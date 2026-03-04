$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 10631 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 11676 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 18698 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 46431 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 75373 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63339 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66587 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61224 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34683 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28647 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Американская певица Селена Гомес поделилась планами на большую семью с мужем, продюсером Бенни Бланко. Артистка мечтает о четырех детях, хотя понимает, что жизнь может сложиться по-разному.

Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес поделилась размышлениями о будущей большой семье с мужем, продюсером Бенни Бланко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подкаст Friends Keep Secrets.

Детали

33-летняя артистка призналась, что мечтает о четырех детях. В то же время она реалистично оценивает будущее и понимает, что жизнь может сложиться по-разному. Ведущими подкаста являются сам Бланко, а также их друзья — рэпер Лил Дикки (настоящее имя — Дэйв Берд) вместе с женой Кристин Баталукко.

Во время эфира Бланко поинтересовался у супругов, сколько детей они хотели бы иметь. Берд ответил, что максимум двух, тогда как Баталукко сказала, что видит свою семью с тремя детьми. Гомес же озвучила более амбициозную мечту.

"Я хочу четырех, но это уже звучит немного нереально", — отметила певица.

По словам артистки, на ее представление о большой семье повлияла сцена из рождественской ленты "Семейный камень". Фильм рассказывает об эксцентричной семье, которая впервые знакомится с избранницей своего сына во время праздничного ужина. В картине сыграли Дайан Китон, Сара Джессика Паркер, Рэйчел МакАдамс, Люк Уилсон, Клэр Дэйнс и другие. Гомес призналась, что образ героини Китон ассоциируется у нее с собственной бабушкой, а сама сцена большого семейного стола не выходит из головы.

Кристин Баталукко назвала это "сообществом семьи", с чем Гомес согласилась, пошутив, что путь к взрослению детей, вероятно, будет "сумасшедшим адом", но результат того стоит. Напомним, пара официально сыграла свадьбу в сентябре 2025 года в Санта-Барбаре. Сейчас супруги активно делятся личными моментами и размышлениями о будущем, демонстрируя, что семейные ценности для них — не просто слова, а сознательный выбор.

Напомним

Селена Гомес отдыхала в Мексике с подругами, демонстрируя фигуру в розовом купальнике. Звезду заметили на пляже и яхте в компании, в частности, Нины Добрев.

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite