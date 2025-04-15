Південнокорейського актора О Йон Су, відомого за роллю в серіалі "Гра в кальмара", засудили до одного року в’язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Актор заперечує звинувачення та готується до апеляції.
Від проклятих будинків до загадкових вбивств, УНН пропонує добірку захопливих серіалів жахів. Відьми, духи, вбивці – все це чекає на вас.
81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.
Вийшов новий трейлер «Світу Юрського періоду: Відродження», де Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі. Акторка давно мріяла зіграти у легендарній стрічці.
Marvel розглядає можливість повернення героїв Netflix, включаючи Залізного кулака. Фін Джонс готовий знову зіграти Денні Ренда та довести, що критики помиляються.
Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.
Брюс Вілліс порадив Семюелю Джексону знайти персонажа, до якого можна повертатися у будь-яких фільмах. Джексон прислухався до поради та обрав роль Ніка Ф'юрі у Marvel.
Режисера Карла Еріка Рінша звинуватили у шахрайстві на 11 млн доларів. Він отримав гроші від Netflix на серіал, але жодного епізоду так і не зняв, натомість витратив кошти на розкіш.
57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи. Актриса відмовилась від макіяжу та отримує визнання критиків.
Актор Деніел Крейґ не погодився на роль командира загону Easy Company у воєнній драмі DC Studios. Замість цього він зосередиться на зйомках у "Ножі наголо 3" та "Two for the Money".
Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів серед українських глядачів. У топ-3 серіалів увійшли "Кассандра", "Шантаж" та "Пережити падіння чорного яструба", а серед фільмів лідирують "Потяг у 31 грудня" та "Медовий місяць із моєю мамою".
Disney планує зйомки нової частини "Піратів Карибського моря" в голлівудських павільйонах. За неофіційною інформацією, Джонні Депп може повернутися до ролі капітана Джека Горобця.
Оскароносна акторка Кейт Вінслет дебютує як режисер з комедійною драмою "Goodbye June" для Netflix. Вона також виступить продюсером та зіграє головну роль у фільмі про возз'єднання братів і сестер.
Netflix опублікував відео та фото із зйомок 4 сезону "Бріджертонів", присвяченого історії Бенедикта. Сюжет розгортатиметься навколо балу-маскараду та нагадуватиме "Попелюшку".
Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.
Майк Тайсон зізнався, що погодився на бій з Джейком Полом через страх судового позову. Легендарний боксер програв поєдинок за очками, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям.
Netflix випустив тизер другого сезону "Венздей", де показали Тайлера Ґелпіна у психлікарні. Прем'єра нового сезону очікується в серпні-вересні 2025 року, більшість акторів повернуться до своїх ролей.
Третій сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Фанати випадково дізналися про дату релізу раніше через помилку в описі тизера.
Бейонсе проведе вісім концертів на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur в рамках турне Cowboy Carter. Співачка продовжує активну концертну діяльність, незважаючи на звинувачення проти її чоловіка Джей-Зі.
News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.
Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.
Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. Лідерами списку стали "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою".
У США опублікували новий інавгураційний портрет Дональда Трампа, який разюче відрізняється від версії 2016 року. Користувачі соцмереж порівнюють його з персонажами серіалів "Гра в кальмара" та "Пуститися берега".
Автора "Пісочної людини" звинувачують у примусових БДСМ-стосунках та сексуальних домаганнях.
Netflix переніс прем'єру лайфстайл-шоу герцогині Сассекської з січня на 4 березня через руйнування від пожеж у Лос-Анджелесі. У новому шоу "З любов'ю, Меган" герцогиня ділитиметься порадами та проводитиме відверті розмови з друзями.
До Оксфордського словника англійської мови додали сім нових корейських слів, включаючи "dalgona" та "maknae". Це відображає зростання впливу корейської культури в англомовному світі.
Ведуча "Золотого глобуса" Ніккі Глейзер пожартувала, що Бенні Бланко став нареченим Селени Гомес завдяки джину. Пара зніяковіло відреагувала на жарт під час церемонії, де Гомес була номінована у двох категоріях.
Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.
Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.
Netflix опублікував 15-секундний тизер третього сезону "Гри в кальмара", який вийде у 2025 році. У тизері представлено нового персонажа на ім'я Чхоль Су та трьох нових гравців у пронумерованих костюмах.