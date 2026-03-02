Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 246 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 6454 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 15471 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 12142 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 37286 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 70484 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 65391 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69491 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75885 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75791 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.6м/с
59%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 19244 просмотра
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 12267 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 10146 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 26614 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 15186 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 516 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 8756 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 15484 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 129481 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 135123 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 1758 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 4210 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 70282 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 67939 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 63187 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Март - начало интенсивной работы садовода, когда нужно вырастить хорошую и крепкую рассаду. УНН предлагает 10 полезных советов для правильного выбора времени посева.

Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая

Март — начало интенсивной работы садовода, именно тот период, когда нужно не медлить и начать действовать. Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду, необходимо правильно выбрать время для посева, ведь это действительно влияет на количество и качество урожая. УНН предлагает 10 полезных советов, когда стоит начинать аграрный сезон.

Подробности

Важно отметить, что посевной календарь — это ориентир, однако погода и температура воздуха могут вносить свои коррективы. 

В марте важно сохранить баланс между рассадной и садовой (обработка, обрезка) частями и вести их параллельно. Работа пойдет лучше, если под рукой будет таблица. 

Возникает вопрос, как образуются эти благоприятные и неблагоприятные дни для работ, все просто — фазы луны. Именно фазы луны определяют дни, которые будут благоприятными, и дни, когда лучше не беспокоить землю.

В целом в марте начинают сажать помидоры, морковь и перцы, но здесь дату определить невозможно, главное температура почвы и воздуха, поэтому согласно этой табличке можно спланировать день высадки.

Важно то, что хотя морковь нужно сажать, когда почва немного прогрелась, оптимальная температура для прорастания 18-22 градуса. 

Александра Месенко

АгроновостиЛайфхакипубликации