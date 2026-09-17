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Король Чарльз попередив лідерів у сфері ШІ про екзистенційні ризики, якщо технологія "потрапить не в ті руки"

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Король Чарльз попередив керівників ШІ про ризики потрапляння технологій до зловмисників. Він закликав терміново посилити запобіжні заходи.

Король Чарльз попередив лідерів у сфері ШІ про екзистенційні ризики, якщо технологія "потрапить не в ті руки"

У четвер британський король Чарльз попередив керівників компаній, що займаються штучним інтелектом, про "екзистенційні загрози", пов’язані з потраплянням цієї технології до рук зловмисників, і наголосив на необхідності впровадження належних запобіжних заходів, доки не стало "надто пізно", передає УНН із посиланням на Reuters.

"Ті, хто створив ці технології, дедалі частіше попереджають, що ШІ може набути небезпечніших можливостей — аж до здатності позбавляти життя", — заявив король, звертаючись до керівників Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic та інших компаній.

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"У цьому контексті, якщо дозволите так висловитися, існує нагальна потреба належним чином оцінити екзистенційні ризики, пов’язані з потраплянням таких технологій до рук зловмисників та їх використанням у спосіб, що може призвести до катастрофічних наслідків".

Він додав: "Ваше завдання — не просто розвивати технології, а гарантувати, що вони й надалі надійно слугуватимуть людству, суспільству та навколишньому світу".

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Антоніна Туманова

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