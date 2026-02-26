Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото
Киев • УНН
Ким Кардашьян подверглась критике за возможное цифровое редактирование лица на рекламных снимках для ее нового бренда энергетических напитков Update. Напитки без кофеина и сахара, содержащие параксантин, с 1 марта будут доступны в 4 000 магазинах Walmart.
Реалити-звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подверглась шквалу критики со стороны пользователей соцсетей после публикации рекламных снимков для нового бренда энергетических напитков Update, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
На фотографиях, где 45-летняя Кардашьян демонстрирует продукт, пользователи обратили внимание на возможное цифровое редактирование лица. Многие отмечали, что на фото исчезла естественная текстура кожи, а черты лица выглядят измененными. Некоторые даже сравнивали внешность звезды с младшей дочерью Чикаго и выражали сомнение в естественности снимков.
Кардашьян стала соучредителем бренда Update накануне его перезапуска. Новые энергетические напитки, без кофеина и сахара, разработаны для улучшения концентрации и поддержания энергии без резкого падения сил. По словам производителей, напиток содержит параксантин - соединение, которое естественным образом образуется из кофеина в организме.
В рекламных материалах Кардашьян показала, как пьет напиток во время подготовки к фотосессии, просмотра сценариев и укладки волос. Она также отметила, что одной из ее первых задач в бренде стало обновление дизайна упаковки в более минималистичном и "маскулинном" стиле.
После присоединения Кардашьян бренд получил национальную дистрибуцию через Walmart. С 1 марта напитки Update будут доступны в 4 000 магазинах по всей стране, сначала в пяти вкусах, с последующим расширением ассортимента.
В настоящее время представители Кардашьян комментарии относительно критики публично не предоставили.
