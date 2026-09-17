Ворог реактивною "Геранню" атакував "Епіцентр" у Харкові, є постраждала
Київ • УНН
Російський ударний дрон атакував торговельний центр у Харкові. 65-річна працівниця зазнала гострої реакції на стрес, прокуратура розслідує атаку.
У Харкові ворог, попередньо, атакував "Епіцентр" реактивним дроном "Герань-4", постраждала 65-річна жінка, прокуратура розпочала розслідування, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 17 вересня близько 09:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основʼянському районі м. Харкова.
За попередніми даними, ворог застосував реактивний БпЛА "Герань-4".
Постраждала 65-річна працівниця ТЦ. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
росія ввечері атакувала 3 райони Харкова, є постраждалі та влучання у багатоповерхівку09.09.26, 23:34 • 12357 переглядiв