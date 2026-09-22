Студентів у Києві не пустили до укриття під час тривоги - поліція проводить перевірку

В одному із київських університетів студентів не впустили до укриття під час повітряної тривоги. Столичні правоохоронці проводять перевірку, повідомили в ГУНП України у Києві, передає УНН.

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Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Києва виявили публікацію, у якій йдеться про те, що студентів одного зі столичних університетів нібито не впустили до укриття під час повітряної тривоги. На місце події вже виїхали слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції - йдеться у повідомленні.

Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку. За її результатами буде надана відповідна правова оцінка.

Зазначимо, у соцмережах було опубліковано відео, на якому, як стверджується, під час тривоги студентів економічного факультету КНУ не пустили до університетського укриття.

Дітям нібито заявили, що воно переповнене, а інші двері були зачинені. Натомість їм сказали йти до метро, найближча станція розташована приблизно за 10 хвилин ходьби від їхнього корпусу - стверджували у соцмережі.

Нагадаємо

У Києві 97% шкіл навчають у змішаному форматі, а 3% - дистанційно. Безпека, укриття та тривалі тривоги визначають формат занять.