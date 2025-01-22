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Принц Гаррі отримає компенсацію від The Sun за незаконне стеження

Принц Гаррі отримає компенсацію від The Sun за незаконне стеження

Київ • УНН

 • 114477 перегляди

News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.

Принц Гаррі погодився на позасудове врегулювання з News Group Newspapers (NGN), британською дочірньою компанією імперії магната Руперта Мердока і власника газети The Sun.

Передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

40-річний Гаррі, молодший син британського короля Чарльза досяг мирової угоди у своїй судовій боротьбі проти News Group Newspapers (NGN).

Адвокат Гаррі сказав, що угода була укладена після того, як NGN погодилася виплатити значні збитки та визнала, що Гаррі, молодший син британського короля Чарльза, став жертвою незаконної діяльності ЗМІ і зазнав злому телефону.

Довідково

News Group Newspaper (NGN) пов'язана з видавцем The Sun: компанія, яка належить магнату Руперту Мердоку.

Офіційна заява

Адвокат Гаррі, Девід Шерборн, зачитав заяву в суді, зазначивши наступне:

Після переговорів між сторонами, на засіданні цієї середи (22.01.2025), у судовому процесі, який тривав у цій справі, NGN пропонує "повні і однозначні вибачення герцогу Сассекському" за роки незаконного вторгнення. Йдеться про серйозне втручання The Sun у приватне життя принца Гаррі у період з 1996 по 2011 рік , включаючи випадки незаконної діяльності, здійснені приватними детективами, які працюють на британський таблоїд.

Нагадаємо

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували святкову листівку з фото своїх дітей. Шанувальники були вражені довгим волоссям трирічної принцеси Лілібет, яку не бачили з 2022 року.

Меган Маркл відклала прем'єру свого нового шоу на Netflix через пожежі у Каліфорнії13.01.25, 15:13 • 130652 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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