-3 часа и в результате каждый день можно питаться вкусно и разнообразно, не тратя времени на приготовление. Рецептов невероятное количество, как сладких, так и соленых, и даже соусов.

Какие продукты нельзя замораживать

Конечно, существуют продукты, которые замораживать нельзя, поэтому их стоит добавлять при разогреве самого блюда.

Нельзя замораживать молочные продукты, в частности мягкие сыры, сливки или сметану, ведь при размораживании они расслаиваются и выделяют воду. Здесь стоит отметить, что твердые сыры замораживать можно, однако их структура станет более сухой, но при этом, если вы замораживаете твердый сыр в соусе, этого делать не стоит. Его лучше добавить после. Также не рекомендуют замораживать готовые пасты, она разбухнет и потеряет свою консистенцию. Единственное исключение из молочных продуктов - сливочное масло, которое прекрасно замораживается, ведь в основном состоит из жира.

Не стоит замораживать сырые овощи и листья салата, после морозильной камеры они превратятся в сплошную кашу. Овощи можно заморозить, сделав бланширование, но лучше всего будет перебить готовые овощи в блендере.

Не рекомендуется замораживать картофель, в морозилке он приобретает крахмалистую текстуру и превращается в кашу. Это самая популярная ошибка, помните, что картофель плохо переносит заморозку.

Заготовки завтрака

Сырники

Ингредиенты:

• Творог — 300 г;

• Яйцо — 1 шт;

• Манка — 3 ст. л.;

• Мука — 3 ст. л. (можно микс пшеничной + кокосовой);

• Ванильный сахар — 1 пакетик;

• Цедра апельсина — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто.

2. Формируем сырники, по желанию замораживаем.

3. Готовим до золотистой корочки. Готовить лучше в аэрогриле или духовке.

Ватрушки

Ингредиенты:

• Творог — 360 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука — 8 ст. л.;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Щепотка соли;

• Сахар — 2 ст. л.

Начинка:

• Маскарпоне / сметана / варенье — 100 г;

• Сахар — 1 ч. л.;

• Фрукты или ягоды;

Приготовление:

Важно, мы замораживаем только тесто (форму), начинку добавляем уже во время выпекания. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем мягкое тесто. Формируем шарики, стаканом делаем углубление. Выпекаем 10 мин при 170°C, добавляем начинку и допекаем еще 5 мин.

Лодочки (хачапури-завтрак)

Ингредиенты:

• Творог — 360 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука пшеничная — 8 ст. л.;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Щепотка соли.

Начинка:

Сыр / сулугуни / моцарелла / яйцо — по вкусу

Приготовление:

1. Замешиваем тесто, формируем лодочки.

2 Добавляем начинку, выпекаем в аэрогриле или духовке до румяности.

Галета с ягодами

Ингредиенты (на 2 галеты):

• Творог — 200 г;

• Холодное сливочное масло — 200 г;

• Яйца — 2 шт;

• Мука — 360 г + для раскатки;

• Разрыхлитель — 1 ч. л.;

• Соль — ½ ч. л.;

• Ягоды или фрукты;

• Сахар, крахмал — для начинки.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста, быстро замешиваем. Делим, раскатываем. Добавляем ягоды, заворачиваем края — замораживаем или выпекаем при 180°C 25–30 мин.

Заготовки для супов

Ингредиенты (для всех супов)

• Курица — 3 кг (2 большие курицы);

• Морковь — 4 шт;

• Лук — 4 шт;

• Сельдерей стеблевой — 3 стебля;

• Картофель — 6–7 шт;

• Гречка — ½ стакана;

• Цветная капуста — ≈300–350 г;

• Болгарский перец — 1 шт;

• Помидоры (черри или обычные) — 250 г;

• Томатная паста — 2 ст. л.;

• Сливки — 100–150 мл;

• Укроп — по вкусу;

• Лавровый лист — 4–6 шт;

• Черный перец горошком — 8–10 шт;

• Масло (у меня — гхи);

• Соль, перец — по вкусу.

Куриный бульон (база под все супы)

1. Курицу хорошо моем, отрезаем заднюю часть.

2. Разогреваем аэрогриль или духовку до 220°C.

3. Обжариваем курицу 15 минут:

  • 7 мин с одной стороны;
    • 7 мин с другой.

      Перекладываем курицу в холодную воду и варим.

      Для удобства можно варить две курицы в двух кастрюлях, в каждую кастрюлю добавляем:

      • 1 морковь;

      • 1 лук;

      • 1 стебель сельдерея;

      • 4–5 горошин черного перца;

      • 2–3 лавровых листа.

      Важно не солите бульон.

      5. Варим бульон 1,5 часа на медленном кипении.

      6. Достаем курицу.

      7. Часть бульона процеживаем в 2 формы — это концентрат → в морозилку.

      8. Из остального бульона варим 3 супа.

      Гречневый суп

      1. В кастрюлю с бульоном добавляем немного воды.

      2. Кладем 4 порезанные картофелины, варим 10 мин.

      3. Добавляем ½ стакана промытой гречки, варим еще 10 мин.

      4. Добавляем зажарку из: 1 луковицы и 1 моркови

      5. Кладем зелень, регулируем соль и вкус.

      6. Даем закипеть — и готово.

      Суп из цветной капусты

      Готовится так же, как гречневый, но вместо гречки добавляем цветную капусту, порезанную на соцветия.

      Весь процесс идентичен.

      Томатно-овощной суп-пюре

      1. Прямо в кастрюле обжариваем на дне кастрюли 1 луковицу и 1 морковь

      примерно 2 минуты

      2. Добавляем порезанный 1 стебель сельдерея, жарим 1 мин.

      3. Добавляем болгарский перец, жарим еще 2 мин.

      4. Добавляем помидоры, это могут быть черри, кожицу можете снять по желанию

      5. Тушите примерно 5 минут.

      6. Добавляем 2 ст. л. томатной пасты.

      7. Заливаем бульоном (по желанию можно добавить 2–3 картофелины для густоты)

      8. Даем закипеть, добавляем сливки.

      9. Солим, перчим и измельчаем блендером.

      Заготовки на ужин

      Ингредиенты для будущих блюд:

      Куриное бедро — 1,6 кг;

      • Куриное филе бедра — 0,7 кг;

      • Свиной фарш — 1,7 кг;

      • Бекон (охлажденный) — 400 г;

      • Колбаса — 300 г;

      • Моцарелла — 2 упаковки;

      • Рикотта — 1 упаковка;

      • Рис — 400 г;

      • Тортильи — 4 шт;

      • Кетчуп -6 ст л;

      • Майонез - 3 ст л;

      • Томатная паста- 2 ч л;

      • Капуста - 700 гр;

      • Помидоры — примерно 1 кг;

      • Болгарский перец — 1 шт;

      • Лук — 3–4 шт;

      • Морковь — 1–2 шт.

      • Маринованные огурцы (пикули)

      • Яйца — 1 шт;

      • Специи — по вкусу.

      Ленивые голубцы

      Ингредиенты:

      • Капуста — 700 г

      • Свиной фарш — 1 кг

      • Рис — 2 стакана

      • Лук — 1 шт

      • Морковь — 1 шт

      • Яйцо — 1 шт

      • Соль, перец, специи

      Приготовление:

      Капусту нашинкуйте и перемешайте с фаршем, полусваренным рисом и зажаркой из лука и моркови, яйцом и солью. Формируйте и замораживайте.

      Куриные бедра в маринаде

      Ингредиенты:

      • Куриные бедра 1 кг

      • 3 зубчика чеснока

      • 2 ч. л. томатной пасты

      • 2 ч. л. сухого базилика

      • 1 ч. л. паприки

      • 2 ч. л. соли

      Важно не маринуйте курицу, все смешайте, а затем вакуумируйте и замораживайте. Во время размораживания мясо само промаринуется.

      Гнезда-бургеры (6 шт)

      Ингредиенты:

      • Фарш — 700 г;

      • Лук — 1 шт;

      • Кетчуп;

      • Маринованные огурцы (пикули);

      • Помидор — 1 шт;

      • Моцарелла — ½ упаковки.

      Приготовление:

      Стаканом формируем гнезда из фарша, добавляем начинку и замораживаем.

      Пицца из тортильи

      Ингредиенты:

      • Тортилья — 4 шт;

      • Кетчуп;

      • Колбаса — 300 г;

      • Болгарский перец — 1 шт;

      • Помидоры — 2 шт;

      • Моцарелла — 1,5 упаковки.

      Приготовление:

      Можете добавлять сюда все что угодно, замораживаем.

      Рулетики из филе бедра и бекона (6 шт)

      Ингредиенты:

      • Куриное филе бедра;

      • Рикотта — ½ упаковки;

      • Бекон — полоски;

      • Соль, перец.

      Приготовление:

      Филе отбиваем, солим, перчим и добавляем рикотту. Заворачиваем в бекон. Замораживаем.

      Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант

      Александра Месенко

      ЛайфхакипубликацииКулинар