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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18984 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132572 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126218 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124841 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 08:15 • 76742 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163991 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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80-річну зірку "Гри в кальмара" засудили до року в'язниці за насильницьке розбещення партнерки по зйомкам

Південнокорейського актора О Йон Су, відомого за роллю в серіалі "Гра в кальмара", засудили до одного року в’язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Актор заперечує звинувачення та готується до апеляції.

Суспільство • 6 квітня, 21:00 • 11999 перегляди

П'ять моторошних серіалів у жанрі жахів: що подивитися у вільний час

Від проклятих будинків до загадкових вбивств, УНН пропонує добірку захопливих серіалів жахів. Відьми, духи, вбивці – все це чекає на вас.

УНН Lite • 5 квітня, 18:50 • 278343 перегляди

Шведська королева перенесла операцію, усі її заплановані зістрічі скасовано

81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.

Новини Світу • 4 квітня, 17:58 • 91615 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

Вийшов новий трейлер «Світу Юрського періоду: Відродження», де Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі. Акторка давно мріяла зіграти у легендарній стрічці.

УНН Lite • 3 квітня, 10:44 • 140227 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

Marvel розглядає можливість повернення героїв Netflix, включаючи Залізного кулака. Фін Джонс готовий знову зіграти Денні Ренда та довести, що критики помиляються.

УНН Lite • 2 квітня, 12:49 • 145469 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.

Новини Світу • 1 квітня, 13:05 • 165288 перегляди

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс порадив Семюелю Джексону знайти персонажа, до якого можна повертатися у будь-яких фільмах. Джексон прислухався до поради та обрав роль Ніка Ф'юрі у Marvel.

УНН Lite • 20 березня, 11:47 • 161652 перегляди

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера Карла Еріка Рінша звинуватили у шахрайстві на 11 млн доларів. Він отримав гроші від Netflix на серіал, але жодного епізоду так і не зняв, натомість витратив кошти на розкіш.

Новини Світу • 19 березня, 09:57 • 117329 перегляди

Сучасна Мерилін: номінована на "Золотий глобус" Памела Андерсон продовжує вражати акторським поверненням

57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи. Актриса відмовилась від макіяжу та отримує визнання критиків.

Новини Світу • 20 лютого, 19:48 • 147808 перегляди

Деніел Крейґ відмовився від головної ролі у новому фільмі DC "Сержант Рок"

Актор Деніел Крейґ не погодився на роль командира загону Easy Company у воєнній драмі DC Studios. Замість цього він зосередиться на зйомках у "Ножі наголо 3" та "Two for the Money".

УНН Lite • 20 лютого, 14:17 • 121084 перегляди

Netflix розкрив ТОП-10 найпопулярніших серіалів та фільмів серед українців

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів серед українських глядачів. У топ-3 серіалів увійшли "Кассандра", "Шантаж" та "Пережити падіння чорного яструба", а серед фільмів лідирують "Потяг у 31 грудня" та "Медовий місяць із моєю мамою".

Суспільство • 20 лютого, 13:00 • 115605 перегляди

Джонні Депп може зіграти у нових "Піратах Карибського моря" - ЗМІ

Disney планує зйомки нової частини "Піратів Карибського моря" в голлівудських павільйонах. За неофіційною інформацією, Джонні Депп може повернутися до ролі капітана Джека Горобця.

Новини Світу • 18 лютого, 07:53 • 158456 перегляди

Кейт Вінслет дебютує в якості режисера з комедійною драмою для Netflix

Оскароносна акторка Кейт Вінслет дебютує як режисер з комедійною драмою "Goodbye June" для Netflix. Вона також виступить продюсером та зіграє головну роль у фільмі про возз'єднання братів і сестер.

Новини Світу • 17 лютого, 10:57 • 129689 перегляди

Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"

Netflix опублікував відео та фото із зйомок 4 сезону "Бріджертонів", присвяченого історії Бенедикта. Сюжет розгортатиметься навколо балу-маскараду та нагадуватиме "Попелюшку".

Новини Світу • 15 лютого, 08:00 • 140800 перегляди

Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу

Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.

Новини Світу • 9 лютого, 03:35 • 84474 перегляди

Майк Тайсон бився проти ютубера Джейка Пола через проблеми з законом: що відомо

Майк Тайсон зізнався, що погодився на бій з Джейком Полом через страх судового позову. Легендарний боксер програв поєдинок за очками, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям.

Спорт • 6 лютого, 16:43 • 35882 перегляди

Творці "Венздей" підігріли інтерес фанів до другого сезону новим тизером

Netflix випустив тизер другого сезону "Венздей", де показали Тайлера Ґелпіна у психлікарні. Прем'єра нового сезону очікується в серпні-вересні 2025 року, більшість акторів повернуться до своїх ролей.

УНН Lite • 31 січня, 10:20 • 137846 перегляди

Netflix оприлюднила дату виходу фінального сезону серіалу "Гра в кальмара"

Третій сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Фанати випадково дізналися про дату релізу раніше через помилку в описі тизера.

УНН Lite • 30 січня, 15:36 • 132295 перегляди

Бейонсе повертається з концертами після звинувачення в сексуальному насильстві її чоловіка

Бейонсе проведе вісім концертів на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur в рамках турне Cowboy Carter. Співачка продовжує активну концертну діяльність, незважаючи на звинувачення проти її чоловіка Джей-Зі.

Новини Світу • 29 січня, 17:13 • 125389 перегляди

Принц Гаррі отримає компенсацію від The Sun за незаконне стеження

News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.

Новини Світу • 22 січня, 15:23 • 114704 перегляди

Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.

Технології • 22 січня, 14:03 • 113387 перегляди

Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. Лідерами списку стали "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою".

УНН Lite • 16 січня, 18:13 • 174429 перегляди

Новий інавгураційний портрет Дональда Трампа вразив користувачів мережі

У США опублікували новий інавгураційний портрет Дональда Трампа, який разюче відрізняється від версії 2016 року. Користувачі соцмереж порівнюють його з персонажами серіалів "Гра в кальмара" та "Пуститися берега".

Новини Світу • 16 січня, 16:09 • 37059 перегляди

Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

Автора "Пісочної людини" звинувачують у примусових БДСМ-стосунках та сексуальних домаганнях.

Новини Світу • 14 січня, 15:42 • 27142 перегляди

Меган Маркл відклала прем'єру свого нового шоу на Netflix через пожежі у Каліфорнії

Netflix переніс прем'єру лайфстайл-шоу герцогині Сассекської з січня на 4 березня через руйнування від пожеж у Лос-Анджелесі. У новому шоу "З любов'ю, Меган" герцогиня ділитиметься порадами та проводитиме відверті розмови з друзями.

Новини Світу • 13 січня, 13:13 • 130691 перегляди

Оксфордський словник поповнився новими іншомовними словами: про що йдеться

До Оксфордського словника англійської мови додали сім нових корейських слів, включаючи "dalgona" та "maknae". Це відображає зростання впливу корейської культури в англомовному світі.

Новини Світу • 8 січня, 08:35 • 109450 перегляди

Жарт на "Золотому глобусі" щодо нареченого збентежив Селену Гомес

Ведуча "Золотого глобуса" Ніккі Глейзер пожартувала, що Бенні Бланко став нареченим Селени Гомес завдяки джину. Пара зніяковіло відреагувала на жарт під час церемонії, де Гомес була номінована у двох категоріях.

Новини Світу • 6 січня, 07:56 • 119823 перегляди

Меган Маркл провела ребрендинг у новому шоу на Netflix: про що йдеться

Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.

Новини Світу • 6 січня, 07:47 • 102530 перегляди

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.

УНН Lite • 3 січня, 13:48 • 109363 перегляди

Netflix показав тизер 3-го сезону "Гри в кальмара" з новим моторошним персонажем

Netflix опублікував 15-секундний тизер третього сезону "Гри в кальмара", який вийде у 2025 році. У тизері представлено нового персонажа на ім'я Чхоль Су та трьох нових гравців у пронумерованих костюмах.

Новини Світу • 2 січня, 13:25 • 107272 перегляди