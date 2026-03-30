Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов

Частная клиника Odrex, которая еще недавно была одним из самых известных медицинских брендов юга страны, сегодня все чаще фигурирует в уголовных производствах, судебных процессах, публичных жалобах пациентов и репутационных скандалах. На этом фоне финансовое проседание выглядит как логическое следствие ряда решений и событий, которые могли постепенно подорвать доверие пациентов к медучреждению. Как одна из крупнейших частных клиник региона дошла до точки, где репутационные потери начали конвертироваться в финансовые, читайте в материале УНН.

Доверие потребителя — это базовое условие для процветания любого бизнеса. Именно уровень доверия определяет выбор клиента, а его разрушение рано или поздно отражается на финансовых показателях. Похоже, именно это сегодня происходит с клиникой Odrex. История падения популярности медучреждения может быть следствием целого ряда спорных решений, событий и публичных реакций, которые со временем сформировались в системный кризис.

Одним из самых больших признаков потери доверия пациентов к Odrex является снижение ее финансовых показателей. Как писал УНН ранее, компания "Дом медицины", работающая под брендом Odrex, в 2025 году продемонстрировала существенное падение доходов – на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 839 млн грн. Прибыль сократилась еще ощутимее – на 44% по сравнению с предыдущим годом и составляет 73 млн грн.

Такое проседание выглядит особенно показательно на фоне общего роста рынка частной медицины, где большинство крупных игроков, наоборот, наращивали обороты. Поэтому снижение финансовых показателей Odrex может свидетельствовать об изменении выбора пациентов, которые все чаще обращаются в другие медучреждения, обходя скандальную Odrex стороной.

Одним из самых резонансных эпизодов для репутации клиники могло стать дело о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в стенах Odrex. В этом уголовном производстве обвиняемыми являются хирург клиники Виталий Русаков и уже уволенная из Odrex онколог Марина Белоцерковская. По версии следствия, после операции пациент Аднан Киван не получил необходимой антибактериальной терапии (ему не прописали антибиотики), а на послеоперационные осложнения не было должной реакции врачей. В результате у пациента развился сепсис, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти. Суд по этому делу уже перешел к рассмотрению по существу, врачам продлили ночной домашний арест, а Виталию Русакову и отстранение от должности. Следующее судебное заседание запланировано на 3 апреля 2026 года.

Впрочем, дело о смерти Кивана не является единственным фактором, который мог повлиять на потерю доверия к клинике. По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует Odrex. Речь идет, в частности, о делах, связанных с возможным мошенничеством, ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками, подделкой документов и схемами с земельными участками.

Отдельным фактором, который мог усилить репутационный кризис, стали отзывы людей, рассказавших о негативном опыте лечения в Odrex. На фоне общественного резонанса и большого количества жалоб, появилось общественное движение StopOdrex. У инициативы есть сайт и Telegram-канал, где бывшие пациенты и их родные могут анонимно публиковать свои отзывы о лечении в клинике.

В подобных имиджевых кризисах для любого крупного бизнеса решающим становится способ публичной реакции на них. Обычно в таких ситуациях компании выбирают между двумя подходами: максимальной открытостью с готовностью отвечать на сложные вопросы или же агрессивной защитой с отрицанием критики. Судя по действиям Odrex, клиника, вероятно, сделала ставку именно на второй вариант.

Показательной в этом контексте стала совместная пресс-конференция представителей Odrex и адвокатов клиники Miller Law Firm, которую позиционировали как разговор о "давлении на бизнес". В то же время само мероприятие могло произвести противоположное впечатление. Вместо убедительных и прямых ответов на вопросы относительно претензий к клинике, ее представители и адвокаты прибегли к тезисам, которые могли показаться манипулятивными и, вероятно, лишь усилили общественное недоверие.

Дополнительным ударом по репутации клиники мог стать судебный конфликт с медиа. В частности, Odrex обратился в суд с требованием признать недостоверной информацию в публикациях УНН, обязать редакцию ее опровергнуть, а также взыскать компенсацию с журналистов в размере 1 млн грн. Такой подход может вызвать вопросы о давлении на журналистов и попытках ограничить свободу слова.

Не последним ударом по имиджу клиники могли стать противоречивые PR-решения Odrex. Несмотря на судебный процесс, Odrex активно рекламирует хирурга Виталия Русакова, без уточнений о том, что именно сейчас этого врача судят за медицинскую халатность.

В этом контексте возникает более широкий вопрос – насколько подобная коммуникация соответствует ожиданиям пациентов относительно открытости и полноты информации. Ведь в медицине доверие в значительной степени базируется именно на прозрачности, ответственности и готовности говорить о сложных ситуациях открыто. Вместо этого, клиника, кажется, пытается отвлечь пациента и отбелить репутацию обвиняемого хирурга.

Ситуацию для Odrex мог ухудшить и тот факт, что негативный информационный фон не исчезал, а накапливался. Отдельные скандалы перестали восприниматься как случайные эпизоды и переросли в резонанс, который журналисты назвали "Дело Odrex". Смерть Аднана Кивана, десятки других уголовных производств, отзывы недовольных пациентов, публичные конфликты, коммуникация, кажущаяся манипулятивной, и попытки "отвлечь" вместо "объяснить" – все это привело не только к имиджевому кризису, но и к финансовому.

Ведь, если люди не доверяют и имеют больше вопросов, чем ответов – они начинают выбирать другие клиники, где, по их мнению, безопаснее, прозрачнее и понятнее. Именно поэтому падение финансовых показателей Odrex сегодня выглядит как логическое следствие решений и действий клиники.