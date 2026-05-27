Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности

$44.280.0351.520.01
ukenru
14:02 • 1716 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине - ОП
Эксклюзив
14:01 • 6124 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
12:33 • 9482 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Эксклюзив
11:32 • 25799 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
11:22 • 27152 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
11:08 • 15810 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
10:12 • 17997 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
09:56 • 12505 просмотра
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 33329 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 91810 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
9.2м/с
38%
743мм
Популярные новости
Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT27 мая, 05:47 • 24786 просмотра
Азовское море в мае аномально зацвело и начало выбрасывать водоросли на побережье - АндрющенкоPhotoVideo27 мая, 06:37 • 18900 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto27 мая, 07:40 • 32902 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37100 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности10:56 • 15172 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
14:01 • 6108 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
11:32 • 25794 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
11:22 • 27147 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности10:56 • 15300 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37262 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37262 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 38216 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 54287 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 67706 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 69098 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Дипломатка

Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности

Киев • УНН

 • 15307 просмотра

Современные клиники — это бизнес, который невозможно представить без маркетинга, ведь PR-инструменты могут гарантировать стабильный поток пациентов, а значит и заработков. Один из самых популярных тезисов, который в коммуникации используют клиники — это «лечение по принципам доказательной медицины». Но всегда ли за таким позиционированием стоит реальная доказательная медицина и как пациенту понять, что лечение действительно соответствует медицинским стандартам.

Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности

Когда люди выбирают больницу, в большинстве случаев они выбирают распиаренный бренд. Красивый сайт, современный ремонт, дорогая реклама, известные врачи, громкие слоганы об "инновационном лечении" и "мировых стандартах" создают у пациента чувство безопасности. Именно на этом сегодня строится значительная часть маркетинга частной медицины. Но означает ли это автоматически, что клиника действительно работает по принципам доказательной медицины, читайте в материале УНН. 

Доказательная медицина — это подход, при котором решения принимаются не на основе личного мнения врача или принципа "так принято", а на основе международных научных исследований, клинических рекомендаций и доказанной эффективности методов лечения, рассказал в комментарии УНН директор компании "MedGuard", предоставляющей медицинское сопровождение пациентам, Юрий Бабинец.

На практике это означает, что пациенту не назначают лишние обследования или "модное лечение без доказательств", а выбирают те методы, эффективность и безопасность которых реально подтверждены. Особенно важно это в сложных направлениях — онкологии, кардиологии, хирургии, интенсивной терапии, где цена ошибки очень высока

— пояснил Бабинец.

Кроме того, есть перечень признаков, по которым человек может понять, действительно ли врач работает по принципам доказательной медицины: такой специалист объясняет свои решения понятным языком, аргументирует назначенное лечение, не боится "второго мнения" другого специалиста и опирается на современные международные рекомендации и клинические протоколы.

В ходе консультации пациент имеет право задать врачу вопросы:

  1. Почему он рекомендует именно этот метод лечения конкретной болезни?
    1. Соответствует ли он международным протоколам?
      1. Какие существуют альтернативы?
        1. Какие риски и прогноз?
          1. Нужен ли консилиум или консультация других специалистов?

            Отдельно Бабинец акцентирует внимание и на ответственности самой клиники.

            Важно обращать внимание и на саму клинику: работает ли она по современным международным стандартам и национальным протоколам; есть ли мультидисциплинарный подход; ведется ли послеоперационное сопровождение; существует ли система контроля качества лечения; насколько открыто и честно коммуницируют с пациентом

            — отметил эксперт.

            Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30.03.26, 14:40 • 98355 просмотров

            Как частные клиники формируют образ "доказательности"?

            Именно на таких тезисах сегодня и строится репутационный маркетинг многих частных медицинских центров. Один из примеров — одесская клиника Odrex. В своей публичной коммуникации и позиционировании она описывает себя как "ведущий частный медицинский центр юга Украины", подчеркивает сотрудничество с мировыми производителями медицинских технологий Canon и Medtronic, использование "мировых протоколов диагностики и лечения", "передовых технологий", а также участие врачей в международных медицинских конференциях.

            В медицинской коммуникации именно такие слова могут сформировать у пациента ассоциацию с evidence-based medicine – современной, протокольной и безопасной медициной. Однако действительно ли распиаренный бренд и использование модных слов гарантирует безопасность пациенту? 

            "Осиное гнездо": истории пациентов клиники Odrex, после которых возникают вопросы

            Однако медицинская репутация — это не только PR-тексты и красивые фото. Важная составляющая — это реальные отзывы пациентов клиники, которые могут рассказать о своем опыте. 

            Таким стал документальный фильм "Осиное гнездо", который показал другую сторону громкого медицинского бренда. В фильме рассказаны истории людей, которые после лечения говорят о тяжелых осложнениях, претензиях к качеству оказанной медицинской помощи и даже потере близких. 

            Светлана Гук рассказывает, что после операции ее муж оказался в критическом состоянии, а лечение, по ее словам, превратилось в бесконечное финансовое давление. Женщина утверждает, что клиника ежедневно требовала десятки тысяч гривен, а после смерти мужа еще и подала на нее в суд почти на 900 тысяч гривен.

            Отдельные вопросы у вдовы возникли и к медицинской документации. По ее словам, в документах были записи об услугах, которые фактически не выполнялись. Кроме того, записи велись на русском языке, из-за чего "Львовское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" отказало в проведении исследования. 

            Ирина и Владимир рассказывают другую историю. Мужчина обратился в клинику для проведения плановой операции, однако после вмешательства попал в медикаментозную кому с 85% поражения легких. Позже у него обнаружили бактерию Serratia marcescens – один из классических маркеров внутрибольничной инфекции. По словам жены Владимира, в клинике Odrex ей объяснили ситуацию фразой: "это реанимация, здесь можно подхватить все что угодно".

            А Кристина Тоткайло убеждена, что ее отцу назначили агрессивную химиотерапию вопреки серьезным рискам и сомнениям других врачей относительно такого лечения, из-за чего он умер. 

            Екатерина Бойчук рассказывает, что после дорогостоящей операции, проведенной в Odrex, у ее матери начались осложнения. Врачи не могли четко сказать, что происходит, диагнозы менялись каждые несколько дней. В итоге женщина умерла через три недели после проведения операции.

            Ольга Мелай в документальном фильме рассказывает, что ее мужу проводили "малоинвазивную" процедуру установки порта для химиотерапии, которую на сайте клиники описывали как легкую и безопасную. Однако после операции мужчина оказался в реанимации в критическом состоянии и впоследствии умер.

            Во всех этих историях звучат разные диагнозы и разные медицинские обстоятельства. Но люди описывают схожие паттерны: внезапные тяжелые осложнения, отсутствие внятных объяснений от медиков или администрации, претензии к документации, колоссальные счета за пребывание в клинике.

            Истории пациентов Odrex еще должны получить юридическую оценку суда и правоохранительных органов. Но параллельно у общества возникает вопрос: похожи ли описанные людьми ситуации на те стандарты доказательной медицины, о соблюдении которых говорят в клинике Odrex? 

            Евгений Царенко

            ОбществоЗдоровьепубликации
            StopOdrex
            Odrex
            Бренд
            Фильм