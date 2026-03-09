Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9106 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18336 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11773 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30285 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27017 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45090 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64566 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105483 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55722 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47314 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11758 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23237 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30285 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35347 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105483 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 344 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 614 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10212 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27157 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30862 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Дональд Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros на суму понад 1,1 млн доларів через сімейний траст. Угоди відбулися на тлі критики сервісу владою.

Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters

Президент США Дональд Трамп, згідно з урядовими документами, за останні три місяці купив облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів, тоді як стримінговий гігант безуспішно боровся з Paramount Skydance за покупку Warner Bros. Discovery, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як показують документи, Трамп купив облігації Netflix на суму понад 500 000 доларів у двох угодах 12 та 16 грудня, а також ще на суму понад 600 000 доларів у двох інших угодах 2 та 20 січня. Білий дім вказав діапазон, а не точні суми, від трохи більше ніж 1,1 мільйона до 2,25 мільйона доларів.

Покупки відбулися на тлі того, як президент-республіканець та його представники в регулюючих органах критикували Netflix у пресі, ставлячи під сумнів стійкість угоди до антимонопольної перевірки та чинячи тиск на Netflix з метою звільнення члена ради директорів Сьюзан Райс, колишньої помічниці колишнього президента-демократа Барака Обами, пише видання.

Неясно, чи заробив він чи втратив гроші на облігаціях Netflix, які приносили відсотки у 5,375% і мають бути погашені у листопаді 2029 року, оскільки в документах не зазначено, чи він продавав облігації і коли це сталося.

Трамп, як і інші президенти США, звільнений від дії законів про конфлікт інтересів, які забороняють іншим посадовим особам виконавчої влади інвестувати в компанії, які ведуть бізнес перед урядом. Вважається, що він придбав облігації через траст, керований дітьми.

"Активи президента Трампа знаходяться в трасті, керованому його дітьми, - заявила прессекретар Білого дому Анна Келлі. - Конфліктів інтересів немає".

Угода, яка б залишила об’єднану компанію з боргом близько 85 мільярдів доларів, одразу ж створила тиск на облігації Netflix. Згідно з даними, зібраними LSEG, на момент купівлі 12 та 16 грудня вони торгувалися за ціною 1,03 та 1,04 долара за долар, а під час другої хвилі покупок 2 та 20 січня - також за ціною 1,04 та 1,03 долара за долар.

26 лютого, за день до того, як Netflix відкликав свою пропозицію про купівлю Warner Bros., їхня ціна становила 1,04 долара за долар, але відтоді, станом на п'ятницю, вона повернулася до 1,03 долара за долар.

Трамп також придбав облігації Warner Bros. на суму від 500 002 до 1 мільйона доларів у двох угодах 12 та 16 грудня. На момент покупки вони торгувалися за ціною 91,75 та 92 центи за долар відповідно, а зараз коштують 95 центів за долар. Якби він зберіг ці облігації, вони зараз були б у плюсі.

Трамп почав ставити під сумнів життєздатність злиття з Netflix через кілька днів після його оголошення 5 грудня, заявивши журналістам, що концентрація ринкової влади може стати проблемою.

Компанія Paramount, якою керує син союзника Трампа та великого спонсора Республіканської партії Ларрі Еллісона, 8 грудня публічно оголосила про вороже поглинання, започаткувавши війну за придбання між двома компаніями. Еллісон особисто гарантував понад 40 мільярдів доларів, забезпечених його акціями Oracle, щоб допомогти укласти угоду.

Netflix відмовився від участі в тендері після того, як Paramount близько двох тижнів тому запропонувала виграшну суму 110 мільярдів доларів. Згідно з заявою компаній від 27 лютого, угода з Paramount буде забезпечена новим позиковим капіталом у 39 мільярдів доларів, наданим Bank of America, Citigroup та Apollo.

Netflix виходить із переговорів щодо купівлі Warner Bros. Discovery та поступається Paramount27.02.26, 04:23 • 8679 переглядiв

Трамп, інвестор у нерухомість, раніше задекларував активи на суму понад 1 мільярд доларів. Він також має ділові інтереси у сфері криптовалют, гольф-клубів та інших ліцензійних угод. Інвестиції Трампа в компанії, які під контролем його адміністрації, можуть спричинити етичні побоювання, зазначає видання.

Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті02.09.25, 16:58 • 4354 перегляди

Юлія Шрамко

СвітУНН Lite
Нерухомість
Фільм
Серіали
Ларрі Еллісон
Bank of America
Республіканська партія США
Білий дім
Барак Обама
Дональд Трамп
Netflix