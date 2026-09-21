Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни

У росії завершилося триденне голосування на виборах до Державної думи дев’ятого скликання. Це - перші парламентські вибори в рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Кампанія відбулася в умовах війни, обмеженої участі антивоєнних кандидатів та проведення росією голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Для кремля вона має важливе значення. Президент рф володимир путін безпосередньо пов’язав голосування з підтримкою російських військових, а Reuters зазначає, що російська влада може використовувати результати як показник ставлення населення до її політики на тлі затяжної війни.

У особливостях російських парламентських виборів в умовах війни в Україні розібрався УНН.

Коли та як голосували росіяни цієї осені

Вибори до російської держдуми цьогоріч відбувалися протягом трьох днів - 18, 19 та 20 вересня. Росія розташована в 11 часових поясах, тому першими виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Зауважимо, що одночасно з виборами до держдуми в регіонах рф провели виборчі кампанії різного рівня. Так, у 11 регіонах обирали губернаторів, а у 39 - депутатів регіональних законодавчих органів. Тому, вересневе волевиявлення можна без перебільшення назвати одним із найбільших виборчих циклів у росії останніх років.

Ще одна своєрідність виборів у рф восени 2026 року - використання дистанційного електронного голосування. Федеральну систему ДЕГ застосували у 32 регіонах, а москва взагалі використала окрему електронну платформу. Загалом можливість проголосувати онлайн отримали мешканці 33 регіонів. Ба більше, російські та іноземні ЗМІ повідомили, що сам голова кремля володимир путін також проголосував дистанційно зі свого кабінету. Водночас частина критиків російської виборчої системи ставить під сумнів прозорість електронного голосування, тоді як ЦВК рф відкидає звинувачення у можливості маніпуляцій.

Вибори у росії: як відбулося голосування до держдуми

Для початку пригадаємо, що до державної думи входять 450 депутатів, яких обирають на п’ять років. росія використовує змішану виборчу систему: 225 мандатів розподіляють за результатами голосування за федеральні партійні списки, ще 225 депутатів обирають в одномандатних округах. Для участі у розподілі мандатів за партійними списками базовим є бар’єр у 5% голосів.

До федерального голосування мають доступ десять партій. Серед них:

Єдина росія;

КПРФ;

ЛДПР;

Нові люди;

Справедлива росія;

Комуністи росії;

російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість;

Родіна;

Партія прямої демократії;

партія “Зелені”.

Водночас у федеральному бюлетені немає партії "Яблоко", яка виступає за припинення війни. У серпні Верховний суд рф усунув її федеральний список від виборів через заявлені порушення виборчих правил. Партія з цим рішенням не погодилася. Частина її представників при цьому залишилася кандидатами в окремих одномандатних округах.

На цьому тлі більшість помітних кандидатів з антивоєнною позицією до участі в загальнофедеральній кампанії не допустили. Крім того, частина опозиційних політиків була позбавлена можливості балотуватися після внесення до російського реєстру "іноагентів". Але російська влада, зі свого боку, продовжує наполягати, що виборча процедура відповідає чинному законодавству рф.

Окремо у контексті вересневих виборів у росії слід сказати про відсутність повноцінного міжнародного спостереження. Офіційна москва не запросила спостерігачів ОБСЄ. Організація, своєю чергою, заявила, що політичне середовище у рф стало обмежувальнішим та закритішим порівняно з попередніми парламентськими виборами 2021 року. Мало того, в країні наразі відсутні також власні незалежні спостерігачі, адже рух "Голос", який багато років фіксував порушення під час виборів, припинив роботу у 2025 році після тривалого тиску з боку влади.

Рейтинги партій напередодні виборів у росії

За останнім оприлюдненим перед виборами щотижневим рейтингом державного ВЦВГД станом на 6 вересня, "Єдину росію" були готові підтримати 37,4% опитаних. За КПРФ планували голосувати 13,1%, за "Нових людей" - 10,4%, за ЛДПР - 9,9%, за "Справедливу росію" - 4,5%. Ще 10,9% респондентів не змогли визначитися з відповіддю, а 8,4% заявили, що не брали б участі у виборах. Закцентуємо, що ці дані відображають відповіді учасників опитування, а не прогноз розподілу депутатських мандатів. Результат залежатиме не лише від голосування за партійні списки, а й від підсумків у 225 одномандатних округах. На попередніх виборах саме перемоги кандидатів "Єдиної росії" в округах забезпечили партії значну частину місць у держдумі.

Ще на початку виборів міжнародні політологи прогнозували, що "Єдина Росія" залишається панівною силою на політичній арені країни. Інші парламентські партії, зокрема КПРФ та ЛДПР, підтримували ключові рішення російської влади щодо війни. За таких умов показники підтримки основних партій не можна розглядати окремо від структури російської політичної системи та обмеженого представництва антивоєнних сил.

Що показали результати "волевиявлення" у рф у вересні 2026 року

Станом на 21 вересня партія влади рф "Єдина росія" набирає 57,83% голосів та може отримати 355 із 450 місць у державній думі. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія рф після опрацювання понад 95% голосів. Провладна партія зберегла конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту. Друге місце посідає КПРФ із 13,81% голосів. ЛДПР отримує 8,98%, партія "Нові люди" - 7,96%. "Справедлива росія" на момент підрахунку перебувала трохи нижче 5-відсоткового бар'єра.

Однак, крім голосування за партійними списками, половину складу Держдуми обирають в одномандатних округах. За даними Associated Press, кандидати від "Єдиної Росії" лідирували у 208 із 225 таких округів. Попередній прогноз ЦВК передбачає загалом 355 депутатських мандатів для партії.

Як на "вибори" у росії відреагувала міжнародна спільнота

Європейський Союз уже заявив, що не визнає ані проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України, ані їхніх результатів. У ЄС наголосили, що організація такого "волевиявлення" порушує міжнародне право, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У ЄС також звернули увагу на відсутність спостерігачів ОБСЄ та обмеження участі опозиційних сил у виборах. Зокрема, партію "Яблуко", яка виступала з антивоєнною позицією, не допустили до участі у виборах за федеральним списком.

Вибори в росії на тлі війни проти України

Війна стала одним із головних політичних контекстів осінньої виборчої кампанії у росії. Напередодні відкриття дільниць голова держави володимир путін заявив, що "вибір громадян має показати підтримку російських військових і продемонструвати єдність країни".

При цьому голосування відбувалося на тлі дедалі помітніших для російської економіки наслідків війни: високі процентні ставки, дефіцит робочої сили, вплив західних санкцій, а також проблеми з паливом після українських атак на нафтопереробні підприємства.

росія не погребувала провести так звані "вибори" і на окупованих територіях України. Офіційна москва включила до виборчого процесу окупований Крим і Севастополь, а також захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, Reuters повідомило, що в деяких окупованих районах голосування розпочали достроково.

Центральна виборча комісія України своєю чергою заявила, що проведення російських виборів на українській території — нелегітимне та не створює жодних правових наслідків. За даними української ЦВК, росія незаконно утворила на окупованих територіях 11 одномандатних виборчих округів. Комісія розцінює використання виборчих процедур як частину спроб рф легітимізувати окупацію українських територій.

Підсумовуючи парламентські перегони у росії восени 2026 року, політологи майже одностайні одразу в кількох висновках. По-перше, цьогорічне волевиявлення відбулося в принципово іншому середовищі, ніж попередня кампанія 2021 року. По-друге, війна проти України стала частиною передвиборчої риторики, антивоєнне представництво у федеральній кампанії суттєво обмежили, незалежне спостереження скоротили, а голосування росія поширила на окуповані українські території. Формально вибори мають визначити склад державної думи на наступні п’ять років. Однак політичне значення кампанії ширше: її результати кремль може використовувати як підтвердження суспільної підтримки свого курсу, зокрема політики щодо війни. Водночас сам характер кампанії та обмеження політичної конкуренції залишають суттєві застереження щодо того, наскільки результати голосування здатні відображати весь спектр суспільних настроїв у росії.

У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення