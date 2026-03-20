Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам

Київ • УНН

 • 51304 перегляди

Приватна клініка Odrex вимагає суд визнати журналістські матеріали про її діяльність "недостовірними", зобов’язати їх спростувати та заборонити подальше поширення інформації. Окрім цього, медзаклад вимагає стягнути зі ЗМІ 1 млн грн. Такий підхід викликає занепокоєння через спроби тиску на журналістів і потенційні наслідки для свободи слова.

Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам
фото Shutterstock

Клініка Odrex через суд намагається обмежити свободу слова та заборонити журналістам висвітлювати резонансну "Справу Odrex". Зокрема, серед вимог клініки до суду: визнати опубліковану журналістами інформацію "недостовірною" та зобовʼязати спростувати її. Такий підхід викликає серйозні питання щодо тиску на журналістів та меж допустимого втручання у їх діяльність. Про те, які нові вимоги має клініка Odrex, читайте в матеріалі УНН.

Приватна клініка Odrex (яка серед інших юридичних осіб має в своєму арсеналі і ТОВ "Дім Медицини", адже саме це Товариство звернулося з відповідним позовом до суду від імені Odrex) подала позов до Господарського суду міста Києва, у якому вимагає: визнати "недостовірною" інформацію зі статей про історії пацієнтів, що були оприлюднені в документальному фільмі "Осине гніздо" та на сторінках УНН, а також інформацію зі статті про наступну перевірку клініки Міністерством охорони здоровʼя України. Окрім того, клініка вимагає стягти зі ЗМІ 1 млн грн, а також заборонити журналістам публікувати згадану інформацію про клініку в майбутніх матеріалах.

У такій логіці, на нашу думку, мова йде не про "захист репутації", на якому наполягає Odrex у своїх заявах до суду, а про спробу витіснити з публічного простору інформацію, що їм не до вподоби. Однак суть в тому, що журналістика за своєю природою не є "зручною" для об’єктів розслідувань та "головних героїв" статей. А матеріали УНН базуються на фактах, розповідях свідків та документах, навіть якщо їхній зміст є критичним або неприємним для фігурантів.

Утім, замість відкритої відповіді на оприлюднені факти, клініка обирає іншу стратегію – спробу судового тиску та залякування. Адже коли журналістам сигналізують, що критичні матеріали можуть закінчитися судами, штрафами та обмеженнями – це вже питання не лише одного позову, а ширшого контексту зазіхання на свободу слова.

УНН наголошує, теми, які становлять суспільний інтерес – зокрема у сфері медицини – не можуть бути виведені з публічного обговорення через судові механізми.

На цьому тлі спроба обмежити поширення інформації виглядає, як потенційний тиск на медіа, та може розцінюватися, як перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо

Це не перший випадок, коли УНН стикається з обмеженнями з боку клініки Odrex. Раніше журналіста агентства не допустили на пресконференцію, організовану самим медзакладом.

За словами організаторів, причиною стала нібито відсутність вчасної акредитації (ред. реєстрації журналіста на подію). Однак заявка на акредитацію УНН була подана завчасно. Ця ситуація сигналізує про те, що клініка все ще може бути не готова до відкритого діалогу, особливо коли йдеться про незручні та невигідні для них запитання.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Odrex
Київ