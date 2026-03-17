Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер последней части трилогии "Дюна" режиссера Дени Вильнева, снятой по мотивам фантастической саги Фрэнка Герберта, пишет УНН.

"Дюна: Часть третья" основана на втором романе в серии "Мессия Дюны". Она будет рассказывать о событиях, которые произойдут через 17 лет после того, как Пол Атрейдес стал императором, получив власть над всей известной Вселенной.

По словам Дени Вильнева, в третьей "Дюне" будет больше экшена, чем в предыдущих двух частях. Также ранее режиссер заявлял, что третий фильм станет для него последним во франшизе, несмотря на то, что "Хроники Дюны" Герберта насчитывают шесть романов.

К ролям в третьей "Дюне" вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Хавьер Бардем. Паттинсон сыграет Скайтейла - злодея, который задумал свергнуть императора Пола Атрейдеса. А Аня-Тейлор Джой исполнит роль Алии, сестры Пола. Также к жизни вернется убитый ранее Дункан Айдахо, которого снова сыграет Джейсон Момоа.

Мировая премьера фильма "Дюна: Часть третья" запланирована на 18 декабря этого года.

Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ