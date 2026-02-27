Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера

Французский диджей мирового уровня Дэвид Гетта снова стал отцом. Второго сына ему родила актриса и модель Джессика Ледон. При этом, стоит отметить, что у диджея еще есть двое детей от первого брака. Итак, пара долго держала будущее пополнение в семье в секрете и раскрыла новость только после рождения малыша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

В соцсетях пара распространила серию теплых и трогательных снимков. Интересно, что сначала они показали кадр, где Джессика демонстрирует заметный животик. Также они порадовали снимком с сыном Саяном.

На других же кадрах семья уже предстает в полном составе: к ним присоединился второй сын Гетты и Ледон, которого назвали Скайлер. Пара не стала скрывать лицо новорожденного, а потому фолловеры имели возможность первыми увидеть фотографии.

Кстати, Дэвид Гетта и Джессика Ледон вместе с 2015 года. Ранее, 17 марта 2024 года, у пары родился сын Саян. Кроме этого, 58-летний диджей воспитывает двух взрослых детей от предыдущего брака с Кэти: 22-летнего Тима и 18-летнюю Энджи.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что украинский артист Виталий Козловский опубликовал серию фотографий своего сына Оскара, который отметил второй день рождения. Певец поблагодарил жену и бабушек за поддержку.