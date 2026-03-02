Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии

Враг в ночь на понедельник, 2 марта, нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в городе повреждено предприятие: там произошло несколько пожаров.

Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали - уточнил Ганжа.

Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о массированном шахедном ударе по городу.

"Еще 5 шахедов в нашем направлении. Берегите себя", - призвал Вилкул.

Напомним

В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Кривой Рог. В городе произошел пожар. Была повреждена многоэтажка. Получил ранения 89-летний мужчина.

Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул