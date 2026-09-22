Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливий взаємний мораторій на далекобійні удари України та росії по енергетичних об'єктах. Макрон планує порушити цю тему і під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Макрон розповів про переговори після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку. Йдеться про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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Раніше Трамп закликав Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, які спричинили перебої з пальним у росії. Зеленський поки не погоджувався на такі заклики.

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За даними Bloomberg, питання ударів по російській енергетиці обговорюється на тлі різкого зростання цін на дизельне пальне у США.

Макрон і Трамп також говорили про можливу участь Франції у забезпеченні маршрутів експорту близькосхідної нафти через Червоне море. Французький президент заявив, що Париж прагне уникнути подальшої ескалації після нових атак хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

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