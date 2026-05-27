Жара, охватившая Европу, войдет в историю — французские синоптики

Беспрецедентная волна жары охватила значительную часть Европы и, по словам французских синоптиков, уже войдет в историю метеорологических наблюдений. Температура в отдельных регионах Франции приближается к 39°C, а в соседней Великобритании фиксируют рекордные для мая показатели. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Самый жаркий май за всю историю наблюдений зафиксировали и в соседней Великобритании. В Лондоне во вторник температура воздуха достигла 35°C.

В Париже туристам приходится менять маршруты прогулок из-за жары.

Жара стала причиной смерти примерно 1 500 человек в Англии прошлым летом, сообщило британское агентство по охране здоровья.

Директор по политике и коммуникациям Института исследований изменений климата и окружающей среды имени Грэнтэма при Лондонской школе экономики Боб Уорд считает, что Великобритании необходимо принять меры в отношении жилых и коммерческих помещений, чтобы сделать их менее опасными во время жары для наиболее уязвимых категорий населения.

Мы знаем, что температура, зафиксированная накануне — почти 35 градусов в Лондоне — к сожалению, вероятно, уже стоила жизни сотням людей по всей стране. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, прежде всего болезнями дыхательной системы. И чаще всего они умирают в собственных домах, которые буквально перегреваются от жары