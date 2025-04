Деніел Крейґ відмовився від головної ролі у новому фільмі DC "Сержант Рок"

Актор Деніел Крейґ не погодився на роль командира загону Easy Company у воєнній драмі DC Studios. Замість цього він зосередиться на зйомках у "Ножі наголо 3" та "Two for the Money".