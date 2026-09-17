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У семи областях є часткові знеструмлення через ворожі атаки на енергооб'єкти

Київ • УНН

 • 2370 перегляди

Після обстрілів енергооб’єктів без світла залишаються споживачі у семи областях. Обмежень не прогнозують, відновлення триває.

У семи областях є часткові знеструмлення через ворожі атаки на енергооб'єкти

Через чергові обстріли рф по енергетичній інфраструктурі, частина домівок у семи областях України залишається без електропостачання, однак застосування обмежень поки не буде. Про це повідомляє міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

За інформацією Міненерго, станом на ранок 17 вересня, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури, знеструмлені окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Наразі, відновлення електропостачання триває там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00

- йдеться у дописі.

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Алла Кіосак

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