Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 марта, 20:23 • 14934 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 23972 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 24167 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 31736 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 46171 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 60536 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 67078 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76271 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 78250 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74048 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ23:32 • 15528 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС00:05 • 16158 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters00:42 • 14495 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим01:16 • 14883 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ01:51 • 14582 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 91898 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 97198 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 80797 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 82731 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 82849 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иван Федоров
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 47212 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 45941 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 43121 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 42242 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32167 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Отопление
Бильд

Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии

Киев • УНН

 • 3260 просмотра

В ночь на 2 марта враг нанес удар по Кривому Рогу, повредив предприятие и вызвав несколько пожаров. По предварительной информации, люди не пострадали.

Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии

Враг в ночь на понедельник, 2 марта, нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в городе повреждено предприятие: там произошло несколько пожаров.

Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали

- уточнил Ганжа.

Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о массированном шахедном ударе по городу.

"Еще 5 шахедов в нашем направлении. Берегите себя", - призвал Вилкул.

Напомним

В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Кривой Рог. В городе произошел пожар. Была повреждена многоэтажка. Получил ранения 89-летний мужчина.

Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул16.02.26, 20:19 • 3512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Вилкул Александр