Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Киев • УНН
Март — начало интенсивной работы садовода, именно тот период, когда нужно не медлить и начать действовать. Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду, необходимо правильно выбрать время для посева, ведь это действительно влияет на количество и качество урожая. УНН предлагает 10 полезных советов, когда стоит начинать аграрный сезон.
Подробности
Важно отметить, что посевной календарь — это ориентир, однако погода и температура воздуха могут вносить свои коррективы.
В марте важно сохранить баланс между рассадной и садовой (обработка, обрезка) частями и вести их параллельно. Работа пойдет лучше, если под рукой будет таблица.
Возникает вопрос, как образуются эти благоприятные и неблагоприятные дни для работ, все просто — фазы луны. Именно фазы луны определяют дни, которые будут благоприятными, и дни, когда лучше не беспокоить землю.
В целом в марте начинают сажать помидоры, морковь и перцы, но здесь дату определить невозможно, главное температура почвы и воздуха, поэтому согласно этой табличке можно спланировать день высадки.
Важно то, что хотя морковь нужно сажать, когда почва немного прогрелась, оптимальная температура для прорастания 18-22 градуса.