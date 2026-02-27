Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера

$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 3572 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 9236 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 19889 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 22829 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 31405 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48047 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43484 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38128 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32615 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52628 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 9878 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 8990 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 7958 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 13777 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 8768 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 934 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 3670 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 5778 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 8978 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 13873 просмотра
УНН Lite
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 86 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 20147 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50813 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 60311 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 62481 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Французский диджей Дэвид Гетта и актриса Джессика Ледон стали родителями второго сына, которого назвали Скайлер. Пара долго скрывала беременность и показала фотографии малыша после его рождения.

Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера

Французский диджей мирового уровня Дэвид Гетта снова стал отцом. Второго сына ему родила актриса и модель Джессика Ледон. При этом, стоит отметить, что у диджея еще есть двое детей от первого брака. Итак, пара долго держала будущее пополнение в семье в секрете и раскрыла новость только после рождения малыша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

В соцсетях пара распространила серию теплых и трогательных снимков. Интересно, что сначала они показали кадр, где Джессика демонстрирует заметный животик. Также они порадовали снимком с сыном Саяном.

На других же кадрах семья уже предстает в полном составе: к ним присоединился второй сын Гетты и Ледон, которого назвали Скайлер. Пара не стала скрывать лицо новорожденного, а потому фолловеры имели возможность первыми увидеть фотографии.

Кстати, Дэвид Гетта и Джессика Ледон вместе с 2015 года. Ранее, 17 марта 2024 года, у пары родился сын Саян. Кроме этого, 58-летний диджей воспитывает двух взрослых детей от предыдущего брака с Кэти: 22-летнего Тима и 18-летнюю Энджи.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что украинский артист Виталий Козловский опубликовал серию фотографий своего сына Оскара, который отметил второй день рождения. Певец поблагодарил жену и бабушек за поддержку.

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Брак