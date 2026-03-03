Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах

С конца 2026 года украинцам, планирующим краткосрочные поездки в Европейский Союз, придется проходить дополнительную процедуру перед выездом. Речь идет об обязательной электронной авторизации через систему ETIAS. Подробнее о том, что это означает для путешественников, сколько стоит оформление и зачем это нужно, расскажет УНН.

Безвизовый режим для граждан Украины не отменяется, однако порядок подготовки к путешествию изменится. Если раньше достаточно было иметь действующий биометрический паспорт и соблюдать правила пребывания, то после запуска ETIAS пересечение границы будет невозможным без предварительного электронного разрешения.

Что такое ETIAS и чем он отличается от визы

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — это система предварительной проверки путешественников, имеющих право на безвизовый въезд в страны ЕС. Она не является визой и не приравнивается к визовому документу. Оформление будет происходить полностью онлайн, без визитов в консульство, без подачи бумажных справок и без прохождения биометрических процедур.

Фактически речь идет о предварительной электронной проверке данных заявителя. Разрешение подтверждает, что лицо не имеет ограничений для въезда на момент подачи заявки. В то же время, даже действующий ETIAS не гарантирует автоматический пропуск через границу, так как окончательное решение принимает пограничная служба страны въезда.

Сколько будет стоить оформление

Подача заявки будет платной. Стоимость составит 20 евро за каждого путешественника. Оплата осуществляется онлайн во время заполнения анкеты, и только после этого заявка будет поступать на рассмотрение.

Сбор является невозвратным, и даже в случае отказа или допущенной ошибки в анкете средства не возвращаются. Именно поэтому особое внимание нужно уделить правильности написания имени, фамилии и номера паспорта. Даже незначительная неточность может привести к необходимости повторного оформления разрешения с повторной оплатой.

От уплаты сбора освобождаются лица до 18 лет, граждане в возрасте от 70 лет, а также члены семей граждан ЕС, имеющие право на свободное передвижение вместе с ними. Однако даже эти категории должны подать заявку.

Срок действия и ограничения пребывания

После одобрения ETIAS будет действовать до трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта, в зависимости от того, что наступит раньше, поэтому можно будет путешествовать в Европу многократно без повторного оформления перед каждой поездкой. Однако, надо учитывать, что если путешественник меняет паспорт, разрешение автоматически теряет силу и его нужно оформлять повторно.

Авторизация позволит многократные поездки, однако правила безвизового пребывания остаются неизменными: не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Дни считаются суммарно в пределах всех стран, на которые распространяется действие системы.

ETIAS не дает права на трудоустройство, обучение или долгосрочное проживание. Для таких целей, как и раньше, нужно оформлять национальные визы или соответствующие разрешения.

На какие страны будет действовать система

ETIAS будет распространяться на 30 европейских стран. Это государства Шенгенской зоны, а также Болгария, Румыния и Кипр. Таким образом, система охватит основные туристические и транзитные направления, которыми традиционно пользуются украинцы.

Как подать заявку и сколько ждать ответа

Оформление будет осуществляться исключительно в электронном формате через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS. В заявке нужно будет указать персональные и паспортные данные, контактную информацию, сведения о занятости, страну первого въезда и ответить на контрольные вопросы по безопасности и предыдущим нарушениям миграционных правил.

В большинстве случаев система будет работать автоматически, поэтому решение может поступать в течение нескольких минут. В то же время, возможны ситуации, когда заявка потребует дополнительной проверки. Тогда рассмотрение может длиться до четырех дней, а при необходимости уточнений до 14 или даже 30 дней.

Именно поэтому оформлять ETIAS рекомендуют заранее, особенно если поездка имеет фиксированную дату или предусматривает международный рейс. Отсутствие действующего разрешения может стать основанием для отказа в посадке или пересечении границы.

Что это означает для путешественников

Введение ETIAS означает, что безвизовые поездки украинцев в ЕС останутся возможными, но станут более формализованными. Перед каждой поездкой придется заранее проходить электронную авторизацию и учитывать дополнительные расходы.

Чтобы избежать проблем, стоит проверять срок действия загранпаспорта, внимательно заполнять анкету и подавать заявку с запасом времени. Чем раньше путешественники адаптируются к новым правилам, тем спокойнее смогут планировать поездки после запуска системы в 2026 году.

