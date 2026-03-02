Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии
Киев • УНН
В ночь на 2 марта враг нанес удар по Кривому Рогу, повредив предприятие и вызвав несколько пожаров. По предварительной информации, люди не пострадали.
Враг в ночь на понедельник, 2 марта, нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в городе повреждено предприятие: там произошло несколько пожаров.
Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали
Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о массированном шахедном ударе по городу.
"Еще 5 шахедов в нашем направлении. Берегите себя", - призвал Вилкул.
Напомним
В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Кривой Рог. В городе произошел пожар. Была повреждена многоэтажка. Получил ранения 89-летний мужчина.
