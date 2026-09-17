У семи областях є часткові знеструмлення через ворожі атаки на енергооб'єкти

Через чергові обстріли рф по енергетичній інфраструктурі, частина домівок у семи областях України залишається без електропостачання, однак застосування обмежень поки не буде. Про це повідомляє міністерство енергетики України, передає УНН.

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За інформацією Міненерго, станом на ранок 17 вересня, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури, знеструмлені окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Наразі, відновлення електропостачання триває там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00 - йдеться у дописі.

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