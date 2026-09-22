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Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Генштаб підтвердив ураження двох російських НПЗ із пожежами на території підприємств. Їхня продукція забезпечує потреби армії РФ.

Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат

Генеральний штаб ЗСУ 22 вересня підтвердив ураження російських "Башнефть-УНПЗ" та Куйбишевського НПЗ, пише УНН.

Деталі

"Вчора та у ніч на 22 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об’єкти нафтопереробної галузі рф", - ідеться у повідомленні.

В Уфі, Республіка Башкортостан, рф, уражено нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ", зафіксовано пожежу на території підприємства. Також, у Самарі Самарської області рф уражено Куйбишевський нафтопереробний завод, зафіксовано пожежу на території підприємства

- повідомили в Генштабі.

Потужність переробки "Башнефть-УНПЗ" становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Куйбишевський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи рф, що входить до структури ПАТ "НК "роснефть". Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

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Продукція обох НПЗ, як наголошується, використовується для забезпечення потреб армії рф.

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації. Робота по ключових об'єктах противника триває", - підкреслили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

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