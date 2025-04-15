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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21546 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141267 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130436 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129885 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193753 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76985 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Чарльз ІІІ

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Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.

Новини Світу • 12 квітня, 13:05 • 65377 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.

Суспільство • 10 квітня, 20:01 • 16184 перегляди

Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.

Новини Світу • 10 квітня, 00:47 • 10150 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.

Новини Світу • 9 квітня, 15:16 • 51132 перегляди

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії напередодні державного візиту короля Чарльза III до Італії

Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.

Новини Світу • 8 квітня, 09:47 • 10224 перегляди

Шведська королева перенесла операцію, усі її заплановані зістрічі скасовано

81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.

Новини Світу • 4 квітня, 17:58 • 91615 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

Відео з принцесою Шарлоттою та її кузиною Мією Тіндолл стало вірусним у TikTok, вразивши шанувальників королівської родини їхньою міцною дружбою. Їх часто бачать разом на важливих подіях.

Новини Світу • 3 квітня, 13:52 • 49502 перегляди

Король Чарльз ІІІ повертається до виконання обов'язків після госпіталізації

Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.

Новини Світу • 31 березня, 16:06 • 16071 перегляди

Короля Чарльза ІІІ вперше побачили на публіці після того, як він зазнав побічних ефектів від лікування раку

Король Великої Британії провів деякий час у лікарні через побічні ефекти лікування раку. Проте вже вранці 28 березня його помітили на вулиці Лондона.

Здоров'я • 28 березня, 15:56 • 24998 перегляди

Король Чарльз III потрапив до лікарні через побічну реакцію на лікування

Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.

Новини Світу • 28 березня, 00:28 • 14767 перегляди

Папа Франциск відновлюється після пневмонії: участь у великодніх службах під питанням

Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.

Новини Світу • 27 березня, 03:55 • 17540 перегляди

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.

Суспільство • 21 березня, 11:30 • 138904 перегляди

Канада йде на позачергові вибори. Їх, ймовірно, проведуть 28 квітня

Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.

Політика • 20 березня, 13:52 • 10168 перегляди

Трамп "охолов" до Великої Британії після візиту Зеленського до Чарльза III

Дональд Трамп "охолов" до Великої Британії після зустрічі короля Чарльза III з Володимиром Зеленським у Сандрінгемському палаці. Колишній президент США відчув себе "менш особливим" через цю зустріч.

Політика • 9 березня, 12:17 • 75958 перегляди

Трюдо розглядає відправку канадських миротворців в Україну після мирної угоди

Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.

Війна • 2 березня, 20:05 • 26664 перегляди

Король Чарльз III прийняв Зеленського у своїй приватній резиденції Сандрінгем

Президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.

Політика • 2 березня, 18:30 • 105186 перегляди

Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером і королем Чарльзом - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.

Політика • 1 березня, 15:46 • 44921 перегляди

Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph

Уряд Британії 24 лютого планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні та додаткові санкції проти терористичної рф.

Новини Світу • 22 лютого, 03:49 • 83501 перегляди

Меган Маркл прагнула стати захисницею бідних, як принцеса Діана - Daily Mail

Колишній співробітник розповів про наміри Меган Маркл стати захисницею бідних, як принцеса Діана. Герцогиня не змогла адаптуватися до королівських обов'язків та правил.

Новини Світу • 17 лютого, 11:37 • 132490 перегляди

Король Чарльз та королева Камілла вирушать до Італії, щоб відсвяткувати 20-ту річницю шлюбу

Королівське подружжя вирушає з офіційним візитом до Італії, де відсвяткує 20-ту річницю шлюбу. Візит включатиме аудієнцію з Папою Римським та відвідування Сікстинської капели.

УНН Lite • 4 лютого, 09:08 • 114009 перегляди

Улюблена онука королеви Єлизавети ІІ Беатріс народила доньку

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.

Новини Світу • 29 січня, 16:44 • 113816 перегляди

Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз дав Меган Маркл 

Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.

Новини Світу • 27 січня, 14:07 • 121251 перегляди

Принц Гаррі отримає компенсацію від The Sun за незаконне стеження

News Group Newspapers погодилася на мирову угоду з принцом Гаррі щодо незаконного втручання в його приватне життя. Компанія виплатить значну компенсацію за стеження та злом телефону в період 1996-2011 років.

Новини Світу • 22 січня, 15:23 • 114704 перегляди

Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.

УНН Lite • 9 січня, 10:48 • 141031 перегляди

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.

УНН Lite • 3 січня, 13:48 • 109363 перегляди

Чарльз III оголосив список нових лицарів та командорів Британської імперії

Стівен Фрай отримав лицарське звання за благодійну діяльність у сфері психічного здоров'я. Кері Малліган та Сара Ланкашир стали командорами Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво.

УНН Lite • 31 грудня, 13:56 • 105746 перегляди

Трамп може стати першим президентом із двома державними візитами до Британії - The Telegrap

Британський уряд та Букінгемський палац готують запрошення Трампу на другий державний візит після його можливого повернення в Білий дім. Такий візит може відбутися не раніше 2026 року через графік короля Чарльза ІІІ.

Політика • 28 грудня, 06:03 • 57800 перегляди

Королівська родина не в повному складі відвідала Різдвяну службу: що трапилось

Королівська родина відвідала традиційну різдвяну службу в Сандрінгемі, але без принца Ендрю. Принцеса Кейт, яка бореться з раком, вразила присутніх своїм виглядом в елегантному зеленому пальті.

Новини Світу • 25 грудня, 12:52 • 101518 перегляди

Посол США Брінк у сукні з вишивкою зробила особливе святкове привітання українцям

Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.

Суспільство • 24 грудня, 14:51 • 15978 перегляди

Король Чарльз продовжить лікування від раку у 2025 році

Букінгемський палац повідомив про позитивну динаміку лікування раку у короля Чарльза. У 2025 році Чарльз планує відновити повну програму державних обов'язків, включаючи закордонні візити.

Новини Світу • 20 грудня, 10:49 • 17978 перегляди