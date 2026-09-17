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Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родині

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Барак Обама повідомив про смерть 13-річної Санні, яка жила з родиною ще в Білому домі. Собака була особливо близькою до Бо.

Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родині

Колишній президент США Барак Обама повідомив про смерть сімейної собаки Санні, яка була з родиною протягом 13 років і жила з ними ще у Білому домі. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Португальський водяний собака Санні помер 14 вересня у віці 13 років. Обама опублікував фотографії улюблениці та зізнався, що родині її дуже бракуватиме.

Що стосується нашої родини, вона була практично ідеальною, і протягом 13 років вона була поруч із нами – завжди вірна, завжди мила, завжди готова до пригод

– написав Обама.

Санні жила з родиною у Білому домі

Обами взяли Санні на початку другого президентського терміну Барака Обами. Вона стала другим собакою родини після Бо, який з'явився у них у 2009 році та помер у 2021 році.

За словами Обами, Санні відрізнялася надзвичайною енергійністю, бігала Південною галявиною Білого дому та полюбляла проводити час із його доньками Малією і Сашею.

Колишній президент також згадав, що Санні була дуже прив'язана до Бо та особливо опікувалася ним, коли той постарів. Після смерті собаки Обама написав, що уявляє її знову разом із "старшим братом".

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Степан Гафтко

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