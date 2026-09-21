"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна

За попередніми результатами виборів до Держдуми "єдина росія" ймовірно збереже конституційну більшість, що дозволить їй самостійно ухвалювати в нижній палаті федеральні конституційні закони та низку інших рішень, для яких потрібні дві третини голосів депутатів. Партія наразі претендує на понад 300 із 450 мандатів, свідчать дані російського ЦВК та підрахунки російських ЗМІ, пише УНН.

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За останніми попередніми результатами "єдина росія" отримує близько 58% голосів за федеральним списком, а її кандидати лідирують у переважній більшості одномандатних округів. Точний розподіл мандатів стане відомий після завершення підрахунку голосів.

Держдума складається з 450 депутатів, тому для конституційної більшості партії необхідно контролювати щонайменше 300 мандатів – дві третини палати. За попередніми підрахунками, "єдина росія" цей поріг долає із запасом.

Що дає конституційна більшість в рф

Головна відмінність від звичайної парламентської більшості полягає в тому, що "єдиній росії" не будуть потрібні голоси інших фракцій у держдумі для ухвалення федеральних конституційних законів – для цього необхідні щонайменше дві третини голосів депутатів.

Таке саме число голосів у держдумі необхідне для подолання президентського вето на федеральний закон, хоча для цього також потрібна відповідна більшість у раді федерації.

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Конституційна більшість також дозволяє фракції самостійно забезпечити необхідні дві третини голосів держдуми на етапі розгляду поправок до глав 3-8 конституції рф. Однак сама держдума не може одноосібно змінити конституцію: такі поправки потребують також схвалення трьома чвертями ради федерації та законодавчими органами щонайменше двох третин регіонів.

Таким чином, конституційна більшість суттєво посилює контроль "єдиної росії" над держдумою і дозволяє пропутінській партії проводити через нижню палату навіть ті рішення, для яких звичайної більшості у 226 голосів недостатньо. Водночас це не дає партії одноосібного контролю над усією процедурою зміни конституції або ухвалення федеральних конституційних законів, оскільки для них передбачена участь ради федерації та, залежно від процедури, інших органів влади.

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