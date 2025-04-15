Меган Маркл провела ребрендинг у новому шоу на Netflix: про що йдеться

Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.