Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 44 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 490 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 4002 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 7358 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 14778 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 29211 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95279 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83056 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 59757 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51012 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
74%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 27814 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 28923 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 31215 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 10506 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 14629 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 114 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 31343 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 44959 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95279 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 61566 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 2790 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 26180 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 33264 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 36836 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 36097 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах

Киев • УНН

 • 116 просмотра

С конца 2026 года украинцы, путешествующие в ЕС, должны будут проходить платную электронную авторизацию ETIAS стоимостью 20 евро. Эта система не отменяет безвизовый режим, но требует предварительного разрешения для краткосрочных поездок.

Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах

С конца 2026 года украинцам, планирующим краткосрочные поездки в Европейский Союз, придется проходить дополнительную процедуру перед выездом. Речь идет об обязательной электронной авторизации через систему ETIAS. Подробнее о том, что это означает для путешественников, сколько стоит оформление и зачем это нужно, расскажет УНН.

Безвизовый режим для граждан Украины не отменяется, однако порядок подготовки к путешествию изменится. Если раньше достаточно было иметь действующий биометрический паспорт и соблюдать правила пребывания, то после запуска ETIAS пересечение границы будет невозможным без предварительного электронного разрешения.

Что такое ETIAS и чем он отличается от визы

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — это система предварительной проверки путешественников, имеющих право на безвизовый въезд в страны ЕС. Она не является визой и не приравнивается к визовому документу. Оформление будет происходить полностью онлайн, без визитов в консульство, без подачи бумажных справок и без прохождения биометрических процедур.

Фактически речь идет о предварительной электронной проверке данных заявителя. Разрешение подтверждает, что лицо не имеет ограничений для въезда на момент подачи заявки. В то же время, даже действующий ETIAS не гарантирует автоматический пропуск через границу, так как окончательное решение принимает пограничная служба страны въезда.

Сколько будет стоить оформление

Подача заявки будет платной. Стоимость составит 20 евро за каждого путешественника. Оплата осуществляется онлайн во время заполнения анкеты, и только после этого заявка будет поступать на рассмотрение.

Сбор является невозвратным, и даже в случае отказа или допущенной ошибки в анкете средства не возвращаются. Именно поэтому особое внимание нужно уделить правильности написания имени, фамилии и номера паспорта. Даже незначительная неточность может привести к необходимости повторного оформления разрешения с повторной оплатой.

От уплаты сбора освобождаются лица до 18 лет, граждане в возрасте от 70 лет, а также члены семей граждан ЕС, имеющие право на свободное передвижение вместе с ними. Однако даже эти категории должны подать заявку.

Срок действия и ограничения пребывания

После одобрения ETIAS будет действовать до трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта, в зависимости от того, что наступит раньше, поэтому можно будет путешествовать в Европу многократно без повторного оформления перед каждой поездкой. Однако, надо учитывать, что если путешественник меняет паспорт, разрешение автоматически теряет силу и его нужно оформлять повторно.

Авторизация позволит многократные поездки, однако правила безвизового пребывания остаются неизменными: не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Дни считаются суммарно в пределах всех стран, на которые распространяется действие системы.

ETIAS не дает права на трудоустройство, обучение или долгосрочное проживание. Для таких целей, как и раньше, нужно оформлять национальные визы или соответствующие разрешения.

На какие страны будет действовать система

ETIAS будет распространяться на 30 европейских стран. Это государства Шенгенской зоны, а также Болгария, Румыния и Кипр. Таким образом, система охватит основные туристические и транзитные направления, которыми традиционно пользуются украинцы.

Как подать заявку и сколько ждать ответа

Оформление будет осуществляться исключительно в электронном формате через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS. В заявке нужно будет указать персональные и паспортные данные, контактную информацию, сведения о занятости, страну первого въезда и ответить на контрольные вопросы по безопасности и предыдущим нарушениям миграционных правил.

В большинстве случаев система будет работать автоматически, поэтому решение может поступать в течение нескольких минут. В то же время, возможны ситуации, когда заявка потребует дополнительной проверки. Тогда рассмотрение может длиться до четырех дней, а при необходимости уточнений до 14 или даже 30 дней.

Именно поэтому оформлять ETIAS рекомендуют заранее, особенно если поездка имеет фиксированную дату или предусматривает международный рейс. Отсутствие действующего разрешения может стать основанием для отказа в посадке или пересечении границы.

Что это означает для путешественников

Введение ETIAS означает, что безвизовые поездки украинцев в ЕС останутся возможными, но станут более формализованными. Перед каждой поездкой придется заранее проходить электронную авторизацию и учитывать дополнительные расходы.

Чтобы избежать проблем, стоит проверять срок действия загранпаспорта, внимательно заполнять анкету и подавать заявку с запасом времени. Чем раньше путешественники адаптируются к новым правилам, тем спокойнее смогут планировать поездки после запуска системы в 2026 году.

Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28.01.26, 07:44 • 33953 просмотра

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мирапубликации
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Болгария
Румыния
Украина
Кипр