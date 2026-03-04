Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес поделилась размышлениями о будущей большой семье с мужем, продюсером Бенни Бланко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подкаст Friends Keep Secrets.

Детали

33-летняя артистка призналась, что мечтает о четырех детях. В то же время она реалистично оценивает будущее и понимает, что жизнь может сложиться по-разному. Ведущими подкаста являются сам Бланко, а также их друзья — рэпер Лил Дикки (настоящее имя — Дэйв Берд) вместе с женой Кристин Баталукко.

Во время эфира Бланко поинтересовался у супругов, сколько детей они хотели бы иметь. Берд ответил, что максимум двух, тогда как Баталукко сказала, что видит свою семью с тремя детьми. Гомес же озвучила более амбициозную мечту.

"Я хочу четырех, но это уже звучит немного нереально", — отметила певица.

По словам артистки, на ее представление о большой семье повлияла сцена из рождественской ленты "Семейный камень". Фильм рассказывает об эксцентричной семье, которая впервые знакомится с избранницей своего сына во время праздничного ужина. В картине сыграли Дайан Китон, Сара Джессика Паркер, Рэйчел МакАдамс, Люк Уилсон, Клэр Дэйнс и другие. Гомес призналась, что образ героини Китон ассоциируется у нее с собственной бабушкой, а сама сцена большого семейного стола не выходит из головы.

Кристин Баталукко назвала это "сообществом семьи", с чем Гомес согласилась, пошутив, что путь к взрослению детей, вероятно, будет "сумасшедшим адом", но результат того стоит. Напомним, пара официально сыграла свадьбу в сентябре 2025 года в Санта-Барбаре. Сейчас супруги активно делятся личными моментами и размышлениями о будущем, демонстрируя, что семейные ценности для них — не просто слова, а сознательный выбор.

Напомним

Селена Гомес отдыхала в Мексике с подругами, демонстрируя фигуру в розовом купальнике. Звезду заметили на пляже и яхте в компании, в частности, Нины Добрев.