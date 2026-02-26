Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 192 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 16494 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 31975 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 28418 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 26584 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 22997 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 18139 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 37850 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19271 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18402 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26 • 14967 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27 • 16416 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25 • 14505 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 12618 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios03:05 • 11209 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 37850 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 42659 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 26452 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 62524 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 71712 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 27548 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 31326 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 35245 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 36955 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 44883 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Ким Кардашьян подверглась критике за возможное цифровое редактирование лица на рекламных снимках для ее нового бренда энергетических напитков Update. Напитки без кофеина и сахара, содержащие параксантин, с 1 марта будут доступны в 4 000 магазинах Walmart.

Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото

Реалити-звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подверглась шквалу критики со стороны пользователей соцсетей после публикации рекламных снимков для нового бренда энергетических напитков Update, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

На фотографиях, где 45-летняя Кардашьян демонстрирует продукт, пользователи обратили внимание на возможное цифровое редактирование лица. Многие отмечали, что на фото исчезла естественная текстура кожи, а черты лица выглядят измененными. Некоторые даже сравнивали внешность звезды с младшей дочерью Чикаго и выражали сомнение в естественности снимков.

Кардашьян стала соучредителем бренда Update накануне его перезапуска. Новые энергетические напитки, без кофеина и сахара, разработаны для улучшения концентрации и поддержания энергии без резкого падения сил. По словам производителей, напиток содержит параксантин - соединение, которое естественным образом образуется из кофеина в организме.

В рекламных материалах Кардашьян показала, как пьет напиток во время подготовки к фотосессии, просмотра сценариев и укладки волос. Она также отметила, что одной из ее первых задач в бренде стало обновление дизайна упаковки в более минималистичном и "маскулинном" стиле.

После присоединения Кардашьян бренд получил национальную дистрибуцию через Walmart. С 1 марта напитки Update будут доступны в 4 000 магазинах по всей стране, сначала в пяти вкусах, с последующим расширением ассортимента.

В настоящее время представители Кардашьян комментарии относительно критики публично не предоставили.

Дочь Ким Кардашьян может запустить собственный бренд в 12 лет17.02.26, 15:25 • 6798 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Бренд
Социальная сеть
Ким Кардашьян