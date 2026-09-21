Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни

$44.670.0151.200.04
ukenru
14:49 • 1826 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo
13:43 • 11015 перегляди
"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"Video
12:51 • 19670 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo
10:40 • 19245 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
21 вересня, 08:00 • 32311 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
21 вересня, 05:18 • 34842 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
21 вересня, 04:58 • 41085 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
21 вересня, 04:49 • 36999 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
21 вересня, 04:41 • 26449 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
21 вересня, 03:35 • 30469 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.3м/с
92%
745мм
Популярнi новини
Син Сінді Кроуфорд помер у 27 роківVideo21 вересня, 05:34 • 19959 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo21 вересня, 06:13 • 30845 перегляди
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?21 вересня, 08:52 • 34945 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф09:00 • 19100 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 17562 перегляди
Публікації
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo14:49 • 1874 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 10897 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 10879 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo12:51 • 19681 перегляди
БЕБ декларує, що бізнесу важливі прозорість і чесність: авіалізинг може стати тестом для Бюро12:47 • 10171 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Папа Франциск
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Запоріжжя
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 17802 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 49207 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 49419 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 52247 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 49540 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Опалення
Техніка

Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни

Київ • УНН

 • 10899 перегляди

"Єдина росія" може отримати 355 із 450 мандатів на тлі війни, обмеження опозиції та голосування на окупованих територіях України. ЄС не визнав ці вибори.

Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни

У росії завершилося триденне голосування на виборах до Державної думи дев’ятого скликання. Це - перші парламентські вибори в рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Кампанія відбулася в умовах війни, обмеженої участі антивоєнних кандидатів та проведення росією голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Для кремля вона має важливе значення. Президент рф володимир путін безпосередньо пов’язав голосування з підтримкою російських військових, а Reuters зазначає, що російська влада може використовувати результати як показник ставлення населення до її політики на тлі затяжної війни.

У особливостях російських парламентських виборів в умовах війни в Україні розібрався УНН.

Коли та як голосували росіяни цієї осені

Вибори до російської держдуми цьогоріч відбувалися протягом трьох днів - 18, 19 та 20 вересня. Росія розташована в 11 часових поясах, тому першими виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Зауважимо, що одночасно з виборами до держдуми в регіонах рф провели виборчі кампанії різного рівня. Так, у 11 регіонах обирали губернаторів, а у 39 - депутатів регіональних законодавчих органів. Тому, вересневе волевиявлення можна без перебільшення назвати одним із найбільших виборчих циклів у росії останніх років.

Ще одна своєрідність виборів у рф восени 2026 року - використання дистанційного електронного голосування. Федеральну систему ДЕГ застосували у 32 регіонах, а москва взагалі використала окрему електронну платформу. Загалом можливість проголосувати онлайн отримали мешканці 33 регіонів. Ба більше, російські та іноземні ЗМІ повідомили, що сам голова кремля володимир путін також проголосував дистанційно зі свого кабінету. Водночас частина критиків російської виборчої системи ставить під сумнів прозорість електронного голосування, тоді як ЦВК рф відкидає звинувачення у можливості маніпуляцій.

Вибори у росії: як відбулося голосування до держдуми

Для початку пригадаємо, що до державної думи входять 450 депутатів, яких обирають на п’ять років. росія використовує змішану виборчу систему: 225 мандатів розподіляють за результатами голосування за федеральні партійні списки, ще 225 депутатів обирають в одномандатних округах. Для участі у розподілі мандатів за партійними списками базовим є бар’єр у 5% голосів.

До федерального голосування мають доступ десять партій. Серед них:

  • Єдина росія;
    • КПРФ;
      • ЛДПР;
        • Нові люди;
          • Справедлива росія;
            • Комуністи росії;
              • російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість;
                • Родіна;
                  • Партія прямої демократії;
                    • партія “Зелені”.

                      Водночас у федеральному бюлетені немає партії "Яблоко", яка виступає за припинення війни. У серпні Верховний суд рф усунув її федеральний список від виборів через заявлені порушення виборчих правил. Партія з цим рішенням не погодилася. Частина її представників при цьому залишилася кандидатами в окремих одномандатних округах.

                      На цьому тлі більшість помітних кандидатів з антивоєнною позицією до участі в загальнофедеральній кампанії не допустили. Крім того, частина опозиційних політиків була позбавлена можливості балотуватися після внесення до російського реєстру "іноагентів". Але російська влада, зі свого боку, продовжує наполягати, що виборча процедура відповідає чинному законодавству рф.

                      Окремо у контексті вересневих виборів у росії слід сказати про відсутність повноцінного міжнародного спостереження. Офіційна москва не запросила спостерігачів ОБСЄ. Організація, своєю чергою, заявила, що політичне середовище у рф стало обмежувальнішим та закритішим порівняно з попередніми парламентськими виборами 2021 року. Мало того, в країні наразі відсутні також власні незалежні спостерігачі, адже рух "Голос", який багато років фіксував порушення під час виборів, припинив роботу у 2025 році після тривалого тиску з боку влади.

                      Рейтинги партій напередодні виборів у росії

                      За останнім оприлюдненим перед виборами щотижневим рейтингом державного ВЦВГД станом на 6 вересня, "Єдину росію" були готові підтримати 37,4% опитаних. За КПРФ планували голосувати 13,1%, за "Нових людей" - 10,4%, за ЛДПР - 9,9%, за "Справедливу росію" - 4,5%. Ще 10,9% респондентів не змогли визначитися з відповіддю, а 8,4% заявили, що не брали б участі у виборах. Закцентуємо, що ці дані відображають відповіді учасників опитування, а не прогноз розподілу депутатських мандатів. Результат залежатиме не лише від голосування за партійні списки, а й від підсумків у 225 одномандатних округах. На попередніх виборах саме перемоги кандидатів "Єдиної росії" в округах забезпечили партії значну частину місць у держдумі.

                      Ще на початку виборів міжнародні політологи прогнозували, що "Єдина Росія" залишається панівною силою на політичній арені країни. Інші парламентські партії, зокрема КПРФ та ЛДПР, підтримували ключові рішення російської влади щодо війни. За таких умов показники підтримки основних партій не можна розглядати окремо від структури російської політичної системи та обмеженого представництва антивоєнних сил.

                      Що показали результати "волевиявлення" у рф у вересні 2026 року

                      Станом на 21 вересня партія влади рф "Єдина росія" набирає 57,83% голосів та може отримати 355 із 450 місць у державній думі. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія рф після опрацювання понад 95% голосів. Провладна партія зберегла конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту. Друге місце посідає КПРФ із 13,81% голосів. ЛДПР отримує 8,98%, партія "Нові люди" - 7,96%. "Справедлива росія" на момент підрахунку перебувала трохи нижче 5-відсоткового бар'єра.

                      Однак, крім голосування за партійними списками, половину складу Держдуми обирають в одномандатних округах. За даними Associated Press, кандидати від "Єдиної Росії" лідирували у 208 із 225 таких округів. Попередній прогноз ЦВК передбачає загалом 355 депутатських мандатів для партії.

                      Як на "вибори" у росії відреагувала міжнародна спільнота

                      Європейський Союз уже заявив, що не визнає ані проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України, ані їхніх результатів. У ЄС наголосили, що організація такого "волевиявлення" порушує міжнародне право, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У ЄС також звернули увагу на відсутність спостерігачів ОБСЄ та обмеження участі опозиційних сил у виборах. Зокрема, партію "Яблуко", яка виступала з антивоєнною позицією, не допустили до участі у виборах за федеральним списком.

                      Вибори в росії на тлі війни проти України

                      Війна стала одним із головних політичних контекстів осінньої виборчої кампанії у росії. Напередодні відкриття дільниць голова держави володимир путін заявив, що "вибір громадян має показати підтримку російських військових і продемонструвати єдність країни".

                      При цьому голосування відбувалося на тлі дедалі помітніших для російської економіки наслідків війни: високі процентні ставки, дефіцит робочої сили, вплив західних санкцій, а також проблеми з паливом після українських атак на нафтопереробні підприємства.

                      росія не погребувала провести так звані "вибори" і на окупованих територіях України. Офіційна москва включила до виборчого процесу окупований Крим і Севастополь, а також захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, Reuters повідомило, що в деяких окупованих районах голосування розпочали достроково.

                      Центральна виборча комісія України своєю чергою заявила, що проведення російських виборів на українській території — нелегітимне та не створює жодних правових наслідків. За даними української ЦВК, росія незаконно утворила на окупованих територіях 11 одномандатних виборчих округів. Комісія розцінює використання виборчих процедур як частину спроб рф легітимізувати окупацію українських територій.

                      Підсумовуючи парламентські перегони у росії восени 2026 року, політологи майже одностайні одразу в кількох висновках. По-перше, цьогорічне волевиявлення відбулося в принципово іншому середовищі, ніж попередня кампанія 2021 року. По-друге, війна проти України стала частиною передвиборчої риторики, антивоєнне представництво у федеральній кампанії суттєво обмежили, незалежне спостереження скоротили, а голосування росія поширила на окуповані українські території. Формально вибори мають визначити склад державної думи на наступні п’ять років. Однак політичне значення кампанії ширше: її результати кремль може використовувати як підтвердження суспільної підтримки свого курсу, зокрема політики щодо війни. Водночас сам характер кампанії та обмеження політичної конкуренції залишають суттєві застереження щодо того, наскільки результати голосування здатні відображати весь спектр суспільних настроїв у росії.

                      У росії стартували вибори до Держдуми на тлі заяв про порушення18.09.26, 11:31 • 6931 перегляд

                      Олександра Василенко

                      Війна в УкраїніПолітикаПублікації
                      російська пропаганда
                      Санкції
                      Війна в Україні
                      Володимир Путін
                      Організація з безпеки і співробітництва в Європі
                      Донецька область
                      Ассошіейтед Прес
                      Луганська область
                      Запорізька область
                      Reuters
                      Європейський Союз
                      Херсонська область
                      Крим
                      Україна
                      Севастополь