Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters

Президент США Дональд Трамп, згідно з урядовими документами, за останні три місяці купив облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів, тоді як стримінговий гігант безуспішно боровся з Paramount Skydance за покупку Warner Bros. Discovery, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як показують документи, Трамп купив облігації Netflix на суму понад 500 000 доларів у двох угодах 12 та 16 грудня, а також ще на суму понад 600 000 доларів у двох інших угодах 2 та 20 січня. Білий дім вказав діапазон, а не точні суми, від трохи більше ніж 1,1 мільйона до 2,25 мільйона доларів.

Покупки відбулися на тлі того, як президент-республіканець та його представники в регулюючих органах критикували Netflix у пресі, ставлячи під сумнів стійкість угоди до антимонопольної перевірки та чинячи тиск на Netflix з метою звільнення члена ради директорів Сьюзан Райс, колишньої помічниці колишнього президента-демократа Барака Обами, пише видання.

Неясно, чи заробив він чи втратив гроші на облігаціях Netflix, які приносили відсотки у 5,375% і мають бути погашені у листопаді 2029 року, оскільки в документах не зазначено, чи він продавав облігації і коли це сталося.

Трамп, як і інші президенти США, звільнений від дії законів про конфлікт інтересів, які забороняють іншим посадовим особам виконавчої влади інвестувати в компанії, які ведуть бізнес перед урядом. Вважається, що він придбав облігації через траст, керований дітьми.

"Активи президента Трампа знаходяться в трасті, керованому його дітьми, - заявила прессекретар Білого дому Анна Келлі. - Конфліктів інтересів немає".

Угода, яка б залишила об’єднану компанію з боргом близько 85 мільярдів доларів, одразу ж створила тиск на облігації Netflix. Згідно з даними, зібраними LSEG, на момент купівлі 12 та 16 грудня вони торгувалися за ціною 1,03 та 1,04 долара за долар, а під час другої хвилі покупок 2 та 20 січня - також за ціною 1,04 та 1,03 долара за долар.

26 лютого, за день до того, як Netflix відкликав свою пропозицію про купівлю Warner Bros., їхня ціна становила 1,04 долара за долар, але відтоді, станом на п'ятницю, вона повернулася до 1,03 долара за долар.

Трамп також придбав облігації Warner Bros. на суму від 500 002 до 1 мільйона доларів у двох угодах 12 та 16 грудня. На момент покупки вони торгувалися за ціною 91,75 та 92 центи за долар відповідно, а зараз коштують 95 центів за долар. Якби він зберіг ці облігації, вони зараз були б у плюсі.

Трамп почав ставити під сумнів життєздатність злиття з Netflix через кілька днів після його оголошення 5 грудня, заявивши журналістам, що концентрація ринкової влади може стати проблемою.

Компанія Paramount, якою керує син союзника Трампа та великого спонсора Республіканської партії Ларрі Еллісона, 8 грудня публічно оголосила про вороже поглинання, започаткувавши війну за придбання між двома компаніями. Еллісон особисто гарантував понад 40 мільярдів доларів, забезпечених його акціями Oracle, щоб допомогти укласти угоду.

Netflix відмовився від участі в тендері після того, як Paramount близько двох тижнів тому запропонувала виграшну суму 110 мільярдів доларів. Згідно з заявою компаній від 27 лютого, угода з Paramount буде забезпечена новим позиковим капіталом у 39 мільярдів доларів, наданим Bank of America, Citigroup та Apollo.

Трамп, інвестор у нерухомість, раніше задекларував активи на суму понад 1 мільярд доларів. Він також має ділові інтереси у сфері криптовалют, гольф-клубів та інших ліцензійних угод. Інвестиції Трампа в компанії, які під контролем його адміністрації, можуть спричинити етичні побоювання, зазначає видання.

