Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
07:30 • 3034 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 22228 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 63038 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 39395 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 44602 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 37958 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 59747 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 65411 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23431 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
90%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 8320 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 10334 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 22989 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 28593 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 14032 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 32233 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 63045 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 59751 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 65414 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 57687 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Часів Яр
Донецька область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 18620 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 18284 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 19011 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 22038 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 40699 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Журналіста УНН не пустили на пресконференцію Odrex, попри завчасну акредитацію.

Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію

Журналіста УНН не пустили на пресконференцію "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами", організовану приватною клінікою Odrex, передає УНН.

Перепрошую, але не можу пустити, сказали мені організатори заходу, бо ви не акредитувалися вчасно

- пояснив представник Інтерфаксу, у будівлі якого відбувся захід.

Варто зазначити, що в заявці на акредитацію не вказаний час, до якого вона дійсна, УНН акредитувався завчасно. І навіть на ранок вівторка форма для акредитації є дійсною на сайті.

Нагадаємо

Приватна клініка Odrex подала позов до Господарського суду Києва проти УНН, вимагаючи спростування матеріалів про постраждалих пацієнтів та компенсацію в 1 мільйон гривень. Клініку обурили публікації, засновані на фільмі "Осине гніздо", що містить розповіді родичів жертв та пацієнтів

Очевидно, Odrex організував пресконференцію, яка має стати теплою ванною без незручних запитань.

Лілія Подоляк

Суспільство
Odrex
Фільм
Київ