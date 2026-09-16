Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував дебютний виклик форварда нідерландського "Утрехта" Артема Степанова на матчі Ліги націй, зазначивши, що нападник, який лідирує у гонці бомбардирів чемпіонату Нідерландів, зможе допомогти збірній. Про це Мальдера заявив під час пресконференції, передає УНН.

Були, звісно, цікаві імена. Серед них Степанов, якого ми викликали, який дуже добре грає зараз у своєму чемпіонаті. Він багато грає, має багато ігрової практики. Сподіваємося, що він зможе нам допомогти - сказав Мальдера.

Тренер додав, що попереду чотири матчі, вісім таймів, і майже кожен матиме можливість зіграти.

Доповнення

19-річний Артем Степанов належить леверкузенському "Баєру", проте на правах оренди виступає за нідерландський "Утрехт".

У нинішньому розіграші "Ередивізі" Степанов за 6 турів забив 5 голів та став наймолодшим гравцем із 2001 року, якому вдалося відзначитися в п'яти турах поспіль у чемпіонаті Нідерландів.

Після гри з "Ексельсіором", де Степанов забив черговий гол, журналісти нагадали йому, що раніше подібне досягнення серед молодих футболістів належало ван дер Варту. Однак Степанов несподівано зізнався, що не знає колишню зірку "Аякса", "Реала", "Тоттенгема", "Гамбурга" та збірної Нідерландів.

"Я не знаю такого гравця", – сказав Степанов.

Після цього українцю розповіли про ван дер Варта, який у 2001 році, коли йому було 18 років, забивав у семи матчах чемпіонату Нідерландів поспіль.

"Тоді я спробую побити цей рекорд", – додав українець.

Нещодавно ван дер Варт відреагував на слова Степанова, заявивши, що це не зачепило його гордість.

"Час летить швидко, мені вже 43. Мій син майже не бачив, як я граю, а йому двадцять. Я б не радив йому дивитися мої старі відео, бо настільки хорошим він ніколи не стане", - відповів жартома нідерландець.

Він додав, що для "Утрехта" це справді топовий нападник, і приємно на нього дивитися.

"Вважаю його дуже хорошим та цікавим футболістом. На полі він справді дуже помітна постать", - додав ван дер Варт.

Нагадаємо

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад головної команди, яка буде готуватися до матчів Ліги націй 2026/2027 проти Угорщини та Грузії.