Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"

$44.080.0650.580.09
ukenru
16:45 • 9172 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
15:05 • 18772 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 18388 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 16847 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 16928 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 16847 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 14368 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 27701 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:29 • 14801 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
17 марта, 10:34 • 13127 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
76%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине17 марта, 10:40 • 12197 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36330 просмотра
Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под КиевомPhoto17 марта, 11:35 • 14377 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 18697 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 11421 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 27701 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36739 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 45825 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 60952 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 53295 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Великобритания
Иран
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 1242 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 11676 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 18954 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36739 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 28997 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Лента Дени Вильнёва по роману "Мессия Дюны" выйдет 18 декабря. Сюжет разворачивается спустя 17 лет после прихода Пола Атрейдеса к власти во Вселенной.

Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер последней части трилогии "Дюна" режиссера Дени Вильнева, снятой по мотивам фантастической саги Фрэнка Герберта, пишет УНН.

Подробности

"Дюна: Часть третья" основана на втором романе в серии "Мессия Дюны". Она будет рассказывать о событиях, которые произойдут через 17 лет после того, как Пол Атрейдес стал императором, получив власть над всей известной Вселенной.

По словам Дени Вильнева, в третьей "Дюне" будет больше экшена, чем в предыдущих двух частях. Также ранее режиссер заявлял, что третий фильм станет для него последним во франшизе, несмотря на то, что "Хроники Дюны" Герберта насчитывают шесть романов.

К ролям в третьей "Дюне" вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Хавьер Бардем. Паттинсон сыграет Скайтейла - злодея, который задумал свергнуть императора Пола Атрейдеса. А Аня-Тейлор Джой исполнит роль Алии, сестры Пола. Также к жизни вернется убитый ранее Дункан Айдахо, которого снова сыграет Джейсон Момоа.

Мировая премьера фильма "Дюна: Часть третья" запланирована на 18 декабря этого года.

Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16.03.26, 08:56 • 45826 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираУНН Lite
Режиссер
Фильм
Роберт Паттинсон