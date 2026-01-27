Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Київ • УНН
Журналіста УНН не пустили на пресконференцію Odrex, попри завчасну акредитацію.
Журналіста УНН не пустили на пресконференцію "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами", організовану приватною клінікою Odrex, передає УНН.
Перепрошую, але не можу пустити, сказали мені організатори заходу, бо ви не акредитувалися вчасно
Варто зазначити, що в заявці на акредитацію не вказаний час, до якого вона дійсна, УНН акредитувався завчасно. І навіть на ранок вівторка форма для акредитації є дійсною на сайті.
Нагадаємо
Приватна клініка Odrex подала позов до Господарського суду Києва проти УНН, вимагаючи спростування матеріалів про постраждалих пацієнтів та компенсацію в 1 мільйон гривень. Клініку обурили публікації, засновані на фільмі "Осине гніздо", що містить розповіді родичів жертв та пацієнтів
Очевидно, Odrex організував пресконференцію, яка має стати теплою ванною без незручних запитань.