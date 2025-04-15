Чарльз ІІІ

Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.
Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.
Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.
81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.
Відео з принцесою Шарлоттою та її кузиною Мією Тіндолл стало вірусним у TikTok, вразивши шанувальників королівської родини їхньою міцною дружбою. Їх часто бачать разом на важливих подіях.
Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.
Король Великої Британії провів деякий час у лікарні через побічні ефекти лікування раку. Проте вже вранці 28 березня його помітили на вулиці Лондона.
Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.
Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.
Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.
Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.
Дональд Трамп "охолов" до Великої Британії після зустрічі короля Чарльза III з Володимиром Зеленським у Сандрінгемському палаці. Колишній президент США відчув себе "менш особливим" через цю зустріч.
Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.
Президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.
Уряд Британії 24 лютого планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні та додаткові санкції проти терористичної рф.
Колишній співробітник розповів про наміри Меган Маркл стати захисницею бідних, як принцеса Діана. Герцогиня не змогла адаптуватися до королівських обов'язків та правил.
Королівське подружжя вирушає з офіційним візитом до Італії, де відсвяткує 20-ту річницю шлюбу. Візит включатиме аудієнцію з Папою Римським та відвідування Сікстинської капели.
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.
Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.
News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.
Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.
Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.
Стівен Фрай отримав лицарське звання за благодійну діяльність у сфері психічного здоров'я. Кері Малліган та Сара Ланкашир стали командорами Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво.
Британський уряд та Букінгемський палац готують запрошення Трампу на другий державний візит після його можливого повернення в Білий дім. Такий візит може відбутися не раніше 2026 року через графік короля Чарльза ІІІ.
Королівська родина відвідала традиційну різдвяну службу в Сандрінгемі, але без принца Ендрю. Принцеса Кейт, яка бореться з раком, вразила присутніх своїм виглядом в елегантному зеленому пальті.
Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.
Букінгемський палац повідомив про позитивну динаміку лікування раку у короля Чарльза. У 2025 році Чарльз планує відновити повну програму державних обов'язків, включаючи закордонні візити.