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Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах

Київ • УНН

 • 6078 перегляди

Лідери Франції та США обговорили взаємний мораторій України й Росії на далекобійні удари по енергетичних об’єктах. Макрон представить пропозицію Зеленському.

Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливий взаємний мораторій на далекобійні удари України та росії по енергетичних об'єктах. Макрон планує порушити цю тему і під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Макрон розповів про переговори після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку. Йдеться про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Трамп тиснутиме на Зеленського в Нью-Йорку, вимагаючи поступки щодо ударів по росії – The Guardian21.09.26, 23:28 • 11676 переглядiв

Раніше Трамп закликав Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, які спричинили перебої з пальним у росії. Зеленський поки не погоджувався на такі заклики.

Макрон обговорить пропозицію із Зеленським

За даними Bloomberg, питання ударів по російській енергетиці обговорюється на тлі різкого зростання цін на дизельне пальне у США.

Макрон і Трамп також говорили про можливу участь Франції у забезпеченні маршрутів експорту близькосхідної нафти через Червоне море. Французький президент заявив, що Париж прагне уникнути подальшої ескалації після нових атак хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Зеленський та глава ЦРУ Реткліфф таємно зустрілися в аеропорту Ірландії – Reuters21.09.26, 23:19 • 10972 перегляди

Степан Гафтко

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