Чарльз ІІІ

Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.